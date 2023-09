Las jugadoras piden cambios "contundentes" en la RFEF: "No son suficientes para ser un lugar seguro"

Un total de 39 futbolistas españolas, entre ellas la gran mayoría de las campeonas del mundo, han solicitado "cambios contundentes en los puestos de liderazgo" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y han afirmado que los que se han hecho hasta ahora, entre ellos la dimisión de Luis Rubiales como presidente, "no son suficientes" para sentirse "en un lugar seguro", según recoge Europa Press.

En el comunicado, las jugadoras piden, con el fin de que haya "una transparencia absoluta" en el organismo federativo, una "reestructuración del organigrama del fútbol femenino"; la "reestructuración del gabinete de la presidencia y de la secretaría general"; la "dimisión del presidente de la RFEF"; la "reestructuración del área de comunicación y marketing"; y la "reestructuración de la dirección de Integridad".

"Debemos tener tolerancia cero, por nuestra compañera, por nosotras y por todas las mujeres", aseguran en el comunicado.

No firman el texto dos campeonas del mundo como las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza. En el caso de Del Castillo, según publica Relevo, es porque quiere centrarse en lo deportivo, tanto en el Real Madrid como en la selección, más allá de los conflictos con la Federación.

Zornoza, por su parte, ha publicado en su cuenta de Instagram minutos después de la publicación del comunicado de sus compañeras que abandona la selección. Una decisión que, según explica, ya había tomado previamente: "Creo que no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda. Es momento de concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid y permitirme los descansos que no he tenido en los últimos años como jugadora internacional".