Tras el anuncio de una tregua en Gaza a partir del domingo 19 de enero, las familias de los rehenes en Israel mantienen la cautela. "No sabemos si se respetará este acuerdo y por eso no podemos permitirnos ser entusiastas", explica a Mediapart Yishaï Dan, tío de Ofer Kalderon (53), uno de los dos franco-israelíes, junto con Ohad Yahalomi (49), que siguen en manos de Hamás y las demás facciones palestinas responsables de los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251, civiles o soldados, fueron capturados.

Jean-Noël Barrot, jefe de la diplomacia francesa, declaró el jueves que no había "ninguna certeza" sobre su suerte. Ofer Kalderon vivía en el kibutz de Nir Oz, en la frontera con Gaza, donde 49 de sus 417 residentes fueron asesinados el 7 de octubre. Fue secuestrado con sus dos hijos, Sahar, de 16 años, y Eretz, de 12 años. Fueron liberados durante la tregua de noviembre de 2023, la única hasta la fecha, que permitió el regreso de un centenar de rehenes a cambio de la liberación de casi 300 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Su tío Yshaï Dan, director de teatro reconvertido en terapeuta, sólo sentirá "alivio" cuando reciba la llamada de que Ofer Kalderon ha sido liberado. El acuerdo prevé liberaciones escalonadas. 94 personas siguen secuestradas en Gaza, 34 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

En una primera fase de seis semanas, se liberará a 33 rehenes, "incluidas mujeres civiles, así como niños, ancianos, civiles enfermos y heridos", según el primer ministro de Qatar. "El primer día se liberarán tres rehenes, y el cuarto día, cuatro más", afirma el diario israelí Haaretz. Después, 12 rehenes serán liberados en cuatro etapas –de tres en tres– los días 14, 21, 28 y 35. Durante la última semana del acuerdo, serán liberados los 14 rehenes restantes.

Un acuerdo que llega "muy tarde"

A cambio, Israel debe liberar a "cientos" de palestinos retenidos en sus cárceles. Según Associated Press, deberían liberarse 50 por cada soldado israelí liberado por Hamás, y 30 por cada rehén. Cinco soldados y dos ciudadanos estadounidenses figuran en la lista de 33 rehenes que deben ser liberados en la primera fase.

El ejército israelí ya ha dado un nombre a esta operación: Alas de Libertad. Varios hospitales están preparados para recibir y tratar a los rehenes.

"Estamos muy ansiosos", dice Yshaï Dan. "Tenemos miedo de que no funcione, de que Ofer no vuelva. Lleva meses en la lista de liberados. Pero ni siquiera sabemos si está vivo o muerto, si está enfermo, si puede andar por su propio pie, no sabemos nada. Nadie puede darnos respuestas. Han estado secuestrados durante quince meses. Es mucho tiempo. Nadie puede apreciar el alcance de su sufrimiento".

"Estamos desesperados", continúa Yshaï Dan. "Hemos perdido la confianza y mucho tiempo. Este acuerdo llega tan tarde. Se podrían haber salvado tantos rehenes. Los que saben que sus seres queridos van a salir de Gaza dicen que van a seguir luchando para traer los últimos cadáveres y a los próximos rehenes. Porque no podemos dejarlos allí. Y haremos todo lo posible para obligar a los que en el gobierno piensan que las vidas humanas son menos importantes que las piedras del Muro de las Lamentaciones".

Este es uno de los temores que atenaza a muchas familias: ¿Y si los miembros más extremistas del Gobierno consiguen echar por tierra el acuerdo, siguiendo el ejemplo del ultraderechista ministro de Finanzas Bezalel Smotrich o de Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, que en varias ocasiones se ha jactado públicamente de haber impedido la posibilidad de un acuerdo?

"Esto es también lo que piensan varios miembros del partido Likud en la Knesset", teme Yshaï Dan. "Esto podría convencer a Netanyahu, que podría interpretarlo como nadie me impone nada, sigo siendo el líder. Lo ha hecho cada vez que se ha validado un acuerdo. Me temo que seguirá encontrando razones para continuar o reiniciar la guerra".

Nuestra única esperanza es la presión de Donald Trump Yshaï Dan, tío de un rehén

Si la primera fase del acuerdo tiene éxito, a Yshaï Dan le preocupa la segunda fase, la que debería poner fin definitivamente a la guerra, la retirada de todas las tropas israelíes de Gaza y la liberación de los últimos rehenes que siguen con vida, así como la devolución de los cuerpos de los que han muerto.

En un artículo publicado en Haaretz el jueves, el periodista israelí Amir Tibon explica que hay dos versiones del acuerdo, el documento oficial que podría haberse firmado hace varios meses, cuando algunos de los rehenes asesinados en el verano de 2024 aún estaban vivos, y la versión que Netanyahu y su entorno están dando a los medios de comunicación para no tener que explicar este nuevo error. Amir Tibon va aún más lejos, afirmando que Netanyahu está decidido a reiniciar la guerra y sabotear la segunda fase.

"Nuestra única esperanza"», afirma Yshaï Dan, “es la presión de Donald Trump”. El próximo presidente de Estados Unidos, que se atribuye el mérito del alto el fuego, tomará posesión de su cargo el lunes 20 de enero, un día después de la entrada en vigor de la tregua. Sólo Trump puede obligar a Netanyahu a poner fin a la guerra amenazándole con dejar de apoyarle y suministrarle armas", afirma Yshaï Dan. Si deja de vender armas, Netanyahu no se atreverá a no escucharle".

El tío izquierdista de Ofer Kalderon no quiere que nadie piense que estaría "orgulloso de la elección de Trump": "Quiero creer que, a pesar de todo lo que tiene de repulsivo, quiere la paz con los países árabes, que defenderá la creación de un Estado palestino. Incluso quiero creer que no ayudará a Israel a ampliar los asentamientos. Pero también soy consciente de que varios miembros de su equipo están abiertamente a favor de la colonización y niegan la existencia misma de un pueblo palestino".

Yshaï Dan "espera de verdad que consigamos la paz con los palestinos, que encontremos una solución política y les permitamos tener un Estado". Si queremos seguir viviendo en Oriente Próximo, tenemos que hacer las paces con nuestros vecinos», argumenta. Es en interés de todos». No todas las familias de los rehenes tienen la misma mentalidad. Lamenta que "una pequeña parte de ellos piense que la guerra debe continuar, aunque ello suponga la muerte de rehenes".