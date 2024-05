El 70% de las personas LGTBI+ no ha salido del armario en su trabajo, según una encuesta de la FELGTBI+

El 70% de las personas LGTBI+ no ha salido del armario en su trabajo y, la misma cifra, denuncia que las empresas no están comprometidas con el colectivo, según la encuesta Estado LGTBI+ 2024, realizada por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, recogido por Europa Press.

En concreto, según ha señalado la federación este jueves en la inauguración del evento Working for Diversity, se han realizado 800 entrevistas entre febrero y marzo de este año para alcanzar los resultados obtenidos. Estos revelan que siete de cada diez personas LGTBI+ no se han visibilizado con nadie en su trabajo. Además, muestra que solo un 10% del colectivo ha salido del armario con sus superiores; un 26% lo ha hecho con sus compañeras y compañeros y un 8% con clientela, empresas proveedoras, etc.

En este sentido, el director ejecutivo de la Federación Estatal LGTBI+, William Gil D'Avolio, ha indicado que "aproximadamente, el 75% de las personas LGTBI+ son visibles de forma general" y que, por tanto, "estos datos implican que quien muestra abiertamente su orientación sexual o su identidad de género en otros espacios, no lo hace en su entorno laboral".

Asimismo, ha denunciado que la "falta de visibilidad" en las empresas "limita el acceso a los derechos laborales". "Además, impide que te puedas relacionar de manera natural en tu espacio de trabajo, lo que contribuye a la disminución de la satisfacción y la motivación y reduce las oportunidades de promoción. Por tanto, es también un reto para la gestión y fidelización de talento en las empresas", ha expuesto.

La investigación también muestra que en el último año, aproximadamente, una de cada diez personas LGTBI+ en España han recibido un "trato desigual" relacionado con la no contratación, despido o no promoción en el trabajo.

En este sentido, ha felicitado a las compañías reunidas en el evento el encuentro organizado por la Federación Estatal LGTBI+, al que han asistido las organizaciones que durante todo el año trabajan la gestión del talento LGTBI+ y la inserción laboral trans a través de los programas de la Federación EMIDIS, y YES, WE TRANS.

Empresas más comprometidas con la igualdad

"Según nuestro estudio, el colectivo quiere empresas más comprometidas socialmente con la igualdad dentro y fuera de sus espacios de trabajo; compañías formadas y sensibilizadas con las realidades LGTBI+; compromiso y cumplimiento de la Ley; protocolos para prevenir y actuar contra el acoso por LGTBIfobia y planes de diversidad LGTBI+", ha destacado D'Avolio.

Por su parte, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha recalcado en el evento que, desde su departamento, han "luchado" con "principios firmes y medidas concretas" contra la discriminación. Impulsamos medidas en negociación colectiva con tres enfoques contra la discriminación: prevención, corrección y eliminación", ha precisado.

Igualmente, ha destacado que "en la política del odio solo hay enemigos, donde grupos sociales enteros son demonizados" y ha añadido que ante "retrocesos" van a ser "muy contundentes" y que no lo van a permitir.

Por otro lado, la vocal de Empresas de la Federación Estatal LGTBI+, Niurka Gibaja, ha reivindicado la implementación a máximos de la Ley LGTBI+. "La ley invita a las organizaciones a repensar sus estructuras corporativas y a hacer de la diversidad LGTBI+, una parte importante del ADN de la cultura empresarial. Aunque se aprobó en 2023, desde la Federación, llevamos años acompañando a empresas, principalmente a las aquí presentes, para ayudarles a dar respuesta a lo que hoy sería un plan de diversidad LGTBI+", ha asegurado.

En todo caso, ha explicado que se necesita la ley para que se puedan revertir esas cifras "sobre la falta de compromiso del sector empresarial con el colectivo". "Hablar de diversidad es hablar de derechos humanos pero es que, además, con la diversidad ganamos todas", ha manifestado.

Working for Diversity es un espacio de networking donde las empresas líderes en D&I, miembros de los programas de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), intercambian experiencias y aprendizajes que les acompañan en su búsqueda hacia la excelencia en la gestión del talento LGTBI+.