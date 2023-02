La UE incluye en su lista negra a la empresa de Wagner que vende diamantes de sangre destapada por infoLibre y sus socios de EIC

El Consejo de la Unión Europea adoptó este sábado 25 de febrero sanciones contra once personas y siete entidades vinculadas a la empresa militar rusa Wagner. Entre ellas, una empresa centroafricana de exportación de diamantes cuyas actividades fueron reveladas por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) en diciembre de 2022.

Los tentáculos del Grupo Wagner, una empresa militar rusa considerada como el brazo armado no oficial del Kremlin en el extranjero, ya no podrán dedicarse a vender diamantes centroafricanos a la Unión Europea. Al menos, ya no a través de Diamville, una empresa de importación y exportación creada en marzo de 2019 en la República Centroafricana (RCA).

Esta empresa aparentemente normal fue utilizada por Wagner para intentar vender diamantes en Facebook y exportar gemas a Bélgica, según reveló en diciembre de 2022 una investigación de European Investigative Collaborations (EIC), dentro del proyecto All Eyes on Wagner y el Dossier Center.

La empresa centroafricana, desconocida fuera de la RCA antes de la publicación de esta investigación, fue incluida este 25 de febrero en la lista de sanciones de la Unión Europea. En virtud de esta sanción, se congelan sus activos en la UE y se prohíbe a las personas y entidades de la UE poner fondos a su disposición, directa o indirectamente.

El Grupo Wagner, dirigido por Yevgeny Prigozhin, un hombre de negocios ruso cercano a Vladimir Putin, ha estado sometido a sanciones desde diciembre de 2021 por "graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, [cometidos] en varios países, incluida la República Centroafricana".

Aunque el interés de Wagner por los minerales era evidente y estaba parcialmente documentado, gracias a esta investigación de EIC, consorcio periodístico en el que infoLibre participa como único medio español, se identificó por primera vez a una empresa encargada de la venta y exportación de gemas, vinculada a la galaxia Prigozhin a través de numerosos hechos y documentos, y la primera vez que se revelaron algunos de sus métodos, detallados por fuentes locales que accedieron a hablar a pesar de los enormes riesgos para su seguridad a los que se enfrentaban.