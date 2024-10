Israel acusa a España de convertirse en un "paraíso" para "glorificar el terrorismo"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y la Embajada del país en España arremetieron este domingo contra España y la acusaron de "glorificar el terrorismo" y "celebrar los crímenes contra la humanidad perpetrados por Hamás". "Nos indigna y entristece que España se haya convertido en un paraíso para sembrar el odio e incitar a la destrucción de Israel", aseguran en sus cuentas de Twitter.

A través de su cuenta de X, Israel consideró "inaceptable" que una sociedad democrática como la española "permita la glorificación del terrorismo" y que España se haya convertido en "un paraíso para sembrar el odio e incitar la destrucción" de Israel, mientras que la Embajada ha rechazado igualmente que se permita esa "apología del terrorismo".

El Ministerio israelí acusó así a España después de que la organización palestina Masar Badil escogiese Madrid como sede de su congreso internacional anual y de permitir celebrar una manifestación ya que es una "organización vinculada a grupos terroristas como el FPLP y Samidoun". Además, denunció que en una de las múltiples manifestaciones contra el "genocidio" en Gaza, celebrada en Madrid entre la plaza de Legazpi y Atocha, se hizo “apología del terrorismo” y se “celebraron” los atentados de Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 251 rehenes israelíes hace un año.

Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que la acusación de Israel está "fuera de lugar" y ha instado a que si se piensa que ha habido antisemitismo en alguna protesta contra la guerra, se denuncie como delito de odio ante la Fiscalía. "Esa afirmación está fuera de todo lugar: España es un país de tolerancia, es un país donde uno puede vivir en libertad y tener libertad de expresión y donde cualquier forma de incitación al odio y por supuesto, el antisemitismo no solo son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal", ha afirmado el ministro en una entrevista concedida a TVE.

El ministro ha afirmado que no conocía la manifestación ni el posterior congreso que este grupo celebró en Madrid, pero ha apuntado a que España cuenta con un plan contra el antisemitismo y que los delitos de odio están penados. "Si alguien considera que se han podido cometer cualquier tipo de delito de incitación al odio, de antisemitismo, puede acudir a la Fiscalía", ha insistido.

La manifestación más numerosa tuvo lugar en Barcelona, donde miles de personas —4.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según la organización— han exigido que se detenga el "genocidio" en Palestina, y han reclamado al Gobierno que rompa relaciones con Israel y no le venda armas. Los manifestantes, muchos de ellos con banderas palestinas o ataviados con el tradicional pañuelo kufiya, corearon consignas como 'Boicot a Israel', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Generalitat, prou complicitat' o 'No es una guerra, es un genocidio'. El eurodiputado de Comuns-Sumar, Jaume Asens, ha exigido al Gobierno en esta manifestación que "acabe con la política de opacidad" respecto a la venta de armas a Israel.

Madrid, que el sábado reunió a 20.000 personas según los organizadores —no más de 5.000 según la Delegación del Gobierno—, acogió una nueva protesta, menos numerosa, con cerca de medio millar de participantes y que ha sido duramente criticada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y la Embajada de este país.

En una marcha pacífica, València ha acogido otra movilización para reclamar también el fin del "genocidio" en Palestina. Los convocantes han pedido al Gobierno que "ponga fin al comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel", y la ruptura de relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con este país, así como que se le exijan responsabilidades "por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad".

También ha habido una manifestación en defensa de Palestina en Málaga con alrededor de 3.000 manifestantes y donde el coordinador andaluz de Izquierda Unida y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero, ha pedido al Gobierno que haga efectivo el embargo de armas a Israel porque, según ha asegurado, su primer ministro pretende llevar a Oriente Medio a "una guerra total".

Otras ciudades españolas como Gijón, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca celebraron este domingo manifestaciones contra los ataques de Israel sobre la población palestina.

Las manifestaciones a favor de Palestina de este domingo tuvieron lugar tras las celebradas el sábado en una treintena de ciudades españolas y coinciden con otras tantas celebradas a lo largo del fin de semana en diversas ciudades del mundo. Todo ello a punto de cumplirse un año del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 israelíes y fueron secuestrados otros 251 —de los cuales 97 continúan en manos del grupo armado— lo que desencadenó una intensa ofensiva de Israel contra Gaza en la que ya han sido asesinadas cerca de 42.000 personas, la mayoría mujeres y niños.

Felipe VI ha criticado este domingo en su visita a Amán (Jordania) a los que han elegido la guerra por encima de la paz, "cambiando la vida de millones de civiles inocentes y acabando con vidas mientras redibujan fronteras y desplazan poblaciones", algo que considera "inaceptable". Además, en el encuentro bilateral que, junto el rey jordano, Abdalá II, han mantenido las delegaciones de ambos países, Felipe VI ha transmitido el afecto de España por el pueblo jordano en los momentos complicados que vive la zona de Oriente Medio.

Sobre el conflicto en Gaza se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que es "perverso e injusto" pedirle a Israel "que se deje aniquilar" y no dé respuesta a los ataques terroristas. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, ha pedido a la comunidad internacional que imponga "ya las máximas sanciones" porque "no hay tiempo que perder", después de los últimos bombardeos en el Líbano. "El régimen de Netanyahu continúa con su campaña de violación sistemática del derecho internacional: una invasión al norte, un genocidio al sur", ha lamentado en un mensaje en la red social X.

A esta petición se ha sumado la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha subrayado que "las demócratas del mundo tenemos que frenar al Estado genocida y hacer que las élites de Europa y EEUU respondan por darle apoyo".