El entrenador de la selección femenina deja fuera a las 15 jugadoras que renunciaron: "Es un ridículo a nivel mundial"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda ofreció este viernes la lista de convocadas para los amistosos del mes de octubre ante Suecia y los Estados Unidos, en la que no aparecen ninguna de las 15 jugadoras que lo solicitaron vía email por la actual situación ni la capitana Irene Paredes ni la delantera Jenni Hermoso, según ha informado Europa Press.

El madrileño dio una convocatoria en la que no figuran los nombres de Ainhoa Vicente Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi. Todas ellas compartieron el pasado viernes un comunicado en el que advertían que no renunciaban a la selección, pero que preferían ausentarse de esta convocatoria hasta que no se revirtiesen "situaciones" que afectaban a su "estado emocional y personal y rendimiento".

Además, el técnico madrileño tampoco citó a la defensa del FC Barcelona y capitana Irene Paredes, ni a otra de las capitanas, la delantera Jenni Hermoso (América), que expresó el pasado martes su apoyo a sus compañeras, aunque no compartió las "formas".

"El mayor dolor es por todo lo que nos ha costado conseguir lo que teníamos ahora mismo y que por intereses se haya montado este jaleo, pienso que es un ridículo a nivel mundial", explicó durante la rueda de prensa, sin querer profundizar en si era una discordia entre equipos. "Me da rabia que algunas que están en formación con 19 y 20 años hayan enviado el mail, por lo que puede suponer para su carrera deportiva. Creo que no están bien aconsejadas", apuntó en la rueda de prensa.

Para el seleccionador, todo es una "campaña de desprestigio y de ataques permanentes". "Ante lo acontecido es esta lista y mirar hacia delante, no veo otra solución. Convoco a jugadoras que estén al cien por cien. En la selección se ha formado a todas y ahora algunas de las que han mandado el mail tienen 50 internacionalidades conmigo, creo que no es de recibo ni merecido", declaró.

En la lista permanecen jugadoras que estuvieron en la pasada Eurocopa como las madridistas Misa Rodríguez, Athenea del Castillo, Esther González, Tere Abelleira u Olga Carmona, y las rojiblancas Marta Cardona, Sheila García e Irene Guerrero, mientras que Vilda ha citado a la defensa Ana Tejada (Real Sociedad) y a la delantera Salma Paralluelo (FC Barcelona), campeonas del mundo con la Sub-20, aunque la aragonesa está con molestias según indicó su club.

"Si se confirma la lesión, se irá por los conductos oficiales y normales. El club lo notifica a nuestros Servicios Médicos, estos al doctor y él a mí. Si el doctor cree oportuno, se le da la baja, y si cree oportuno, viene, se contrasta lesión, extensión y pronóstico, y si está para quedarse se queda y si no, se vuelve", afirmó en rueda de prensa Vilda que también convocó a otras caras nuevas como Ane Azcona (Athletic), Nuria Rábano (FC Barcelona) o la portera Enith Salón (Valencia).

Sin embargo, poco después, el combinado nacional confirmó la baja de la aragonesa, que deja su sitio a Andrea Sánchez Falcón, que se ha marchado al América mexicano, y también la de Sheila García, ya que el Atlético informó poco después que sufría una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, por lo es sustituida por Lucía Rodríguez (Real Madrid).

Ane Azcona (Athletic), Nuria Rábano (FC Barcelona) o la portera Enith Salón (Valencia) son otras de las caras nuevas de una España que tiene previsto concentrarse el próximo lunes en la sede federativa para comenzar a preparar dos amistosos de mucho nivel ante Suecia, actual subcampeona olímpica y número tres del ranking FIFA, el día 7 en el Nuevo El Arcángel de Córdoba, y ante los Estados Unidos, número uno del mundo y en el que jugadoras como Megan Rapinoe, Alex Morgan y Becky Sauerbrunn han mostrado su apoyo a las futbolistas españolas.