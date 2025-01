Denunciadas siete diócesis por promocionar terapias de conversión para personas LGTBI

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha denunciado a siete diócesis por convocar y acoger charlas que promueven terapias de conversión de la homosexualidad, prohibidas por la ley trans e impartidas por la empresa Media Salud Comunicación S.L. y su administradora única, Marta Sanz Lovaine, que difunden su mensaje en parroquias, entrevistas en medios de comunicación y documentales.

Las diócesis denunciadas son Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara, así como los sacerdotes de alguna de las parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas durante 2023.

En ellas se presentaba la iniciativa Transformados, la cual Media Salud Comunicación define como un "apostolado" dirigido a "aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos", según reproduce la denuncia a la que ha tenido acceso EFE.

Este proyecto "se centra en presentar información falsa y una hoja de ruta dirigida a las personas homosexuales o bisexuales cristianas para que, mediante un encuentro con Cristo y una práctica religiosa continuada, puedan bien formar una familia heterosexual y dejar atrás su orientación sexual hacia personas de su mismo género; o bien vivir su sexualidad homosexual desde la plena castidad y abstinencia", señala la denuncia, firmada por el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro.

"Aseguran que la sanación de las supuestas heridas morales que genera la homosexualidad puede llevarte a tener un encuentro con Cristo, que colmaría todas las expectativas de amor que buscas en personas de tu mismo sexo y te ayudaría a sanar hasta concederte la vocación de la familia, que te permitiría desarrollar una sexualidad heterosexual", puntualiza en declaraciones a EFE Castro, que ha acudido a tres de estas charlas.

Este mensaje es lanzado por testimonios de presuntos exhomosexuales, llamados "transformados", que cuentan como "modificaron la forma de vivir su homosexualidad y abrazaron la castidad", apostilla el abogado.

"El párroco titular de la iglesia presenta el apostolado, después Marta Sanz habla de los peligros de la ideología de género, que socialmente dice que la única vía para tratar la homosexualidad es la afirmación, luego hablan los "transformados", y por último se abre un turno de preguntas para los asistentes", detalla.

Las ideas lanzadas por Media Salud Comunicación en eventos como este, resalta Castro en la denuncia, "presentan una visión humillante, discriminatoria, estigmatizante, altamente negativa y monolítica de la homosexualidad", a la cual se asocia la imposibilidad de vivir de forma sana y feliz, la contracción de enfermedades, el desarrollo de problemas de personalidad, la promiscuidad, el trabajo sexual, el consumo de drogas, y la violencia sexual.

La promoción y la práctica de terapias de conversión de personas LGTBI está tipificada como infracción administrativa muy grave en el artículo 79.4.D de la ley trans, que contempla multas de entre 10.001 y 150.000 euros para estas infracciones.

"Consideramos que las diócesis son responsables de velar por que en los eventos que se llevan acabo en sus parroquias no se cometan infracciones administrativas", ha resaltado Castro, quien, si bien reconoce que no hay constancia de que el proyecto Transformados lleve a cabo terapias como tal, ha podido constatar que sí las promueve y se ofrece a remitir a la gente interesada a personas u organizaciones que sí las llevan a cabo. En este sentido, el abogado subraya que la ley "prohíbe tanto la promoción como la práctica" de las terapias de conversión, por lo que es "irrelevante" si la empresa y las diócesis denunciadas solo las promueven o también las ejecutan.

El ministerio de Igualdad es el competente de incoar un expediente sancionador a través de la Dirección General para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. Por el momento, los denunciantes no han recibido respuesta por parte de Igualdad, que debe notificar si incoa el expediente sancionador o no, un trámite para el que no hay plazo máximo.

Desde el Arzobispado de Madrid aseguran que no se ha dado ningún permiso para impartir charlas que promuevan terapias de conversión a ninguna parroquia y se han desmarcado de la organización de cualquier iniciativa o empresa que las lleve a cabo.