Reino Unido endurecerá la ley para impedir que los migrantes llegados en botes pidan asilo

El Gobierno británico ultima una ley para impedir que los migrantes llegado a suelo británico en pequeños bote, en especial a través del Canal de la Mancha, puedan solicitar asilo en el país, según ha hecho saber este domingo el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, según recoge Europa Press. "La legislación es muy en blanco y negro", ha declarado Heaton-Harris en Sky. "Si vienes al país ilegalmente, no puedes solicitar asilo", ha añadido.

El primer ministro británico se ha marcado como prioridad evitar que los solicitantes de asilo se dirijan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, a menudo botes inflables, barcas o kayaks. Las naves generalmente parten desde Francia, y se espera que Sunak discuta la situación cuando se reúna con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París el viernes.

"La inmigración ilegal no es justa para los contribuyentes británicos, no es justa para los que vienen aquí legalmente, y no es correcto que se permita a las bandas criminales continuar con su comercio inmoral", ha indicado Sunak por su parte al periódico Sunday Express.

Heaton-Harris señaló las rutas "seguras y legales" utilizadas por los refugiados que llegan a Reino Unido desde Ucrania y Afganistán como modelos exitosos. Si bien el gobierno del Reino Unido ya tiene una ley para hacer frente a la crisis de los botes pequeños, Heaton-Harris ha explicado que es necesario endurecer la normativa para contrarrestar el estrés que el aumento de la migración ilegal está provocando en las comunidades del Reino Unido.

Un récord de 45.756 inmigrantes llegó al Reino Unido a través del Canal el año pasado, más del 60% respecto al año anterior. Desde mayo, alrededor del 42 por ciento de los que llegan en botes pequeños provienen de Albania, que el Reino Unido considera un país seguro, según cifras del Ministerio del Interior.