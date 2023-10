CEAR denuncia la cercanía de la UE a Israel: "Tiene que reconocer el Estado Palestino"

La mañana del pasado jueves un tramo de la pared lateral del Guadalquivir a su paso por Sevilla amanecía con la pintada: "Palestina libre". En menos de dos horas el alcalde José Luis Sanz (PP) había encargado que la borraran. infoLibre habla con Mauricio Valiente, director de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que apunta que la respuesta que se está dando desde algunas administraciones ante las manifestaciones de apoyo a Palestina son muy diferentes a los que se mostraron con la guerra de Ucrania. "Hacerlo es una utilización partidista", afirma.

"Respuesta tímida" de la Cumbre Europea

La Cumbre Europea celebrada durante la jornada del jueves y del viernes no ha logrado poner de acuerdo a los 27 para condenar a Israel por sus ataques a la población civil palestina y pedir un alto al fuego como era la posición de Irlanda y España. "Hemos reclamado a todas las administraciones que haya una denuncia explícita" y una investigación de responsabilidades, aclara Valiente ante la "violación del Derecho Internacional" que se está produciendo en Gaza. Desde CEAR piden a la Unión Europea que abandone la "timidez" en sus decisiones y mantenga una posición de denuncia activa en los organismos internacionales .

Valiente celebra que los jefes de estado hayan acordado en la Cumbre una propuesta del presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, para la celebración de una conferencia de paz en seis meses pero considera que la respuesta tiene que ser "más contundente". "Lo que no puede haber bajo ningún concepto es equidistancia", además cuando se trata de una situación de ocupación, denuncia. Y pide a la administración "reconocer al estado palestino, defender el retorno de los refugiados, y una solución duradera".

Los 27 han pedido "corredores humanitarios y pausas para necesidades humanitarias" a Israel y Hamás, y que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, una medida que CEAR considera prioritaria. "Recuerdo que el 80% de la población en Gaza es refugiada", afirma. En otras ocasiones las peticiones de CEAR reclamaban visas seguras que permitieran el asilo, ahora reclaman el "derecho a la vida" y no permitir ningún tipo de limpieza étnica.

Valiente explica que el grueso de la crítica a la respuesta internacional no es la actuación en defensa de su territorio sino el ataque a una población civil. "Nadie dice que Israel no tenga derecho a defenderse", afirma. Además apunta a países como Alemania y Austria cuya posición ha sido exclusivamente la de avalar que Israel acabe con Hamás. "Lo que emplean son excusas y no argumentos", afirma.

"Nadie entendería que en Ucrania se respondiera de manera tímida", critica Valiente. La respuesta de la CEAR es movilizar todos los resortes diplomáticos para proteger a la población civil. Por un lado contribuyen con el resto de organizaciones en las movilizaciones de solidaridad y llaman a la población a participar en las convocatorias. Asimismo acompañan a los palestinos que están en España ante las situaciones de sufrimiento que están viviendo. Un conjunto de servicios sociales y psicológicos les atienden a través de las distintas delegaciones tanto a los que solicitan su reconocimiento como a los que ya son reconocidos.

'No' emergencia migratoria en Canarias

CEAR se encarga junto a otros organismos de dar acogida a los personas que llegan a Canarias. Valiente explica que la respuesta que están dando hoy no es distinta de la que viene siendo habitualmente. "No la llamaría situación de emergencia sino recurrente", afirma.

Lo que hace CEAR es acoger a los migrantes una vez han sido derivados a la península. Ellos les proporcionan una primera recepción y cubren el primer alojamiento y las necesidades básicas hasta su posterior derivación. Mauricio Valiente reconoce que el esfuerzo ahora es el de incorporar nuevas plazas para la acogida y aclara que el Ministerio les ha pedido colaboración. "Tenemos capacidad de respuesta y hay que responder", afirma Valiente. La respuesta humanitaria tiene que ser ágil e inmediata, finaliza.