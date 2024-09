Trump descarta volver a presentarse en 2028 si pierde las elecciones de noviembre

El expresidente estadounidense y actual candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, dijo este domingo en una entrevista que descarta presentarse de nuevo a los comicios de 2028 si no resulta elegido en las urnas este año. "No creo, eso sería todo. No lo veo, en absoluto (...) Pero creo que vamos a tener éxito (este año)", respondió el magnate en el programa Full Measure, de la periodista Sharyl Attkisson, cuando se le preguntó por esta posibilidad.

Además, durante la entrevista Trump dejó la puerta abierta a la posibilidad de incluir en su hipotético gabinete como presidente de EEUU al empresario tecnológico Elon Musk o al excandidato independiente Robert F. Kennedy Jr.

Por qué la vuelta de Trump es un antes y un después en X: Musk da al odio un altavoz sin control y un algoritmo afín Ver más

De hecho, el aspirante republicano sugirió que Kennedy Jr., quien suspendió su candidatura presidencial y respaldó al expresidente (2017-2021) el mes pasado, sería "excelente en materia de salud y medio ambiente".

Además, Trump reconoció el "poderoso" apoyo público que está recibiendo de Musk y estuvo de acuerdo en que el multimillonario podría "ayudar a controlar el despilfarro gubernamental" porque, consideró, "él (Musk) es muy bueno recortando gastos". "Él siente que estas son las elecciones más importantes que hemos tenido. Y como sabes, probablemente tenga un par de cosas más que hacer. Pero parece que podría estar dispuesto a involucrarse", dijo Trump.

Trump concretó semanas atrás que adoptaría el plan de Musk para una comisión de eficiencia gubernamental de cara a recortar el gasto federal y agregó que el director ejecutivo de X había aceptado liderar la comisión "en caso de tener tiempo".