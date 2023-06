En una entrevista publicada el miércoles por Le Point, Bernard Émié, jefe de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) francesa, recordaba el objetivo de un servicio de inteligencia: "iluminar" a los políticos y permitirles "mirar el reverso de las cartas". Uno se pregunta qué pensaban ese mismo día los hombres y mujeres del El Elíseo [residencia oficial del presidente de la República], Matignon [residencia oficial del primer ministro] y el Ministerio del Interior cuando leyeron el memorándum firmado por el Service central du Renseignement territorial (SCRT, antiguo RG). Fechada el miércoles, se titulaba Reacciones en los barrios sensibles tras la muerte de Naël en Nanterre y pretendía informar a los responsables políticos de los riesgos de protestas violentas.

La nota ha sido elaborada por "D3" y "D4", es decir, la división urbana (D3) y la división de documentación y seguimiento técnico (D4) de Renseignement Territorial. En nueve páginas, los autores reproducen un catálogo de tópicos. Se apoya en una revista de prensa sobre las redes sociales, cuya pertinencia puede dejar perplejos a algunos.

Un vistazo a la portada, que resume todo el informe, no induce a error sobre la naturaleza del peligro al que se enfrenta la República de Francia tras el asesinato de un adolescente de 17 años a manos de las fuerzas del orden. "La presencia de militantes de ultraizquierda en [las] distintas manifestaciones es susceptible de generar incidentes. La actividad de las redes sociales sobre este tema pone de manifiesto la voluntad de los grupos de ultraizquierda de hacer converger las luchas con el denominador común de la violencia policial". ¿Y cómo pretende la ultraizquierda generar incidentes? Transmitiendo "llamamientos a la movilización, el viernes a las 8 de la tarde frente a los ayuntamientos". Es decir, manifestaciones.

Mientras que se dedican siete líneas a la ultraderecha, que está "a favor de la policía" y cuyos comentarios "se refieren a un tiroteo considerado legítimo contra la escoria", el "movimiento de protesta de la ultraizquierda" tiene derecho a una página entera. ¿Por qué tanto? Presumiblemente porque los comentarios de este movimiento son de una virulencia poco común. Pues no. La nota detalla el contenido de la página de Twitter del colectivo Cerveaux non disponibles [Cerebros no disponibles], cuya culpa parece ser haber difundido el mensaje "Justicia para Naël".

« Arrête-toi ou je te bute ! »

Menaces de mort avec arme par un policier ce soir à #Nanterre lors des révoltes contre la police suite à l'exécution de #Nahel. #JusticePourNael pic.twitter.com/QvAKP1ebD6 — ⏚ Cerveaux non disponibles ⏚ (@CerveauxNon) 28 de junio de 2023

Según el servicio de inteligencia, Cerveaux non disponibles están contribuyendo a empeorar la situación al publicar fotos del adolescente asesinado por un agente de policía, así como ilustraciones de incendios de contenedores de basura. Estas imágenes generan una retórica antipolicía del tipo "nuestros hijos no son presa fácil para los policías", se preocupa el SCRT.

Igualmente alarmante, dicen, es el hecho de que en su página de Twitter, la Ofensiva antifascista de Burdeos "habla de una lista de víctimas de la policía que vuelve a crecer". Por último, al Servicio de Inteligencia no se le ha escapado que Attac France ha retuiteado un mensaje de uno de sus portavoces denunciando que se puede "morir a consecuencia de un control de carretera" y que la "policía miente". Tal y como están las cosas, es difícil ver el germen de una protesta violenta.

Los autores del informe también señalaron que el término "Nanterre" se utilizó en más de 80.000 tuits. "Y 400.000 retuits", insisten los responsables de inteligencia. Según ellos, esto se debió principalmente "al movimiento de protesta de ultraizquierda, a las protestas ecologistas y a las organizaciones de institutos". Pero eso no es todo. También se menciona a "figuras populares de barrios sensibles". Kylian Mbappé y Omar Sy publicaron mensajes en homenaje a la víctima, denunciando "una situación inaceptable".

J’ai mal à ma France. 💙🤍💔💔💔

Une situation inacceptable.

Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. — Kylian Mbappé (@KMbappe) 28 de junio de 2023

Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin,

tué par un policier à Nanterre.



Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. pic.twitter.com/mdNp6Aju80 — Omar Sy (@OmarSy) 27 de junio de 2023

No contentos con la ultraizquierda y los ultrafamosos, los servicios de inteligencia dedican dos tercios de una página a una categoría hasta ahora ignorada en los informes de los servicios en cuestión: los "influencers islamistas". Según RT, ciertos influencers y activistas islamistas propagan la idea de una "islamofobia de Estado" y de un "racismo recurrente en la policía". Se habrían detectado varias publicaciones en este sentido en las redes sociales.

Menciona a la periodista Feïza Ben Mohamed, que trabaja en la oficina francesa de la Agencia Anadolu, la agencia de prensa del gobierno turco. En su perfil de Twitter, afirma ser "especialista en islamofobia" y aconseja: "Filmad a la policía. Todo el tiempo. En todas partes. Especialmente cuando se acerquen a negros o árabes"...

Filmez la police. Toujours. Partout. Surtout quand elle s’approche de noirs ou d’arabes #Nanterre — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) 27 de junio de 2023

El segundo en ser vigilado por el SCRT es otro periodista activista: Sihame Assbague. ¿Y por qué atrajo la atención del servicio de inteligencia? Porque Sihame Assbague "difunde el hashtag #PoliceTue y declara que a menudo son las mismas categorías socioprofesionales, es decir, magrebíes, negros, clases populares, las víctimas de la violencia y los asesinatos cometidos por la policía nacional".

#LaPoliceTue, oui, et elle vise souvent les mêmes catégories de personnes. Ce sont très majoritairement des :



- hommes

- maghrébins, noirs, gitans, etc.

- des classes populaires / sdf

- souffrant de troubles mentaux. — Sihame Assbague (@s_assbague) 27 de junio de 2023

También menciona a la asociación Perspectives musulmanes. Publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que afirmaba que "los musulmanes y las personas de color son un objetivo fácil en este país" y destacaba "una ley de inspiración islamófoba" que permite establecer una nueva licencia para matar.

El periodo previo al verano, combinado con unas condiciones meteorológicas favorables, favorece la concentración de grupos de jóvenes en la vía pública, dispuestos a cometer diversos actos de violencia.

Sólo el ejemplo de un converso convertido en predicador salafista que despotrica en su canal de Telegram, acusando a la policía de ser "una mafia que mata a sangre fría", parece obra de un servicio de inteligencia.

Sin relación con lo anterior, el SCRT señala a continuación que "ninguna comunidad extranjera se ha pronunciado sobre este acontecimiento, ni ha convocado una marcha blanca". La nota llega incluso a establecer un paralelismo con "la comunidad guineana de Angulema" que, "ante la muerte de uno de sus miembros durante un control policial el 14 de junio", no hizo comentario alguno. Si entendemos bien, entre las comunidades que lloran la muerte de uno de sus miembros a manos de un agente de policía, las más loables serían las que no reaccionan.

Hay que esperar hasta la última página y al comentario de los propios autores de la nota para tener algún atisbo de análisis: "La emoción y la cólera suscitadas por este acontecimiento [...] son susceptibles de desencadenar desórdenes públicos". Y lean lo que podría parecer información sobre el supuesto objetivo de la nota: "Algunos jóvenes de barrios prioritarios, como Hem (59), ya han anunciado que repetirán la violencia urbana y, en Mantes-la-Jolie, se ha hecho un llamamiento para unirse a Nanterre esta noche en convoyes".

Y luego están las dos últimas frases. "El periodo preveraniego, combinado con unas condiciones meteorológicas favorables, incita a grupos de jóvenes a reunirse en la vía pública y cometer diversos actos de violencia. Por lo tanto, cabe esperar incidentes en todo el país". Se dice que el calor excita a los jóvenes, más que la muerte de un adolescente, a su vez considerada "inexcusable" por Emmanuel Macron.

Se desconocen los autores de la nota, que no está firmada. Pero en los servicios de inteligencia el procedimiento implica que deben ser corregidas en teoría, o incluso enmendadas, por la cadena jerárquica antes de ser difundidas al Elíseo, Matignon y a los ministerios interesados. Más aún cuando el tema es delicado.