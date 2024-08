Robert F. Kennedy Jr. da su apoyo a Trump tras suspender su campaña a la Casa Blanca

El candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr., que se postulaba como independiente para las elecciones de noviembre, ha confirmado este viernes que paraliza su campaña y respalda al magnate republicano Donald Trump, en una decisión que ya se había dado por hecho estos últimos días, informa Europa Press.

Kennedy Jr. se presentaba como una tercera vía en el histórico pulso entre republicanos y demócratas, pero en las últimas semanas habría intentando mover ficha. Trump llegó incluso a ofrecerle un puesto en su Administración, algo que ha confirmado este viernes su ahora aliado.

"Me sugirió que uniésemos fuerzas como un partido de unidad", ha declarado el sobrino del expresidente John F. Kennedy, durante una rueda de prensa en la que ha matizado, no obstante, que no concluye del todo su campaña sino que la "suspende". En este sentido, ha explicado que su nombre seguirá en las papeletas de la mayoría de los estados, aunque no en diez territorios en disputa.

Kennedy Jr., que llegó a militar en el Partido Demócrata del que ahora reniega, ha reconocido que no ve ya "realista" imponerse en las elecciones, fruto a su juicio de la "implacable y sistemática censura" de los medios de comunicación. Una encuesta reciente publicada por CBS situaba su nivel de apoyo en torno al 2%.

Trump agradece el apoyo de Kennedy Jr.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha agradecido horas después a Kennedy Jr. su respaldo y ha asegurado que habría vencido al presidente Joe Biden si ambos se hubieran enfrentado en unas primarias demócratas.

Durante un mitin en Arizona, Trump ha descrito a Kennedy Jr. -presente en el acto- como "un hombre que ha sido un defensor increíble de muchos de estos valores que todos compartimos", al tiempo que ha alabado la "extraordinaria" campaña que ha llevado adelante durante los últimos 16 meses.

"Si le hubieran permitido participar en las primarias demócratas, habría derrotado a Joe Biden. Su candidatura ha inspirado a millones de estadounidenses, ha planteado cuestiones críticas que han sido ignoradas durante demasiado tiempo y ha unido a personas de todo el espectro político en una campaña positiva basada en los valores estadounidenses de su padre, Robert Kennedy, y su tío, el presidente Kennedy", ha agregado el candidato republicano a la Casa Blanca, augurando que "ambos estarían muy orgullosos".

Comisión sobre intentos de asesinatos

Durante su intervención, el exmandatario ha anunciado que, si sale victorioso en las elecciones de noviembre, creará una comisión que se haga cargo de los intentos de magnicidio.

"En honor a Bobby, anuncio esta noche que, tras mi elección, estableceré una nueva comisión presidencial independiente sobre intentos de asesinato. Se encargará de publicar todos los documentos restantes relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy y otros hechos en cuestión, y también realizará una revisión rigurosa del ataque del mes pasado en Butler", ha explicado Trump.

"Poco después de que casi me asesinaran en Pensilvania el mes pasado, Bobby me llamó para expresarme sus mejores deseos. Conoce de primera mano los riesgos que corren los líderes que se enfrentan al 'establishment' político corrupto: perdió a su padre y a su tío al servicio de nuestro país, y el propio Bobby fue objeto de repetidas amenazas a su seguridad durante el curso de su campaña, mientras que la administración Harris-Biden le negó protección", ha agregado.