Israel advierte de que la guerra en Gaza continuará durante "varios meses"

El jefe de Inteligencia del Ejército de Israel, el general Aharon Haliva, ha afirmado este viernes que la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "es una campaña en múltiples escenarios" que continuará durante "meses", según informa Europa Press. "Es una campaña en múltiples escenarios que aún tiene muchos meses por delante", ha dicho, antes de recalcar que es necesario "seguir presionando, matando y destruyendo al enemigo", según un comunicado publicado por el Ejército israelí a través de su página web.

Así, ha explicado que "la máquina que gestiona todos sus componentes, la Fuerza Aérea, que hace un trabajo excelente, la Armada, los servicios de Inteligencia, es un sistema militar formidable", antes de abundar en que "los logros operativos acercan la materialización de los objetivos e la guerra". Haliva ha recordado que entre estos objetivos figuran "destruir a Hamás", "liberar a los rehenes y desaparecidos" y "lograr su vuelta".

La ofensiva contra Gaza fue lanzada por el Ejército de Israel tras los ataques perpetrados por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de la Franja, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora cerca de 18.800 muertos, a los que se suman más de 270 palestinos muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Nuevo bombardeo israelí en el sur de Gaza

Cerca de una decena de palestinos han muerto este viernes como resultado de una serie de bombardeos del Ejército de Israel en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Cinco de ellos han fallecido después de un ataque aéreo contra un edificio que albergaba a familias de desplazados, mientras que otros cuatro murieron tras el lanzamiento de bombas contra una vivienda en el oeste de la ciudad, según ha asegurado la agencia de noticias palestina Wafa.

La citada agencia ha informado también sobre incesantes ataques de artillería durante la noche y la madrugada sobre la ciudad, causando "decenas de víctimas", aunque sin especificar la cifra. La ciudad de Rafá, en el sur, ha sido objetivo de nuevos bombardeos.

Respecto a los intentos del Ejército de Israel de inundar algunos túneles del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y en los que no habría rehenes, Osama Hamdan, un alto cargo de la milicia palestina, ha asegurado que están diseñados para resistir inundaciones y otros "peligros potenciales", según ha publicado el diario The Times of Israel.

La respuesta de Israel al asalto de Hamás, que se saldó con 1.200 muertos y 240 rehenes, ha provocado la muerte de 18.800 palestinos, mientras que la intensificación de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de colonos en Cisjordania han acabado con la vida de más de 270 palestinos.