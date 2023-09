Rubiales no se disculpa con Hermoso e insiste en que "personas falsas" han formado una "bola de nieve"

El ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, eligió el programa Talk Sport del cuestionado periodista Piers Morgan para anunciar su renuncia el pasado domingo. Lejos de disculparse con la delantera de la Selección, Jenni Hermoso, por haberla besado sin consentimiento, insistió en su versión de que ella "le levantó" y tuvieron "un beso fugaz, de dos décimas de segundo", y aseguró que, a partir de eso momento, lo que se generó fue "una locura", ha recogido Europa Press.

"Lo que me queda es defender mi dignidad y me defenderé con mis argumentos. Tengo humildad para pedir perdón, pero yo no he cambiado mi versión de lo que pasó, he mantenido siempre la misma", argumentaba el exdirigente, que insistió en que fue un "acto espontáneo, mutuo y consentido por ambos, debido a la emoción y la felicidad del momento".

Rubiales considera que se ha dado demasiada importancia a lo sucedido en Australia, en base a mentiras: "Esto ha resultado ser una bola de nieve creada por argumentos y personas falsas", decía al periodista británico y aseguraba, a su vez, que sus intenciones eran "nobles", "entusiastas" y "100% no sexuales": "No hubo ningún daño, ningún contenido sexual, ninguna agresión, nada de eso. Una vez más diré que el significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares eso es muy, muy común". El expresidente, que también subrayó que habría actuado igual con otro hombre, como ya hizo cuando era jugador, se detuvo en este último punto, el de la intención sexual, de gran importancia para demostrar si hubo o no un delito sexual.

El andaluz sí reconoce haber cometido "un error", en relación a su actitud en el palco, al lado de la reina y la infanta Sofía, por la que ha pedido disculpas "desde el principio", de manera "sincera" y "sin reservar": " "Estaba muy contento, me sentía como un jugador más. Me he disculpado sin reserva. Esa no es la actuación del presidente de una federación porque un presidente no puede comportarse así en el palco" y, en relación a la agresión a Hermoso, insistía en que "un presidente puede dar un abrazo", pero matizaba diciendo que "tiene que actuar de una manera más diplomática y más fría".

El expresidente de la RFEF aprovechó la entrevista para dejar claro que a sus hijas "las quiere mucho" y que está "muy orgulloso" de ellas porque han estado "muy cerca" de él en estos momentos. "Algunos amigos muy cercanos me dijeron, Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y continuar con tu vida, porque si no, probablemente vas a dañar a la gente que amas y al deporte que amas", remarcó.

Respecto a su renuncia, que ya ha sido transmitida a la Federación, lamentó haber soportado mucho estas tres últimas semanas y puntualizó que no se trataba únicamente de una "cuestión" suya y que, con su renuncia, pretendía no afectar al fútbol español. "Una actitud mía puede afectar a terceros. En esta situación ahora es lo más inteligente y lo que tenía que hacer", expresó.