La viuda de Navalni pide a la UE innovar para combatir la "trama criminal" de Putin en Rusia

Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexeni Navalni, ha asegurado este miércoles en el Parlamento Europeo que la Unión Europea debe ser valiente e innovar para perseguir la "trama criminal" del presidente ruso, Vladimir Putin, insistiendo en que tiene que abordar otra estrategia una vez las sanciones tradicionales se han demostrado poco útiles para poner coto a su régimen en Rusia, según informa Europa Press.

En un emotivo discurso ante la Eurocámara en Estrasburgo, Francia, la mujer del disidente, muerto hace 12 días en una remota prisión del Ártico en la que cumplía condena por cerca de 30 años por fraude y extremismo, ha señalado que la UE no lidia con un político, sino "con un monstruo sangriento" que lidera una organización "criminal" que incluye "asesinos y envenenadores". "Pero son marionetas, lo importante son sus personas más cercanas: sus amigos, testaferros y colaboradores. Debemos combatir la red criminal", ha instado.

El Kremlin entregan el cuerpo de Navalni a su madre más de una semana después de su muerte Ver más

En este sentido ha subrayado que en lugar de sanciones o acciones diplomáticas, la UE debe impulsar investigaciones que estrechen el cerco al régimen del Kremlin y a quienes facilitan fondos al mandatario ruso. "Si quieren derrotar a Putin hay que innovar, tienen que parar de estar preocupados y no pueden dañarle otra resolución u otra tanda de sanciones que no se diferencia en nada a otras. No puedes derrotarle a Putin pensando que es un hombre de principios que tiene moral", ha avisado Navalnaya ante los eurodiputados.

Así, ha asegurado que la UE tiene que contar con las decenas de miles de rusos en contra de Putin y de la invasión de Ucrania. "No deben perseguirnos sino trabajar con nosotros", ha espetado.

Navalnaya, que ha recibido una gran ovación antes y después de su intervención en la Eurocámara, ha insistido en que el caso de su marido evidencia que Putin "es capaz de todo y no se puede negociar nada con él". Y ha finalizado su alocución insistiendo en que el mandatario ruso responderá por lo que le ha hecho a Rusia, a Ucrania y a su marido, su principal opositor político durante la última década.