El expresidente de Uruguay José Mujica anuncia que padece un tumor en el esófago

El expresidente de Uruguay José Mujica ha anunciado este lunes que tiene un tumor en el esófago durante una conferencia de prensa en la que ha explicado que le fue detectado durante un chequeo médico realizado el viernes.

Mujica ha explicado que se trata de un caso "doblemente complejo" debido a la enfermedad inmunológica que padece desde hace 20 años y que le afecta a los riñones, lo que genera "obvias dificultades" para someterse a quimioterapia, según han recogido medios uruguayos y ha informado Europa Press.

"Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir (...) Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va", ha expresado el expresidente.

"El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo", ha transmitido.

"Estoy agradecido y que me quiten lo bailado", ha dicho Mujica concluyendo, no sin antes advertir con retranca a los periodistas que no le preguntaran por cuestiones médicas. "No tengo ni idea lo que van a hacer los tipos, así que de medicina no pregunten nada", ha dicho.