Igualdad corrige al alza las cifras históricas de violencia machista: 1.253 mujeres y 60 menores asesinados

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha corregido al alza las estadísticas de asesinadas por violencia de género elevando a 1.253 las mujeres fallecidas desde 2003 y a 60 los menores desde 2013. Se trata de cuatro mujeres y tres menores más que antes de esta revisión, según recoge Europa Press.

Según informa este departamento, se han actualizado los datos estadísticos relativos a mujeres asesinadas presuntamente por violencia en la pareja o expareja después de la última reunión con el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer y el Ministerio del Interior, celebrada el pasado 5 de marzo. Así, con el objetivo de avanzar en la homogeneización de cifras en las diferentes estadísticas oficiales, se han analizado casos desde el año 2008 hasta 2023.

Concretamente, explica que tras la puesta en común de los trabajos realizados, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género pasa a excluir cuatro casos en el año 2008 que anteriormente estaban en investigación: uno en A Coruña, archivado por no haberse acreditado la muerte violenta de la víctima; otro en Las Palmas por no tratarse de un caso de violencia de género; un tercero en Santa Cruz de Tenerife tras un auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa por muerte accidental; y el cuarto en Murcia, al considerarse suicidio. El cómputo total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2008 se mantendría en 76; mientras que el número de casos investigados ha pasado de cinco a uno.

Del año 2009, se confirma un caso anteriormente en investigación en Cádiz por haberse dictado sentencia condenatoria y se excluyen otros dos anteriormente en investigación: uno en Valencia y otro en Asturias, por haberse dictado sentencias firmes absolutorias. Tras esta actualización, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2009 ascendería a 58, en lugar de 57 y no existirían casos en investigación.

La revisión de los datos del año 2010 deja la confirmación de un caso anteriormente en investigación en Las Palmas, tras dictarse sentencia condenatoria contra el cónyuge. La cifra de mujeres asesinadas en ese año por sus parejas o exparejas pasaría de 73 a 74.

Respecto a 2011, se ha excluido un caso de Baleares anteriormente en investigación, por no tratarse de un caso de violencia de género. El año se cierra con 62 mujeres asesinadas por violencia de género y un caso en investigación, uno menos que antes de realizar la revisión.

Del año 2012, se excluye un caso anteriormente en investigación en Barcelona, tras dictarse auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones. No hay cambios en cuanto al número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas: 51, y el número de casos en investigación pasa de uno a ninguno.

En cuanto al año 2014, se confirman dos casos anteriormente en investigación; uno en Valencia; y otro en Asturias. Tras esta revisión, las mujeres asesinadas por violencia de género en 2014 ascienden a 57, dos más que antes de la revisión.

Por su parte, del año 2018 se excluye un caso anteriormente confirmado en Barcelona tras haberse dictado sentencia absolutoria. Esto supone que el número de asesinadas por sus parejas o ex parejas pasa de 53 a 52.

Esta actualización de datos contempla la exclusión de un caso anteriormente en investigación en Barcelona en 2020 porque en la autopsia no se aprecian indicios de criminalidad; y se confirma otro en investigación en Valencia, al estar imputado el presunto agresor por un delito de homicidio. De esta forma, las mujeres asesinadas por violencia de género en 2020 pasarían de 50 a 51; y no habría casos en investigación.

En 2023 se ha excluido un caso anteriormente en investigación en Barcelona, por no considerarse violencia de género. Además, se ha confirmado un caso que estaba en investigación en Castellón, y se ha puesto en investigación un caso anteriormente confirmado en Málaga. De esta forma, se mantienen en 58 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y ha aumentado el número de huérfanos menores de edad de 57 a 58. Existe un caso en investigación.

En cuanto a los menores, se ha excluido un caso de 2014 en Cádiz anteriormente en investigación tras haberse dictado auto de sobreseimiento. El número de menores asesinados por violencia de género se mantendría en cuatro y no quedarían casos en investigación. En 2015, se han confirmado dos casos anteriormente en investigación en Alicante. En uno se confirma el asesinato de una menor de 14 años a manos de su padrastro, y en el segundo de un niño de seis años asesinado por su padre. Los menores de edad asesinados por violencia de género en 2015 pasan de siete a nueve.

Por su parte, en el año 2016 se ha excluido un caso anteriormente en investigación en Álava por quedar confirmado en la sentencia que no se trataba de un caso de violencia de género. Ese año se mantiene la cifra de un menor asesinado por violencia de género y no existen casos en investigación. Por último, en 2020 se ha confirmado un caso que no había sido evaluado en Castellón. El padre ha sido condenado por asesinato y existía también sentencia condenatoria por violencia de género del padre contra la madre. Con esta actualización, en el año 2020 el número de menores de edad asesinados pasa de tres a cuatro.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Un total de 194.658 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2023, un 10% más que en 2022 Ver más

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.