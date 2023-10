Reino Unido votará prohibir el tabaco de por vida a los nacidos después de 2009

Londres da un paso más en la lucha contra el tabaquismo y propone prohibir su venta de por vida a los menores de 14 años. La propuesta ha sido anunciado por el primer ministro Rishi Sunak en el congreso anual del Partido Conservador y se llevará a votación en los próximos meses.

El objetivo de esta propuesta es crear una “generación libre de humo” y reducir sus gastos derivados. Se estima que los fumadores cuestan unos 17.000 millones de libras anuales a la economía británica, según cálculos de la ONG Action on Smoking and Health, a lo que se suman las pérdidas de ingresos y muertes prematuras. Un informe reciente de Frontier Economics afirma que 184.000 personas serán diagnosticadas de un cáncer prevenible en este país, siendo el tabaquismo la principal causa. En su discurso, Sunak también quiso recordar la alta incidencia del tabaquismo en los jóvenes, asegurando que “cuatro de cada cinco fumadores habían adquirido el hábito antes de los 20 años”.

Los conservadores tendrán que decidir de manera individual si apoyan o no la propuesta de Sunak, porque no acudirán a la votación con disciplina de grupo. La exprimera ministra británica, Liz Truss, ha sido una de las primeras en anunciar su posición contraría a esta regulación, ya que considera que no corresponde con “la forma de actuar” de los conservadores. Otros detractores de la ley apuntan a la posibilidad de que aumente el contrabando masivamente, enriqueciendo aún más a las mafias.

De contar con el respaldo suficiente, la prohibición empezaría a aplicarse a partir de 2027, año en el que la primera generación “no fumadora en su totalidad” llegaría a la mayoría de edad de 18 años. Hasta esa fecha, lo que ocurrirá es que, año tras año, se aumentará la edad para poder comprar cigarrillos: en 2025 pasaría de 18 a 19, al siguiente a 20 y así sucesivamente.

Además de esta medida, el primer ministro británico ha propuesto regular el vapeo, muy popular entre las nuevas generaciones. Sunak va a impulsar una consulta pública en la que se determinará algunos aspectos como si es necesario limitar los sabores, esconder la publicidad de este tipo de productos en las tiendas para que no sean accesibles para los niños o frenar la venta de los vapeadores desechables.

No es la primera vez que el país anglosajón se plantea endurecer su normativa antitabaco. En 2022 Boris Johnson encargó un informe al experto Javed Khan, cuyas conclusiones apuntaban en esta misma dirección, aunque Johnson decidió desechar la iniciativa.

La propuesta de Sunak busca imitar el modelo de Nueva Zelanda, que fue el primer país del mundo en prohibir el tabaco de por vida a los menores de edad. La ley, impulsada por Jacinta Ardern, incluía una reducción generalizada de la nicotina en cigarrillos y vapers y acotar su venta a tiendas especializadas (hasta entonces era posible hacerlo en supermercados).