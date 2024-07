La Eurocámara reelige a la conservadora Roberta Metsola como presidenta para dos años y medio más

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes en su sesión constitutiva la renovación de la presidenta de la institución, la maltesa del Partido Popular Europeo (PPE) Roberta Metsola, por dos años y medio más, con una mayoría absoluta de 562 votos a favor de los 623 válidos expresados en la primera ronda de votación, según recoge Europa Press.

La Izquierda europea presentó a la eurodiputada de Podemos Irene Montero como candidata alternativa a última hora del lunes, poco antes de que concluyera el plazo para hacerlo, pero era una propuesta simbólica habida cuenta de que sólo contaba de salida con el apoyo de su propio grupo. Finalmente, Montero ha logrado el aval de 61 eurodiputados, un resultado que mejora las 46 voces aseguradas por su propio grupo.

"Ésta debe ser una Cámara sin miedo a liderar y cambiar. Hemos empezado pero aún no hemos terminado. Necesitamos fortalecer y racionalizar nuestras operaciones para garantizar que este Parlamento puede ser el poder legislativo y político que queremos que sea", ha dicho Metsola en su discurso como candidata, previo a la votación.

Así, ha defendido que esta legislatura debe haber "un Parlamento fuerte en una Unión fuerte" y para ello, ha avisado, "no se puede aceptar que nuestro papel como diputados sea diluido, el parlamentarismo debe ser reforzado".

Metsola ha contado con el apoyo mayoritario de la llamada coalición de centro que mantienen su grupo, el PPE, con los Socialistas y Demócratas (S&D) y los liberales (Renew), como parte del acuerdo para repartirse los altos cargos de la UE y que incluye la renovación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se votará el jueves.

También el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, adelantó en un comunicado que una "vasta mayoría" de sus eurodiputados respaldan la reelección de Metsola porque valoran su "su compromiso con el diálogo y su apertura al equilibrio y el compromiso, incluso cuando existen fuertes diferencias de opinión".

En rueda de prensa previa al voto, la copresidenta de la Izquierda, la francesa Manon Aubry, ha explicado que la decisión de presentar una candidatura alternativa —pese a reconocer la "voluntad inclusiva" de Metsola— responde a la necesidad de "mostrar que no hay unanimidad, que hay una oposición de izquierda que se hace oír" y hacerlo con una figura feminista como Montero.

En su intervención previa a la votación, Montero ha dicho que su candidatura representa la defensa de "una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio del pueblo palestino, feminista, verde, antirracista, antifascista, de derechos para los trabajadores y trabajadoras y de justicia social". Estas palabras han recibido algunos abucheos que han sido apagados por aplausos.

Montero también ha defendido en el que ha sido su estreno como eurodiputada que a la extrema derecha no se le gana con cordones sanitarios si no que se le frena "por la izquierda", como ha sucedido en Francia. "Las políticas neoliberales y el relato de la moderación no sólo no frenan a la extrema derecha, sino que le ponen una alfombra roja", ha afirmado al tiempo que ha señalado que "a los fascistas se les para garantizando derechos".

Una Eurocámara más fragmentada

La X legislatura arranca con un Hemiciclo más fragmentado que en el pasado y con un aumento de la extrema derecha que se ha traducido en la constitución de tres grupos de esta corriente. Un 54% de los eurodiputados ocupan por primera vez un escaño en la Eurocámara y un 39% del hemiciclo lo ocupan mujeres.

Cordón sanitario a medias en el Parlamento Europeo Ver más

El Partido Popular Europeo (PPE) fue el más votado en las elecciones del pasado 9 de junio, lo que le ha permitido sumar 188 escaños de los 720 en juego. Le siguen los Socialistas y Demócratas (S&D), con 136 eurodiputados, y la nueva alianza de ultraderecha promovida por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, Patriotas por Europa, con 84 asientos, incluidos los 6 de Vox.

En cuarto lugar se sitúan los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), segunda fuerza de la extrema derecha en la Eurocámara, con 78 asientos, y que cuentan como principal delegación con el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Hermanos de Italia.

Así, caen al quinto lugar los liberales europeos (Renovar Europa - RE), con 77 escaños; seguidos de los Verdes, con 53; la Izquierda europea, con 46; y cierra la Europa de las Naciones Soberanas que cuenta con 25 escaños y que está liderada por la ultraderecha alemana de Alternativa por Alemania. Quedan, además, 33 eurodiputados que no pertenecen a ningún grupo y figuran como no inscritos.