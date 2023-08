"Es un tipo de violencia sexual": Montero, Belarra o Iceta denuncian el beso sin consentimiento de Rubiales

La victoria de la Selección Española de Fútbol Femenino en Australia se ha visto empañada por el beso en la boca que el Presidente de la Federación, Luis Rubiales, propinó sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso. El gesto tuvo lugar durante la entrega de medallas y se pudo ver en televisión, al igual que otros momentos, también cuestionados, en los que el directivo levantaba a las jugadoras en brazos o las besaba en la cara.

Las denuncias por sexismo y abuso han copado las redes sociales en las últimas horas. Son muchas las personas que han pedido explicaciones y la dimisión del presidente, especialmente después de que la número diez dejara claro en un directo, que “no le había gustado el beso: “¿Qué hago yo? (...) Pero no me gustó ¿eh?”, decía Hermoso en respuesta a algunos usuarios. En otro vídeo emitido por Salma Paralluelo, Rubiales prometía un viaje a Ibiza a las jugadoras y se le escuchaba decir de fondo “allí celebraremos la boda de Jenni y Rubiales”.

El momento en el que le enseñan a Jenni el vídeo

"Pero y qué hago yo?"

Rubiales ha dado explicaciones durante una entrevista en El Partidazo de La Cope, tras ser preguntado por el presentador Juanma Castaño. Sus palabras textuales son las siguientes: “¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes, no les hagamos caso. No estamos para gilipolleces y tontos del culo. No hay que comentar cosas de pringados. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo. Es un pico de dos amigos celebrando algo, no hagamos caso a tontos e idiotas, y disfrutemos de la bueno. Que sigan con sus tonterías, vamos a hacer caso a los que no son tontos. Es una cosa sin maldad!”.

Una de las primeras figuras públicas en denunciar el trato sufrido por la centrocampista ha sido la ministra de Igualdad en funciones. Irene Montero ha calificado los hechos de “violencia sexual” y ha pedido que no se dé por hecho que un beso sin consentimiento “es algo que pasa””: “Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y, hasta ahora, invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es si”, ha escrito en su cuenta de X (anterior Twitter).

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo "que pasa". Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí

También ha querido mostrar su apoyo a la futbolista, la Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, que ha escrito en un post: “Si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las campeonas!”.

Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs!

Ha habido más reacciones desde el círculo de UP y Sumar. La portavoz del partido de Yolanda Díaz, Marta Lois ha pedido la dimisión del presidente de la Federación por su “comportamiento sexista intolerable”, una denuncia a la que se ha sumado Ernest Urtasun y Elisabeth Duval. La recién nombrada senadora Carla Antonelli recuerda que un beso sin consentimiento es “un tipo de acoso, un abuso de poder y un delito” y, por su parte, Echenique ha criticado que la respuesta de la FIFA ante esta situación haya sido, según él asegura, pedir a X que elimine el fotograma por derechos de autor.

Este tipo de comportamiento sexista hacia la jugadora española Jennifer Hermoso es intolerable. El señor Rubiales debería dimitir. Una vergüenza

No son dos amigos celebrando en un bar: es una exhibición de poder retransmitida al mundo entero. Besar e incomodar a una mujer sin su consentimiento porque te crees impune. Un presidente de la RFEF debe ser ejemplo, no vergüenza: Rubiales debe dimitir.

El ministro de Cultura y Deporte ha sido uno de los últimos en pronunciarse. Este lunes a primera hora, Miquel Iceta ha pedido a Rubiales explicaciones y una disculpa: “Me parece inaceptable. Ayer vimos un acontecimiento deportivo, pero también un momento de igualdad, derechos y respeto a las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos con nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla”, ha dicho este lunes en una entrevista en Radio Nacional. Preguntado por si era necesaria su dimisión, Iceta ha preferido no entrar en la cuestión y ha añadido: “probablemente cuando vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente”.

Desde el Partido Socialista, Adriana Lastra también ha pedido no restar importancia a lo ocurrido y que no se “rían las gracias” a la “gentuza que se cree con derecho a magrearse con las mujeres”. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado el machismo que esconde el gesto, que ha calificado de “falta de respeto y abuso”. Además, el dirigente ha insistido en que “no hay justificación posible para un beso no deseado”.

Las redes sociales también han estallado contra el comportamiento de algunos periodistas y medios de comunicación. Han criticado la intervención de Rubiales en La Cope, con cuyas palabras dijo estar de acuerdo Juanma Castaño, así como un mensaje de Marca, que trataba de comparar el beso del presidente de la Federación a Hermoso, con el que Iker Casillas y Sara Carbonero se dieron en el mundial de 2008 (cuando eran pajera). La propia red social se ha visto obligada a matizar el post con "contexto de los lectores".

🏆 Rubiales repitió el beso de Casillas a Carbonero... ¡con Jenni Hermoso!



🇪🇸 El presidente de la RFEF agarró la cara de la jugadora con las dos manos y le plantó un pico después de haberse fundido en un largo abrazo.



🇪🇸 #MundialFemenino2023 #FIFAWWChttps://t.co/SRIsl8yuJY — MARCA (@marca) 20 de agosto de 2023

Hermoso pide que “no se dé más vueltas al tema”

Más tarde, ante el impacto que estaba teniendo el vídeo, la RFEF ha facilitado a la Agencia EFE un comunicado el que la jugadora restaba importancia al momento, y en el que aseguraba que el beso había sido “mutuo y totalmente espontáneo, por la alegría inmensa que supone ganar un mundial”. Hermoso dice tener una gran relación con “el presi” y que su comportamiento con ellas ha sido “de diez”: “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”.