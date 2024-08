Biden entrega la antorcha a Kamala Harris: "Necesitamos preservar nuestra democracia"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha entregado este lunes la antorcha del liderazgo del Partido Demócrata a su vicepresidenta, Kamala Harris, de cara a la carrera por la Casa Blanca en un discurso de apertura durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, en la que ha destacado los logros alcanzados durante su mandato.

"Me quedan cinco meses de Presidencia. Tengo mucho que hacer y tengo la intención de hacerlo. Serviros como presidente ha sido un honor. Amo este trabajo, pero amo más a mi país. Y quienes dicen que estoy enfadado con quienes me dijeron que abandonara la carrera... Eso no es verdad", ha declarado el mandatario estadounidense ante una gran ovación que ha recibido en el United Center.

Muy emocionado durante su intervención, Biden ha subrayado que su objetivo es "preservar" la democracia, motivo por el cual ha pedido a la población que vote a la opción demócrata: "Necesitamos mantener el Senado. Necesitamos ganar de vuelta la Cámara de Representantes. Y sobre todo necesitamos vencer a Donald Trump y elegir a Kamala Harris y a Tim Walz como presidenta y vicepresidente".

Según el actual mandatario, Harris "será una presidenta a la que vuestros hijos puedan admirar como líder mundial porque ya lo es. "Será una presidenta de la que todos podamos estar orgullosos. Será una presidenta histórica que ponga un sello en el futuro de Estados Unidos", ha manifestado.

Mientras que ha defendido que ha dado "lo mejor de sí mismo" al país, insistiendo en que su Administración ha "hecho un progreso", ha afirmado que es "demasiado mayor para continuar como presidente". Pero Harris y Walz "continuarán liderando Estados Unidos, creando más trabajos, defendiendo a los trabajadores, haciendo crecer la economía, bajando el costo de la calidad de vida de las familias estadounidenses", ha asegurado.

"En 2024, nuestro voto determinará si la democracia y la libertad prevalecen"

Durante su intervención, ha recordado que las elecciones del 5 de noviembre serán las primeras presidenciales desde el 6 de enero, en referencia al asalto al Capitolio, día en el que los estadounidenses "perdieron casi todo lo que era el país". "Y esa amenaza no es una hipérbole, esa amenaza está muy viva. Trump dice que se niega a aceptar los resultados electorales si pierde de nuevo", ha lamentado.

"Todos tenemos una obligación especial. Independientes, republicanos, demócratas. Salvamos la democracia en 2020. En 2024, el voto de cada uno de nosotros determinará si la democracia y la libertad prevalecen. Es así de simple. Y el poder está literalmente en vuestras manos. La historia está en vuestras manos. El futuro de EEUU está en vuestras manos", ha expresado.

Así, ha reiterado que "estamos ante un punto de inflexión" en un "momento de la historia en la que las decisiones que tomamos ahora determinarán el destino del país y del mundo durante las próximas décadas". "Me presenté a presidente en 2020 por lo que vi en Charlottesville en 2017, extremistas saliendo de los bosques, llevando antorchas, sus venas palpitando en sus cuellos, llevando esvásticas, y coreando exactamente la misma bilis antisemita de los años 30".

El dirigente ha hecho referencia a estos hechos, señalando que en ese momento se trataba de "neonazis, supremacistas blancos que estaban siendo envalentonados por un presidente que estaba entonces en la Casa Blanca". "Viejos fantasmas con nuevos ropajes, agitando las divisiones más antiguas, avivando los miedos más antiguos", ha dicho. Con todo, ha sostenido que el candidato republicano "quiere un nuevo impuesto a las importaciones" y tiene un "nuevo plan" para recortar los impuestos de las empresas que tienen grandes beneficios. También "quiere recortar la Seguridad Social y "hará todo lo posible para prohibir el aborto a nivel nacional".

Harris agradece el "liderazgo histórico" de Biden

Harris, por su parte, ha hecho una primera aparición sorpresa en la convención, que se está celebrando esta semana en Chicago para oficializarla como candidata a las elecciones, y ha aprovechado el breve momento para agradecer el "liderazgo histórico" de Biden. "Quiero empezar celebrando a nuestro increíble presidente, que hablará más tarde. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. Gracias, Joe", ha expresado la vicepresidenta al tomar el micrófono en el escenario.

Tras ello, Harris se ha dirigido al público y ha aplaudido "la belleza" del país con "gente de todos los rincones" de Estados Unidos "unidos" por su "visión compartida para el futuro". "En noviembre, nos reuniremos y declararemos con una sola voz, como un solo pueblo, que seguimos adelante con optimismo, esperanza y fue, guiados por nuestro amor a la patria", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que los estadounidenses tienen "mucho más en común" que lo que les separa, por lo que ha alentado a luchar "por los ideales que tanto" aprecian. "Recordemos siempre que, cuando luchamos, ganamos. Que Dios bendiga a Estados Unidos", ha concluido.

Clinton, arropada por los demócratas

Antes de Biden, ha participado la excandidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que también ha recibido una gran ovación, y que ha afirmado que Harris romperá el techo de cristal al "levantar su mano y jurar el cargo como la presidenta número 47 de Estados Unidos". De ganar en las urnas, Harris se convertirá en la primera mujer y la primera persona afroamericana y de ascendencia asiática en ocupar la Casa Blanca.

Clinton también se ha referido al rival republicano, declarando que Trump "se durmió en su propio juicio y, cuando se despertó, había hecho historia al ser la primera persona en presentarse a la Presidencia con 34 condenas por delitos graves".

La convención se prolongará hasta el jueves. El miércoles el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptará formalmente la nominación a vicepresidente, mientras que el jueves 22, clímax del evento, será el día en que Harris sea designada oficialmente como candidata del partido frente a Donald Trump.

Unas 15.000 personas secundan la marcha en apoyo a Palestina a las puertas de la convención

Mientras, en los exteriores delUnited Center, unas 15.000 personas, según las organizaciones convocantes, han secundado la manifestación propalestina celebrada para protestar por el apoyo estadounidense a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. La marcha ha comenzado en Union Park, muy cerca de donde se celebra la convención demócrata, con varias intervenciones de activistas frente a una audiencia en la que han dominado las banderas palestinas y las kufiyas o pañuelos palestinos.

"La coalición Marcha Sobre la CND lucha por los derechos y la liberación del pueblo oprimido y contra la explotación de los obreros. Desde el 19 de agosto de 2024 marchamos sobre la Convención Nacional Demócrata de Chicago para dar visibilidad a las reivindicaciones populares ante la dirigencia del Partido Demócrata", proclama la organización en su página web. "El Partido Demócrata es una herramienta de los milmillonarios y de las grandes empresas", han subrayado las más de 200 organizaciones que conforman la coalición.

Uno de los portavoces de la coalición, Hatem Abudayyeh, ha explicado que "hemos dejado claro desde el principio que no hay diferencia entre (Kamala) Harris y Joe Biden". "No hay mal menor cuando el mal menor ayuda a cometer un genocidio", ha afirmado por su parte Faayani Aboma Mijana, también portavoz de las organizaciones convocantes. "No vamos a ser los responsables si Kamala Harris pierde las elecciones", ha advertido en declaraciones a la CNN.