La primera guerra a través de TikTok: historias humanas, ironía y desinformación

La guerra de Ucrania se ha convertido en la primera guerra retransmitida a través de TikTok, pero no es la primera vez en la historia que sucede algo así. Hace 160 años, la guerra de Crimea (1853-1856) se convirtió en el origen del periodismo de guerra, la primera guerra fotografiada. Lo mismo sucedió en Vietnam (1955-1975), pero a través de otro medio: la televisión. Y también en la Guerra del Golfo (1991), que fue la primera guerra retransmitida en directo. Según explica Ana del Paso, periodista y analista de geopolítica y comunicación española, “TikTok servirá como herramienta para documentar crímenes de guerra”.

Muchas de las personas que documentan la guerra de Ucrania no son sólo periodistas sobre el terreno, sino también quienes sufren en primera persona las consecuencias del conflicto. Es el caso de Victoria Babayeva, una joven ucraniana de 21 años que abandonó su ciudad, Leópolis, dos semanas antes de que comenzase la invasión. Ya subía videos a TikTok relacionados con Ucrania, además de otros contenidos, mucho antes de que estallara el conflicto, pero desde que Rusia invadió su país, Victoria siente que no puede subir otra cosa que no sea la guerra. Comenta que TikTok no es solo un medio para conocer la historia de otros ucranianos como ella, sino también para superar el día a día. “Si no sonríes o haces algún chiste, ¿cómo vas a sobrevivir?”, dice.

En sus vídeos, donde usa el humor y la ironía para contar su situación o concienciar a sus seguidores sobre lo que está pasando en Ucrania, recibe todo tipo de comentarios desagradables y despectivos. “Me he dado cuenta de que a la gente le gusta ver sufrir a los demás”, explica. Victoria ha llegado a ver comentarios cuestionando su apariencia por ser “demasiado morena como para ser ucraniana” o que no puede llamarse a sí misma “refugiada” porque “otros sufren más que ella”. Pese a recibir mensajes similares cada vez que sube un vídeo, intenta que no le afecte y se muestra partidaria de usar el humor. “Es una forma de afrontarlo. Después de todo, uno no puede estar triste todo el día. Eso es lo que he aprendido. Hay que disfrutar de la vida en algún momento”, asegura. El experto en redes sociales y social media manager, Adrián Giménez, secunda las palabras de Victoria. “El contenido de entretenimiento reina en la esfera digital y es difícil escapar de él”, indica. Según Adrián Giménez, las redes sociales son la herramienta perfecta para dar rienda suelta al humor: “Si son los propios ucranianos quienes difunden ese contenido para superar el trauma, seguro que les es útil”.

El caso de Victoria no es el único. La tiktoker Valerish se volvió viral tras compartir su rutina diaria en un refugio antiaéreo y los comentarios llenos de odio no tardaron en llegar a su cuenta. Mientras que muchos usuarios le felicitaban por intentar mantenerse feliz durante un momento tan difícil, otros parecían ofendidos porque Valerish no estuviese mostrándose miserable o triste. “Para mí, es una inspiración”, confiesa Victoria. “No está pasando por el mejor momento de su vida, según ha contado ella, tiene familiares que han muerto en Ucrania, siento que es muy injusto que la gente sea tan dura con Valerish”, añade.

Según el Estudio Anual de Redes Sociales de IAB en el 2021, los contenidos más consumidos en TikTok son los relacionados con el entretenimiento. “Por tanto, existe una mayor facilidad de difundir a gran escala una historia de carácter emocional, que una información más aséptica”, asegura Adrián Giménez.

No obstante, sigue habiendo espacio para la información. Muchos medios de comunicación, como The Washington Post, se han unido a la plataforma para compartir noticias e información, adaptando el mensaje al medio. Es por ello que Ana del Paso no duda en el porqué del éxito de TikTok para contar la guerra: “Ucrania ha catapultado a TikTok al demostrar su eficacia en impacto de imagen, utilidad para hacer llegar mensajes con un formato que otras plataformas no pueden”. Esta red social permite contar historias humanas, conectar con realidades que no son tan cercanas para el usuario. Además, “poder ser testigo de grandes acontecimientos nos permite empatizar de mejor manera con quienes sufren”, asegura Adrián Giménez.

Pero no hay que fiarse de todo lo que uno ve en Internet. TikTok también es víctima de la desinformación y las noticias falsas. En un conflicto armado, las redes sociales se utilizan como herramienta para intoxicar, desinformar y manipular tanto de un bando, como de otro. “Que Rusia no haya cortado la comunicación por móvil responde al interés en mantener el tráfico de redes sociales dentro de Ucrania, porque de ellas obtiene valiosa información de inteligencia como imágenes, declaraciones de testigos o el número de bajas”, asegura Ana del Paso.

Los propios usuarios de la red social intentan no consumir contenido que tenga que ver con información de la guerra. “Tienes que tener cuidado con lo que ves en TikTok, hay demasiado contenido y mucho puede ser propaganda o información engañosa”, asegura Victoria. Pero, ¿cómo se puede evitar la información falsa? “En la guerra, la primera víctima es la verdad, pero también es cierto que si bien las imágenes se pueden manipular, también existen programas para verificar su autenticidad”, afirma Ana del Paso.

TikTok cuenta con varios mecanismos para combatir la desinformación y proteger al usuario ante ella. “Utilizamos una combinación de tecnología y equipos humanos para proteger nuestra plataforma”, asegura un portavoz de la plataforma. En el conflicto de Ucrania y Rusia, el idioma podría suponer una barrera, pero la red social dispone de equipos que “hablan más de 60 idiomas y dialectos, incluidos el ruso y el ucraniano”. Además, TikTok colabora con organizaciones de fact-checking independientes. “Nos ayudan a evaluar la exactitud de los contenidos y así poder eliminar las infracciones”, indica la plataforma. Pese a que la tecnología puede ser una herramienta para combatir el engaño de las redes sociales, hay que seguir tomando precauciones. “Una recomendación para los usuarios sería incluir en su timeline contenido de fuentes oficiales y medios de comunicación”, explica Adrián Giménez.

TikTok termina convirtiéndose en la herramienta perfecta para contar la guerra, pues permite adaptar múltiples tipos de mensaje al formato. “Posibilita ambas cosas, tanto informar como contar historias humanas”, asegura Adrián Giménez. Se trata de una nueva forma de consumir contenido, donde lo humano y la información se mezclan en medio de la risa y el humor. Se trata de la primera guerra contada a través de TikTok.