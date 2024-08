La ONU concluye que las elecciones en Venezuela no cumplieron con "las medidas de transparencia e integridad"

El panel de expertos de Naciones Unidas para las elecciones presidenciales de Venezuela ha presentado un informe preliminar que ha entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el que ha lamentado que el organismo no haya publicado las actas y haya certificado la victoria de Nicolás Maduro únicamente con una comunicación oral que no tenía apoyo infográfico.

"El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano", reza el texto recogido pro Europa Press, que agrega que el equipo no ha podido reunirse con la junta del CNE de forma presencial antes de su salida del país.

En este sentido, ha señalado que "el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados".

El panel, que también ha criticado que tras la queja de Maduro ante el Tribunal Supremo para verificar los resultados no se han hecho públicos los protocolos para este proceso, ha señalado que más de 20 personas han muerto y más de 1.000 han sido detenidas como consecuencia de las protestas tras el anuncio de los resultados. También ha registrado amenazas e intimidación contra funcionarios de centros electorales.

El panel de expertos —conformado por cuatro expertos y desplegado a principios de julio— concluyó su despliegue en Venezuela el 2 de agosto, si bien el grupo "sigue de cerca los aspectos técnicos de las próximas fases del proceso electoral" y presentará un informe final a Guterres, que estará disponible al público.

Los paneles de expertos electorales no requieren de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Asamblea General, y son poco comunes porque realizan informes independientes e internos sobre el desarrollo general de las elecciones, proporcionando de forma confidencial recomendaciones sobre mejoras de cara a futuros procesos, en vez de emitir declaraciones públicas evaluando el proceso electoral de un Estado miembro, a diferencia de las misiones de observación electoral.

"Serie de mentiras"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha "rechazado de manera categórica la publicación" del informe, que "difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método, no solo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios términos de referencia suscritos con el Poder Judicial venezolano, lo que representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica".

Así, ha señalado que los agentes "tuvieron acceso amplio a todas las fases del proceso electoral, en el cual resultó triunfador Maduro, según consta en el acta de proclamación emitida por el CNE, pudiendo comprobar el excelente funcionamiento del sistema venezolano, razón por la cual la opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses de los golpistas de la ultraderecha venezolana, con los cuales interactuaron constantemente antes, durante y después de las referidas elecciones".

El jefe de la diplomacia venezolana ha subrayado que los opositores "diseñaron un plan violento para los días 29 y 30 de julio, desconociendo los resultados electorales, eventos públicos, notorios y comunicacionales, que los 'expertos' ocultan de manera deliberada". "Llama la atención que durante su estadía en Venezuela, los integrantes de este fingido panel de expertos, tuvieron frecuentes contactos directos (...) con funcionarios del Departamento de Estado de EEUU, razón por la cual no hay ninguna duda de que sus declaraciones son producto de las instrucciones hostiles emanadas de esta instancia", ha agregado.

"La actitud, poco ética y profesional de este grupo de agentes deja una huella negativa por su errático accionar, dejándose imponer e impulsando una agenda violenta, con el único fin de dañar la democracia venezolana y sembrar dudas sobre el funcionamiento de sus instituciones constitucionales. Esta arremetida contra la democracia, ejecutada por falsos expertos electorales, también fracasará y en Venezuela prevalecerá la justicia y el respeto a la voluntad soberana de su pueblo", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que ha criticado esta declaración del portavoz adjunto de Naciones Unidas, ha propuesto en sesión ordinaria realizar una reforma de las leyes electorales del país con el objetivo de que "ningún extranjero" interfiera en el mismo. "Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. Porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocerían el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas. Pero ya anuncian que lo harán público", ha criticado.

Según los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, obtuvo cerca del 52% de los votos en las elecciones del 28 de julio, si bien la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. La comunidad internacional ha pedido desde entonces transparencia y la publicación de las actas.