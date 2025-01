La 'ideología de género' y los gais abocan al abuso infantil y otros disparates de Milei en Davos

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el presidente argentino, Javier Milei, ha acusado a las políticas de igualdad y a la homosexualidad de abocar a la pederastia y al abuso infantil. "En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", ha defendido tras referirse al supuesto caso de una pareja homosexual condenada por la posesión de material pornográfico.

Ha ido más allá, acusando al feminismo de promover la desigualdad entre hombres y mujeres, discriminando a estos primeros. "Llegamos incluso a normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a una mujer, se llame feminicidio, y que eso conlleve una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre", ha criticado con dureza.

Milei ha refutado la existencia de un techo de cristal en el ascenso laboral de las mujeres, así como de diferencias salariales significativas entre ambos géneros. "Se la pasan enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero, cuando uno mira los datos, es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagadas que la mayoría de las mujeres", ha insistido. "Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni de que la mayoría de los plomeros son hombres, ni de que la mayoría de víctimas de robo o asesinato son hombres. Ni que hablar de la mayoría de personas que murieron en guerras", ha reprochado.

"Si uno plantea estas cuestiones, desde los medios de comunicación o incluso desde este foro nos tildan de misóginos, solo por defender un principio elemental de la democracia moderna y del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley", ha terminado su intervención.

"La batalla por la libertad no está ganada"

Durante su discurso, no solo se ha arremetido contra las medidas de igualdad, el feminismo o el colectivo LGTBIQ+. También se ha dirigido al resto de líderes políticos asegurando que la lucha por la libertad "no está ganada" y solicitando que no bajen los brazos hasta acabar con la ideología woke, que ha calificado de "cáncer", "virus mental" y "pandemia de nuestra época".

"Nuestra batalla no está ganada", ha asegurado ante el plenario. "Si bien la esperanza ha renacido, la lucha no acabará hasta que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad", ha continuado hablando.

En unas declaraciones posteriores a la prensa, el mandatario argentino se ha referido directamente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha acusado de intentar "callar a todos los que piensan distinto" con sus propuestas para regular las redes sociales que planteó la víspera en el Foro. "No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere", ha señalado, al tiempo que calificaba el discurso del jefe del Gobierno español de "lamentable, como todas las cosas que dice y hace".

Milei, que participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial (WEF) tras asistir en 2024 apenas un mes después de su investidura, indicó que, desde entonces, ya no se siente solo porque el mundo "ha abrazado a la Argentina" y su país ha sido "ejemplo mundial de responsabilidad fiscal", "de cómo terminar con el problema de la inflación" y "de una nueva forma de hacer política".

También porque a lo largo de este año ha encontrado "compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta" entre los que ha citado al "maravilloso" Elon Musk, la "feroz dama italiana" Giorgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele, el israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump, ya presidente de Estados Unidos.

"Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad", ha agregado, y apelando a extirpar "el cáncer" que supone la ideología woke. Ante un auditorio prácticamente lleno, en cuya primera fila estaba sentada su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, el mandatario ha acusado al propio Foro, pero también a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, de promover dicha ideología, que ha calificado de "siniestra y asesina".

"Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad", ha opinado, al tiempo que aseguraba que los organismos multilaterales de crédito "han sido un brazo extorsivo" y muchos Estados nacionales, y en particular la UE, "han sido y son un su brazo armado".

En su discurso se dirigió a los líderes del mundo, tanto empresariales como políticos y de organismos internacionales, a los que aseguró que las fórmulas políticas de las últimas décadas "han fracasado" y "están colapsando sobre sí mismas" y "el guion de los últimos cuarenta años se ha agotado". "Es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo, consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar", añadió.

Tras asegurar que eso es lo que está haciendo Argentina, "volver al liberalismo", y confiar en que es lo que hará Trump en EEUU, invitó a hacerlo a todas las grandes naciones del mundo libres, a las que pidió "frenar a tiempo lo que, a todas las luces, es un sendero que conduce a la catástrofe". "Lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente", concluyó, en alusión al lema del presidente republicano.