Las primarias de Michigan evidencian el rechazo de los árabes estadounidenses al apoyo de Biden a Israel

Los votantes árabes estadounidenses del Partido Demócrata enviaron el pasado 27 de febrero un mensaje alto y claro al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones primarias celebradas en el estado de Michigan, donde más de 100.000 papeletas fueron depositadas con una marca en la casilla de "no comprometido", la opción que declara el rechazo del votante a todos los candidatos que se presentaban, entre ellos el mandatario, según ha informado Europa Press.

El voto "no comprometido" era precisamente el nombre de la campaña "Escucha a Michigan", la iniciativa abanderada entre otros por la organizadora comunitaria Layla Elabed –la hermana menor de la congresista nacional Rashida Tlaib– o por el congresista local Abraham Aiyash, hijo de migrantes yemeníes, que llamaba a los árabes estadounidenses y a cualquiera que simpatizara con su causa a marcar esta casilla como expresión del rechazo al respaldo concedido por la Casa Blanca a la operación israelí en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

Michigan es un estado importante por dos motivos: primero, es el que alberga al mayor número de árabes estadounidenses en todo el país –aproximadamente unos 300.000 en 2020, un 3 por ciento de la población local, según el Censo Nacional– y segundo, porque Biden ganó las presidenciales de ese año en el estado con un margen de solo 154.000 votos de diferencia (poco más de dos puntos porcentuales) por delante de su rival, el entonces presidente republicano Donald Trump, con quien muy posiblemente volverá a verse las caras a finales de año en la votación final.

Para hacerse una idea del impacto de la campaña, un total de 101.436 personas marcaron la casilla el pasado 27 de febrero mientras que hace cuatro años el número de votantes "no comprometidos" no llegó a los 20.000. Por ello, y a pesar de que Biden ha acabado haciéndose con más del 80 por ciento del total de los votos de los demócratas registrados, su campaña no ha tenido más remedio que abordar públicamente lo que el portavoz de Escucha a Michigan Abbas Alawieh describió como un movimiento que "ha superado todas las expectativas".

De hecho, los resultados de la votación arrojan que las papeletas "no comprometidas" alcanzaron un número significativo en distritos electorales donde no hay apenas población árabe estadounidense, como el condado de Washtenaw, donde se encuentra el principal campus de la Universidad de Michigan y un 17 por ciento de los demócratas registrados expresaron su rechazo a la candidatura de Biden.

Por un alto al fuego inmmediato

La campaña Escucha a Michigan tiene el objetivo fundamental de hacer presión sobre Biden para que fuerce a su vez a Israel a pactar un alto el fuego con Hamás. Sus líderes describen lo que ocurre en la Franja como un "genocidio", en palabras de Elabed, respaldado por Washington a través del veto a resoluciones en el Consejo de Seguridad y la continuación de la entrega de ayuda militar al Ejército israelí.

"Lo único que pedimos es que América deje de matar a nuestras familias", declaró Alawieh en comentarios recogidos por la emisora pública estadounidense NPR desde la localidad de Dearborn, cuna del movimiento, donde más de la mitad de la población son descendientes bien de la región de Oriente Próximo o del norte de África, comenzando por su alcalde, Abdullah Hammoud.

"Esta coalición", declaró Hammoud el pasado martes, "solo quiere devolver algo de moralidad a este país, porque en algún momento la hemos perdido, y si estas primarias no lo consiguen, volveremos a intentarlo en noviembre". Entre medias quedan otras primarias muy importantes para determinar el alcance de este movimiento fuera del estado: la votación que tendrá lugar durante el "Supermartes" del 5 de marzo en Minnesota, hogar de un gran número de somalíes estadounidenses y sus descendientes.

Los demócratas llaman a la unidad

Los republicanos anti-Trump se movilizan por Joe Biden: “La democracia está en juego” Ver más

Tanto la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, como la campaña de Biden han pedido que este voto protesta sea interpretado con la importancia que merece, pero dentro de un contexto más general donde la población árabe estadounidense no es la única agraviada, como demuestran los esfuerzos del mandatario para obtener el respaldo de los sindicatos, y la amenaza de Trump cada vez es más nítida.

"Todas las cuestiones son complejas y ésta (Escucha a Michigan) es una de las que hay que resolver", ha indicado en declaraciones a NPR el jefe adjunto de la campaña de Biden, Mitch Landrieu. "No cabe duda de que hay gente en Michigan que quería enviar al presidente un mensaje que ha recibido muchas veces, y este mensaje ha sido recibido", ha declarado Landrieu antes de matizar que, siguiendo la misma lógica, el 80 por ciento de votos recibido por el mandatario demuestran que su política general, y la económica en particular, ha calado con éxito entre el electorado demócrata.

De la parte de Trump se ocupó Whitmer durante un discurso durante la víspera de las elecciones, recogido por la cadena NBC, y en el que pidió a todos los votantes demócratas de Michigan un esfuerzo de unidad porque "todo voto que Biden no reciba eleva la probabilidad de un nuevo mandato" del magnate republicano. "Animo a la gente a que exprese su opinión, pero también a que reconozca que nos enfrentamos a un momento muy preocupante", ha declarado.