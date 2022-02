Whoopi Goldberg se disculpa por decir que el Holocausto "no fue una cuestión de raza"

La actriz Whoopi Goldberg ha pedido perdón a través de su cuenta de Twitter por unas declaraciones en The View en las que afirmó que el Holocausto "no fue una cuestión de raza".

La polémica surgió al hablar sobre la decisión de un colegio de Tennessee (Estados Unidos) de prohibir 'Maus', cómic de Art Spiegelman sobre el Holocausto y ganador del premio Pulitzer.

"Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no fue una cuestión de raza. No, no fue una cuestión de raza", afirmó Goldberg. "¿Entonces de qué se trataba?", le preguntó Joy Behar.

"La inhumanidad del hombre hacia el hombre. Eran dos grupos de personas blancas. Hablemos de lo que es realmente, cómo la gente se trata entre sí. No importa si eres negro, blanco o judío. Todos se comen unos a otros", contestó la actriz.

Las críticas no se hicieron esperar. "El racismo era central en la ideología nazi. Los judíos no se definían por la religión, sino por la raza. Las creencias racistas de los nazis alimentaron el genocidio y el asesinato en masa", tuiteó el Museo del Holocausto.

"No, Whoopi Goldberg, el Holocausto trató de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior, los deshumanizaron y usaron esta propaganda racista para justificar la matanza de seis millones de judíos. Basta", publicó Jonathan Greenblatt, CEO de la organización judía Liga Antidifamación.

A raíz de las críticas, Goldberg se disculpó posteriormente en Twitter y matizó sus declaraciones pidiendo perdón si alguien se sintió herido u ofendido tras sus afirmaciones.

"En el programa de hoy dije que el Holocausto no era una cuestión de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Como Jonathan Greenblatt, de la Liga Antidifamación dijo, el Holocausto trató de la aniquilación sistemática del pueblo judío, a quienes consideraban una raza inferior. El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y nunca dejaré apoyarle. Lamento el daño que he causado", señaló.