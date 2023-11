La alcaldesa de París abandona X: "Es un arma de destrucción masiva de nuestras democracias"

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado este lunes que abandona la red social X, anteriormente conocida como Twitter, pues considera que la plataforma en los últimos años se ha convertido en "el arma de destrucción masiva de nuestras democracias", según informa Europa Press. La alcaldesa de la capital francesa ha lamentado que la red social, que en un momento "permitió el acceso a la información a un mayor número de personas", ahora se ha tornado en un espacio para los discursos de odio, la persecución y la desinformación. "Grupos que atacan a científicos, climatólogos, mujeres, ecologistas, progresistas y todos aquellos que de buena voluntad desean un debate político tranquilo y pacífico en un mundo cada vez más complejo", ha señalado Hidalgo en una columna para Le Monde.

Así las cosas, Hidalgo ha señalado directamente no solo al algoritmo de la plataforma, sino también al propietario de la red social, Elon Musk. El magnate se hizo con Twitter en octubre de 2022 y desde entonces ha estado rodeado de polémicas por manipulación. "Hoy las polémicas, rumores y burdas manipulaciones dictan el debate público, impulsado por el algoritmo de Twitter donde solo cuenta el número de 'Me gusta'. Esta plataforma y su propietario actúan deliberadamente para exacerbar tensiones y conflictos", ha aseverado.

Entre estos discursos que se ven beneficiados por el funcionamiento interno de la red social, Hidalgo ha destacado por encima del resto la narrativa negacionista del cambio climático, "promovida por los intereses de los combustibles fósiles y la depredación ilimitada del planeta". "Podemos negar, desmentir y explicar constantemente, pero el ruido que generan las noticias falsas siempre será mucho mayor que el eco de una verdad fundamentada", ha añadido una Hidalgo resignada que apunta directamente a "un proyecto político muy claro que quiere prescindir de la democracia y sus valores en favor de poderosos intereses privados".

Ahondando en este asunto, Hidalgo ha recalcado que Francia se lleva "la palma de oro por comentarios violentos e ilegales en Europa" y que encima X "impide el debate, la búsqueda de la verdad, el diálogo sereno y constructivo necesario entre los seres humanos" con "miles de cuentas" anónimas o directamente falsas. "Lo que sucede en Twitter no es vida democrática, sino exactamente lo contrario. Me niego a apoyar este desastroso diseño. Creo profundamente en la democracia, siempre por perfeccionar. No nos dejaremos intimidar por la desestabilización abyecta", ha zanjado la alcaldesa parisina.

Hidalgo se unió a la red social en marzo de 2009, convirtiéndose en "una de las primeras políticas francesas" en formar parte de Twitter y a día de hoy su perfil suma más de 1,5 millones de seguidores. "Me quedaré en otras redes sociales donde aún existe el intercambio respetuoso", ha apuntado.