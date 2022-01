Erdogan advierte a los medios que publiquen contenido que atente contra los "valores nacionales"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que el Gobierno adoptará las "medidas necesarias" contra el "contenido dañino" de los medios de comunicación que atente contra los "valores nacionales y espirituales", según informa Europa Press,

La medida, incluida en una directiva publicada este sábado en la Gaceta Oficial turca, no concreta castigos, pero se refiere a "medios de comunicación escritos, orales y visuales" por mensajes "abiertos o encubiertos" en "adaptaciones y producciones extranjeras" contrarias a los valores familiares. Estas producciones tienen un "impacto destructivo" en la sociedad y especialmente en los menores y jóvenes.

Ya hay una ley de 2020 que prevé controles sobre redes sociales y que prevé duras multas y la agencia estatal Consejo de la Radio y la Televisión de Turquía (RTUK) puede multar, prohibir o retirar el contenido que considere perjudicial.

El RTUK ha abierto una investigación por la versión turca del concurso televisivo The Masked Singer, emitido originalmente en la televisión estadounidense Fox. Las voces más conservadoras de Turquía han denunciado la difusión de mensajes subliminales y satánicos.

También se ha multado a plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix por fomentar los derechos LGTBI o por pornografía, inmoralidad o insultos a los valores religiosos. La semana pasada el RTUK recomendó no emitir una canción de Sezen Aksu por motivos religiosos, ya que se refiere a Adán y Eva como "ignorantes". "La libertad de expresión garantizada por la Constitución no puede ser destruida. La circular (...) implica más presión y censura", ha denunciado en Twitter el abogado Veysel Ok.

En otro orden de cosas, y en las últimas horas, también se ha dado a conocer que Erdogan ha sustituido al ministro de Justicia, Abdulhamit Gul, que ha presentado su dimisión por motivos desconocidos y al director del Instituto de Estadística de Turquía, Sait Erdal Dinçer, después de publicar unos datos de inflación en sonora discrepancia con evaluaciones previas.