Directo | Sánchez rectifica y anuncia el envío de armas a Ucrania también fuera de los cauces de la UE

Sánchez ha anunciado que el Gobierno ha rectificado y que finalmente "España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo". Lo hace, ha dicho, tras reconocer que algunos grupos parlamentarios han puesto "en cuestión el compromiso de España y el Gobierno" con los ucranianos. "Hoy el no a la guerra de Irak es el no a la guerra de Putin. No nos equivoquemos, señorías", ha dicho.

Sánchez también ha pedido "unidad" a los grupos para la respuesta y ha advertido de que las sanciones impactarán de manera indirecta a nuestro país. "El impacto más previsible va a ser sobre los mercados energéticos", ha reconocido, advirtiendo de que "los precios se mantendrán altos en el futuro". "El resultado será una ralentización de la economía española", ha dicho. "Europa está en la obligación de pagar con este sacrificio lo que los ucranianos están pagando con su libertad y sus vidas. Tenemos que poner freno entre todos a la ambición imperial y autoritaria de Putin", ha continuado.