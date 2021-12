La Justicia británica avala la extradición de Assange a EEUU

La Justicia de Reino Unido ha avalado este viernes el recurso presentado por Estados Unidos para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al país norteamericano, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión.

Así, el Tribunal de Apelaciones ha reactivado el proceso al revertir el veredicto de un tribunal de primera instancia, que consideró que había motivos de salud y un alto riesgo de suicidio para el acusado en caso de que el proceso saliera adelante, ha informado Europa Press.

Ahora, los jueces consideran que este peligro es limitado dadas las "garantías" presentadas por el propio Gobierno estadounidense, según ha informado la cadena de televisión BBC. La decisión supone un duro golpe para el activista y programador, si bien su equipo legal puede todavía recurrir el fallo ante la Corte Suprema de Reino Unido.

Fuentes de su defensa confirman a infoLibre que, en caso de que este último recurso no prospere, su intención es acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El recurso ante Estrasburgo no paralizaría la entrega a Estados Unidos a no ser que incluyera una solicitud de medida cautelar que los magistrados tendrían que estimar.