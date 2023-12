La Policía de Las Vegas confirma tres muertos en un tiroteo en la Universidad de Nevada

La Policía de la ciudad estadounidense de Las Vegas ha informado este miércoles sobre la muerte de tres personas y un herido en estado crítico tras un tiroteo en la Universidad de Nevada (UNLV), cuyo presunto autor ha sido abatido. "Según nuestras investigaciones sobre el terreno, hemos contabilizado tres personas muertas, y otra más se encuentra en estado crítico en un hospital local. El sospechoso del incidente ha sido abatido", ha informado la Policía de Las Vegas en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La dirección de la Universidad había informado previamente de varios disparos en hasta dos edificios del centro universitario, incluida la sede del sindicato de estudiantes. Los alumnos han tenido que refugiarse en las instalaciones del campus, recoge la CNN.

Apenas 30 minutos después la Policía ha confirmado que el supuesto autor de los disparos ya estaba "contenido" y más tarde han informado de que "el sospechoso ha sido localizado y ha fallecido". Por el momento las autoridades no han brindado más detalles.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que tanto él como su esposa, Jill Biden, "rezan junto al resto de estadounidenses por las familias de los muertos y por los heridos en estos últimos actos de violencia sin sentido", en referencia no solo a este tiroteo, sino a los dos ocurridos en la jornada previa en Austin y San Antonio, donde murieron al menos seis personas. "Tan solo este año, nuestra nación ha experimentado más de 600 tiroteos masivos y han muerto aproximadamente 40.000 personas por la violencia de armas de fuego. Esto no es normal, y no podemos dejar que se vuelva normal", ha asegurado Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

Por último, ha señalado los esfuerzos de su Administración para hacer frente a "la epidemia de violencia de armas", pero que no pueden "hacer más" sin el apoyo del Congreso, por lo que ha instado a los republicanos a prohibir armas de asalto y cargadores de alta capacidad, a aprobar una ley nacional de "bandera roja", a promulgar controles de antecedentes universales y a exigir el almacenamiento seguro de armas y entre otras medidas.