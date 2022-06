La OMS confirma más de mil casos de viruela del mono y avisa de que ya hay transmisión comunitaria

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles en rueda de prensa de que ya se han confirmado más de 1.000 casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria, informa Europa Press. "No se ha informado de ninguna muerte en esos países pero sí de muchos casos, de los cuales no sólo se producen entre hombres que mantienen sexo con hombres, sino que ya hay casos de transmisión comunitaria y de mujeres infectadas", ha señalado Tedros, quien ha mostrado su "preocupación" porque el virus se propague a grupos vulnerables como, por ejemplo, niños o embarazadas.

Por ello, el director general del organismo de Naciones Unidas ha pedido a los países que realicen todos los esfuerzos necesarios para identificar todos los casos y contactos de los mismos con el fin de controlar el brote e impedir una mayor difusión del virus.

Dicho esto, Tedros ha recordado que durante todo este año se han registrado 1.400 casos sospechosos de viruela del mono en África y 66 muertes y ha lamentado que la comunidad internacional haya prestado atención al virus cuando ha afectado a países de altos ingresos.

"Este virus ha estado circulando y matando a personas en África desde hace décadas sin que la comunidad internacional le haya prestado atención, por lo que es necesario prestar en estas zonas la atención sanitaria y acceso a las herramientas para poder protegerse", ha añadido el director general de la OMS, para insistir en que el organismo no es partidario de realizar una vacunación masiva, aunque sí de facilitar el acceso a las vacunas para quienes lo necesitan.