Muere a los 68 años Carmen Valero, pionera del atletismo femenino en España

Carmen Valero, doble campeona del mundo de cross en los años setenta, ha fallecido este martes en Sabadell a los 68 años, tras haber sufrido un derrame cerebral masivo el pasado 28 de diciembre. Es considerada la atleta española más importante de la historia.

Pionera del atletismo femenino en España, ha abierto camino a otras muchas que vinieron después y lo tuvieron un poco menos difícil gracias a ella. Se atrevió con tan solo 12 años, aún bajo la dictadura franquista, a pisar un terreno de hombres en el que apenas había un equipo de niñas al que unirse. Con 16 años se convirtió en campeona de España de los 1.500 metros, a los 19 se llevó el bronce en el mundial de Rabat y, en 1976 y 10977, se hizo con dos oros mundiales consecutivos. Un logro que aún no ha podido superar ningún hombre español y, todo ello, siendo la primera atleta española en ir a unos Juegos Olímpicos

En una entrevista en El País, a principios de siglo, la turolense aseguraba que “si volviera a nacer, haría otra vez lo mismo”, pese a las dificultades. Las mujeres entonces no recibían prácticamente ningún tipo de ayuda, ella misma se compraba las zapatillas a plazos y, por cada mundial, se llevó unas 200 pesetas, cuando “a los hombres se les prometían 6.000”. Uno de los momentos más desagradables que tuvo que vivir fue cuando, en el mundial del 1976, Julián Bravo, un alto cargo de la Federación de Atletismo, le dijo que las españolas eran "unas culonas y unas pechugonas" que no servían para nada, poco antes de hacerse con el primer puesto.

Se retiró a principios de los noventa y durante varios años trabajó en un banco de Sabadell, aunque nunca dejó su gran pasión: correr. A sus espaldas quedan, además de los oros, la docena de veces que se hizo con el título de campeona de España en medio fondo, con unas marcas que sólo fueron superadas ya a principios de siglo, por atletas como Marta Domínguez o Natalia Rodríguez.

En estos últimos años ha dado varias entrevistas en las que ha defendido la igualdad de las mujeres en el deporte y en todos los ámbitos de la vida. “Sí, quizás he sido pionera sin darme cuenta. Yo no le daba importancia porque lo que me gustaba era correr. Me gustaba correr porque no necesitaba dar explicaciones a nadie, me las daba a mí misma. Era mi espacio de libertad. Necesitaba ir a correr”, recordaba en 2017, en la recogida del premio Derechos Humanos que la Abogacía Española concedió a Kathrine Switzer.