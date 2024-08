Harris se corona como candidata apelando a la unidad: "Prometo ser la presidenta de todos"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado oficialmente este jueves la nominación del Partido Demócrata como candidata a la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer de afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en aspirar a la Presidencia estadounidense, y ha prometido "ser la presidenta de todos los estadounidenses", según recoge Europa Press.

"En nombre del pueblo, en nombre de todos los estadounidenses, independientemente de su raza, género o del idioma que hable su abuela, y de todos los que alguna vez han emprendido su propio e incierto viaje, en nombre de los estadounidenses como la gente con la que crecí, que trabaja duro, persigue sus sueños y se cuida mutuamente, en nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande de la Tierra, acepto su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos", ha declarado.

En este sentido, la aspirante presidencial ha sostenido que durante "toda" su carrera "solamente" ha tenido "un único cliente: la gente". "Con estas elecciones, nuestro país tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás el cinismo y las batallas divisivas del pasado, una oportunidad de trazar un nuevo camino adelante. No como miembros de un partido, sino como estadounidenses", ha manifestado.

"Confíen siempre en mí para poner al país por encima del partido y de uno mismo, para mantener sagrados los principios fundamentales de Estados Unidos, desde el Estado de Derecho, pasando por unas elecciones libres y justas, hasta el ejercicio pacífico del poder. Seré una presidenta que nos una en torno a nuestras más altas aspiraciones", ha indicado.

Así, ha asegurado que será una mandataria "que lidere y escuche, que sea realista, práctica y tenga sentido común, y que luche siempre por el pueblo estadounidense". "Desde los tribunales hasta la Casa Blanca, ese ha sido el trabajo de mi vida", ha asegurado, añadiendo que como fiscal se enfrentó "a los grandes bancos" y los cárteles que trafican y "ponen en riesgo" la seguridad, y "defendió" a veteranos, estudiantes y trabajadores.

"Estas batallas no fueron fáciles, como tampoco lo fueron las elecciones que me colocaron en esos cargos. Nos subestimaron prácticamente en todo momento. Pero nunca nos rendimos, porque siempre merece la pena luchar por el futuro. Esa es la lucha en la que estamos inmersos ahora (...) Estas elecciones no solo son las más importantes de nuestras vidas, sino una de las más importantes de la vida de nuestro país", ha aseverado.

"Trump intentó tirar por la borda vuestros votos"

Después de defender su idoneidad para el cargo, se ha referido a su rival, el expresidente y candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump, a quien ha considerado un "hombre poco serio", pero ha alertado de que "las consecuencias de volverle a poner en la Casa Blanca son extremadamente serias". "Tengan en cuenta no solo el caos durante su Administración, sino también la gravedad que ha sucedido en las últimas elecciones", ha expresado en referencia al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Trump intentó tirar por la borda vuestros votos. Cuando fracasó, envió una turba armada al Capitolio, donde agredieron a agentes del orden. Cuando los políticos de su propio partido le rogaron que desconvocara a la turba y enviara ayuda, hizo lo contrario. Avivó las llamas de una serie de delitos diferentes", ha recordado antes de enumerar los delitos por los que el magnate está siendo juzgado.

Así, ha pedido tener en cuenta "lo que intenta hacer" si las urnas le dan "el poder de nuevo", teniendo en cuenta sus "intentos explícitos por liberar a extremistas violentos que asaltaron a los agentes, de encarcelar periodistas y opositores". "Solamente imaginad a Trump sin quitamiedos, y cómo utilizaría los inmensos poderes de la Presidencia no para mejorar tu vida, no para reforzar nuestra seguridad nacional, sino para servir al único cliente que ha tenido, él mismo", ha declarado.

En materia de política exterior, ha asegurado su apoyo a Ucrania y a Israel, aseverando que "es el momento" de conseguir un acuerdo de alto el fuego que incluya la liberación de los rehenes, mientras que ha reiterado su apoyo al "derecho de Israel de defenderse" porque los israelíes "no deben enfrentarse al horror que la organización terrorista Hamás causó el 7 de octubre". "Pero lo que ha pasado en Gaza en los últimos diez meses es devastador. Se han perdido demasiadas vidas", ha dicho. "El nivel de sufrimiento es desgarrador", ha añadido.

Además, ha sostenido que "nunca" dudará en "tomar cualquier acción que sea necesaria para defender" a Estados Unidos de Irán y "los terroristas respaldados por Irán", en referencia a las milicias proiraníes, que "están alentando a Trump" porque "saben que es fácil de manipular con halagos y favores". "Saben que Trump no hará responsables a los autócratas porque él mismo quiere ser un autócrata", ha zanjado.

Harris, que ha hecho una presentación de su vida remarcando el origen de sus padres y su pasado como parte de la clase media, ha mostrado su agradecimiento al presidente, Joe Biden, que tras las presiones por su avanzada edad abandonó la carrera presidencial. "Cuando pienso en el camino que hemos recorrido juntos, Joe, me invado la gratitud. Tu trayectoria es extraordinaria, como demostrará la historia. Tu carácter es inspirador", ha expresado.

El discurso de Harris ha puesto el cierre a una Convención Nacional Demócrata en la que han participado los tres últimos presidentes demócratas del país: Joe Biden, Barack Obama (2009-2017) y Bill Clinton (1993-2001). También ha contado con las intervenciones de la excandidata presidencial Hillary Clinton y la ex primera dama Michelle Obama, así como la presentadora Oprah Winfrey.