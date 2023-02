La media de participación femenina en ARCO es de un 35% frente a un 65% de hombres

Mujeres en las Artes Visuales (MAV) ha tachado de "falacia" que exista paridad en ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en IFEMA Madrid hasta el 26 de febrero, al afirmar que la media de participación de mujeres artistas, en una búsqueda aleatoria en la lista de participantes, es de aproximadamente un 35% frente a 65% de los hombres, según informa Europa Press.

En un comunicado, la asociación afirma que la feria no se acerca a la paridad en cuanto a presencia y venta de obras de arte de mujeres artistas aunque precisa que hay que corroborar este dato con el informe final que MAV viene elaborando cada año sobre las ferias. "Estamos seguras de que, desafortunadamente, este año ARCO tampoco será paritaria", avanzan, a la espera del texto definitivo.

No obstante, han indicado que existe un aumento progresivo en la presencia femenina ya que en el año 2018 el porcentaje de artistas mujeres en las galerías presentes en ARCO era del 19%, cifra que ascendió al 22% en 2019 y al 30% en 2022 (datos procedentes de las galerías nacionales participantes en la feria, no del total de galerías). "Podemos decir que los porcentajes van mejorando, pero no alcanzan en ningún caso la paridad", puntualizan desde la MAV.

Sobre las compras del Ministerio de Cultura y Deporte para su red de museos del año 2022 —que, según esta asociación destina únicamente el 7% a obras de artistas mujeres y el resto a obras de hombres—, MAV añade que las compras han sido adquiridas a precios menores que las obras de artistas hombres.

En concreto, afirman que se ha destinado el 7% a obras de artistas mujeres: 13 obras de artistas mujeres adquiridas por 347.000 euros frente a obras de 76 de artistas hombres compradas por 4,5 millones.

Por este motivo, desde la inauguración de ARCO están llevando a cabo la acción Caza, que reflexiona sobre las leyes del mercado del arte con el fin de identificar y visibilizar las obras de mujeres presentes en la feria mediante el uso de 'Puntos de obra vendida' en color magentas. Coordinada por Mónica Mura, socia de MAV e inspirada en su homónima obra del 2018, estas pegatinas emulan a las de venta que se hacen en la feria pero "puede ser que no estén en una obra o galería porque aún no han visitado el stand o porque sea decisión del galerista", ya que cuando localizan una obra, se ofrece información y se invita a secundar la acción, pero no es algo obligatorio. "En cualquier caso, todos han recibido bien la propuesta y les ha parecido muy interesante", precisa la artista, al tiempo que enfatiza que no son "solo un colectivo", defienden "ser personas".

Con esta acción, que se suma al lema 'No 7%' con el que muestran su disconformidad respecto a la política de compras del Ministerio, Mura afirma que "buscan que las mujeres puedan entrar en el mercado del arte y puedan entrar en Arco". "Una vez que estemos presentes, lo que necesitamos es que también se compre obra de arte de mujeres porque no somos solo artistas, también galeristas, comisarias, etc, todas estamos en el circuito del arte y nos tenemos que defender", apostilla.

A su juicio, "la máxima confusión es que se tenga que poner una obra de mujer sí o sí". "Lo que queremos demostrar es que las mujeres se lo merecen y que desde el sector público tiene que haber una inversión; de lo contrario, es un lavado de cara" asegura.

Además, MAV ha creado la Herramienta MAV para medir la igualdad y que está a disposición de todos aquellos museos y centros de arte que quieran revisar y reflexionar sobre su funcionamiento, estructura y políticas en relación con la igualdad. La herramienta analiza varios criterios como la redistribución, el reconocimiento y la representación.