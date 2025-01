Gaza vive sus primeras horas sin ataques de Israel tras 470 días y más de 46.000 víctimas mortales

Tras 470 días de bombardeos sobre la Franja de Gaza, el alto el fuego entre Israel y Hamás ha entrado en vigor este domingo a las 11.15 hora local (9.15 GMT), según confirmó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Israel lo ha anunciado tras recibir, por parte de Hamás, las identidades de las tres rehenes, que ya han sido liberadas, como parte del acuerdo, y después de haber informado a sus respectivas familias.

Las tres rehenes, Romi Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damari, son civiles. Gonen, israelí-rumana de 24 años, fue secuestrada durante el ataque al festival de música Nova, y Damari (la única rehén con nacionalidad británica, de 28 años) y Streinbrecher (31 años) fueron capturadas en el kibutz Kfar Aza.

Las tres se encuentran ya en territorio israelí y acompañadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, ha asegurado el portavoz militar Daniel Hagari. Han sido trasladadas a una base cerca de la frontera con la franja para poder reunirse con sus familiares y recibir un primer reconocimiento, una vez finalizado serán llevadas al hospital.

Tanto el presidente israelí, Isaac Herzog, como la oficina del primer ministro Netanyahu han celebrado la noticia y aseguran que el Gobierno está comprometido con el retorno de todos los secuestrados.

"Romi, Doron y Emily: toda una nación os abraza y os felicita por vuestro regreso a casa. Este momento se ha logrado gracias al sacrificio y la lucha de nuestros heroicos guerreros, los héroes de Israel. ¡Prometo que los traeremos a todos a casa!", ha publicado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras su liberación.

Los nombres de las rehenes fueron confirmados por el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, después de que Israel anunciara que el alto el fuego (previsto en un principio para las 6.30 GMT) se retrasaría hasta que el grupo islamista diera sus nombres.

Por su parte, el portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, confirmó la muerte de al menos 19 gazatíes, además de otros 36 heridos, a lo largo de la Franja en las horas previas a las 11:30 hora local.

Así son las fases del acuerdo de alto el fuego

En la primera fase del acuerdo de 42 días, Israel y Hamás han acordado un intercambio gradual de 33 rehenes israelíes por unos 1.900 presos y detenidos palestinos, algunos sentenciados por homicidio y muchos otros en detención administrativa.

El día 16 de esta fase, deben empezar las negociaciones de cara a la segunda etapa de la tregua, durante la que serán liberados de Gaza los rehenes de género masculino y se sentarán las bases para el fin de la guerra y la salida de todas las tropas israelíes.

Anoche, miles de israelíes pidieron en todo el país a Netanyahu que adelantase las negociaciones de la segunda fase, y que no reanude la guerra antes de que todos, los 94 rehenes, estén en casa. En cambio, hay partidarios de continuar con la guerra, como el ministro israelí de Seguridad Nacional y líder del partido Poder Judío, Ben Gvir, que ha asegurado que Hamás aún no ha sido derrotado en Gaza.

Ante el descontento por la tregua realizada, el ministro ha presentado su dimisión asegurando que constituye “una victoria total del terrorismo” y que solo volverá al ejecutivo si la guerra contra el grupo islamista "se reanuda con toda su fuerza".

El acuerdo permite la entrada de la ayuda humanitaria en la Franja

Una vez se ha confirmado el acuerdo, al menos 330 camiones de ayuda humanitaria han entrado desde Egipto a la Franja de Gaza, cargados con alimentos, productos de higiene, material sanitario y combustible.

"330 camiones de ayuda entraron en los cruces de Kerem Shalom y Al Auya, incluidos 20 camiones de combustible", ha indicado el canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia.

Se estima que serán en torno a 600 camiones de ayuda humanitaria los que entrarán a diario en Gaza.

Israel no renuncia a Gaza

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha asegurado que "no existe un futuro de paz, estabilidad y seguridad para ambos lados si Hamás continúa en el poder en la Franja de Gaza", manteniendo que por el momento el acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino es temporal.

Saar ha dicho en una rueda de prensa en el Ministerio de Exteriores que Israel no ha logrado desmantelar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, a pesar de que este era uno de los objetivos de su ofensiva, que insiste en que siguen en pie.

Por otro lado, su compañero de Ejecutivo, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha urgido al Gobierno de Israel a ocupar la Franja de Gaza e instaurar un gobierno militar, y ha amenazado con tumbar la actual coalición si esto no ocurre, en una entrevista con la radio del Ejército.

Israel "debe ocupar Gaza y crear un gobierno militar temporal porque no hay otra manera de echar del poder a Hamás", ha dicho Smotrich. "Derrocaré al Gobierno si no regresa a la lucha de forma que [nos lleve] a tomar el control de toda la Franja de Gaza y gobernarla", ha añadido.

Pese a su postura, ha celebrado la llegada a Israel de las tres primeras rehenes liberadas por el grupo islamista.

Además, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, ha asegurado que el Ejército israelí está "decidido" a volver a los combates contra Hamás en Gaza. El responsable ha asegurado que las fuerzas israelíes han logrado matar a unos 3.000 milicianos en su asedio del norte de Gaza, que comenzó a principios de octubre, y que se "enorgullecen" de dar un paso atrás para permitir la liberación de decenas de rehenes.

"También nos enorgulleceremos y estaremos decididos a volver a los combates en el futuro", ha dicho Halevi, en declaraciones compartidas hoy por el Ejército israelí.

"La guerra en sí misma no es un objetivo, pero si no tenemos otra opción que volver a recurrir a las acciones militares para conseguir esos objetivos, lo haremos", ha dicho, para concluir: "Esto es un alto el fuego temporal". Además ha recalcado que no pararán hasta que todos los rehenes estén en casa.

La comunidad internacional celebra el acuerdo alcanzado

Líderes de diferentes países del mundo han celebrado el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás y piden que se cumplan todas las fases acordadas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado que por primera vez "las armas se han silenciado" en la Franja de Gaza. Además ha reconocido que "el camino hacia este acuerdo no ha sido fácil de ninguna manera y ha sido largo".

En la misma línea se ha manifestado el canciller alemán Olaf Scholz, que ha celebrado la liberación de las tres rehenes israelíes. "Hoy es un día de alegría: más rehenes de Hamás han sido finalmente liberados y reunidos con sus familias", "a este primer paso deben seguir otros. Todos los rehenes deben ser liberados y debe llegar rápidamente más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", reivindicaba el canciller de Alemania en redes sociales.

En ese sentido se ha expresado también el primer ministro británico Keir Starmer, donde además de celebrar la liberación de las rehenes ha pedido tanto a Hamás como a Israel que se cumplan todas las fases de su acuerdo de alto el fuego.

Por otro lado, el Gobierno de España ha dicho que "saluda la entrada en vigor del alto el fuego" en Gaza y la liberación de las tres primeras rehenes, que han permanecido "injustamente" secuestradas durante más de quince meses.

"Es importante que el alto el fuego se consolide y permita la liberación del resto de rehenes y la entrada masiva de ayuda humanitaria de la que España será parte, para lo cual la labor de UNRWA es esencial e insustituible", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Hamás celebra la entrada en vigor de la tregua y dice estar comprometido con el acuerdo

Por su parte, el grupo islamista Hamás ha celebrado la entrada en vigor del alto el fuego con Israel en la Franja de Gaza, y ha asegurado estar "comprometido" con los términos del acuerdo.

"Afirmamos nuestro compromiso con la implementación de los términos del acuerdo, fruto de la firmeza y la paciencia de nuestro gran pueblo", dijo Hamás en un comunicado.

Hamás ha señalado que está haciendo "todos los esfuerzos" para dar asistencia a la población gazatí.

Por otro lado, la agencia de la ONU de los refugiados palestinos (UNRWA) ha dicho que tiene 4.000 camiones con ayuda humanitaria esperando para entrar en el enclave el primer día de la tregua, la mitad de ellos con alimentos y harina.

La Fuerza Quds de Irán considera “una gran derrota” para Israel la tregua en Gaza

En un sentido similar, la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní aseveró que Israel “ha sufrido una gran derrota” por la “humillación” de aceptar la tregua que entró en vigor hoy en Gaza, accediendo a “todas las demandas palestinas”.

“Después de 15 meses de crímenes sin límites contra los pueblos de Palestina y Líbano, el régimen sionista (Israel) hoy se ha visto obligado a aceptar un alto el fuego en el momento más álgido de su humillación”, afirmó el comandante en jefe de la Fuerza Quds, general de brigada Esmaeil Qaani, en un discurso pronunciado en un acto de homenaje en Teherán al personal médico iraní que participó en el tratamiento de las personas afectadas por las explosiones de buscapersonas en Líbano en septiembre, que causó decenas de muertes y unos 3.000 heridos.

La Fuerza Quds iraní es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria del país, que comanda a la alianza informal antiisraelí 'Eje de la Resistencia', integrada por los palestinos de Hamás, el Hezbolá de Líbano, los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes.

Qaani dijo que el alto el fuego en Gaza se ha impuesto a Israel y añadió que el acuerdo de tregua “incluye todos los artículos en los que los palestinos habían insistido en el pasado”.

Irán considera la tregua como una victoria para sus aliados, a pesar de que Israel ha encestado duros golpes a Hamás e Hezbolá, con los asesinatos de sus lideres.