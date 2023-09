El teléfono 016 contra la violencia de género cumple 16 años: casi 1,2 millones de llamadas

El teléfono 016 contra la violencia de género ha cumplido esta semana 16 años, desde que se puso en marcha el 4 de septiembre de 2007 y, desde entonces, ha recibido 1.198.534 llamadas pertinentes, según Europa Press.

Para celebrar este aniversario, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, visitarán este miércoles las instalaciones del 016, en Madrid.

Desde la puesta en marcha de este servicio, en septiembre de 2007 y hasta el 31 de julio de 2023, se han recibido 1.198.534 llamadas pertinentes. Según datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recopilados por Europa Press, el mayor número de llamadas se registró en 2022, cuando se alcanzaron las 102.391; seguido de 2021, con 87.307, y de 2016, con 85.318.

Por el contrario, el año que menos llamadas se recibieron fue 2007, el primero que se puso en marcha aunque hay que tener en cuenta que ese año solo estuvo operativo cuatro meses, de septiembre a diciembre.

Exceptuando los años 2012 y 2013, en los que el número de llamadas contabilizadas experimentó un descenso por debajo de 60.000, el resto de los años, desde 2008, se han mantenido con ligeros ascensos y descensos entre las 67.000 y las 88.000 llamadas. En lo que va de 2023 se han recibido 62.044.

Por persona que efectúa la llamada, en la mayoría de los casos es la propia usuaria la que la efectúa. Así, de los casi 1,2 millones de llamadas recibidas en estos 16 años, 854.548 fueron realizadas por la víctima, es decir, un 71,3% del total. Mientras, un 24,5% fueron efectuadas por familiares o personas allegadas (293.538), y un 2,8%, por otras personas (33.769). En el resto de casos este dato es desconocido o no consta.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la que ha concentra el mayor número de llamadas durante estos años, con un total de 269.872, seguida de Andalucía, con 199.412; Cataluña, con 146.067, y la Comunidad Valenciana, con 133.576. En el extremo opuesto, las que menos han recibido son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con menos de 2.000 llamadas cada una; y La Rioja, con 6.335.

Desde marzo de 2021, el 016 atiende, además, consultas en materia de otras formas de violencia contra la mujer. Por correo electrónico se recibieron 78 consultas pertinentes en el mes julio de 2023: el 87,2% fueron relativas a violencia de género (pareja o expareja) y el 12,8% a otro tipo de violencia contra las mujeres. Por WhatsApp se recibieron 457 consultas pertinentes.

Asimismo, desde el 15 de septiembre de 2022, el servicio 016 ha incorporado un nuevo canal de comunicación para consultas, el chat on-line, disponible a través de la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Durante el pasado mes de julio se recibieron 745 consultas pertinentes a través de este nuevo canal: el 88,2%, relativas a violencia de género (en pareja o expareja) y el 11,8% a otros tipos de violencia contra las mujeres.

Un trabajo que salva vidas

Con motivo de este aniversario, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que visitará este miércoles las instalaciones del 016, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento "a todas y cada una" de las trabajadoras "que responden el teléfono cuando una mujer que está enfrentando cualquier forma de violencia de género o alguien de su entorno llama pidiendo ayuda".

"Gracias a las operadoras, abogadas psicólogas, a las trabajadoras sociales porque sin vosotras sería imposible que el 016 existiera", ha subrayado Montero en un vídeo. "Vuestro trabajo salva vidas", añade.

La ministra ha recordado que este servicio es anónimo, gratuito, confidencial y "no deja rastro" en la factura telefónica ni el terminal. "Si alguien revisa tu teléfono no podrá saber que has llamado", precisa. Asimismo, está disponible las 24 horas los 365 días del año.

Además, ha destacado que durante esta legislatura lo han "mejorado" dando "un paso clave para las mujeres que necesitan una psicóloga especializada que las acompañe" ante "una crisis de ansiedad" o una "duda" a la hora tomar "decisiones difíciles". "Si sufres violencia de género o violencia sexual, el 016 es una puerta de entrada segura", remarca.

Finalmente, la ministra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para denunciar. "Todos debemos implicarnos en la erradicación de la violencia contra las mujeres, lo único que ya no podemos permitirnos es mirar para otro lado, siempre podemos hacer algo", zanja.

Sin rastro

Desde su puesta en funcionamiento, el 016 no deja rastro en la factura telefónica. Sin embargo, en 2015 y 2017 la institución del Defensor del Pueblo alertó de que su marcado sí permanecía en el registro del terminal utilizado y era necesario borrarlo de forma manual.

"Esta situación puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda, puesto que su agresor, si el número utilizado no desaparece de la lista de llamadas, puede percatarse de su realización, sobre todo si se tiene en cuenta que el comportamiento general de estas personas es de carácter controlador", explica el informe de la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su segunda advertencia de 2017.

El fabricante español de móviles BQ fue el primero de telefonía móvil que ideó una solución para que la llamada al 016 no dejara huella en el terminal y se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad. El Gobierno convocó al resto de fabricantes a una reunión y Huawei, Nokia, BQ, Samsung y LG implementaron una solución ese mismo año. Desde entonces, la llamada al 016 no deja ningún rastro.