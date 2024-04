Gérard Depardieu ha sido detenido este lunes 29 de abril en la comisaría de la policía judicial de París, según Mediapart, confirmando una información de la cadena BFMTV.

El actor, de 75 años, tendrá que declarar sobre dos casos de agresión sexual: uno que se remonta a 2014, en el rodaje de Le Magicien et les Siamois, de Jean-Pierre Mocky, y otro en 2021, en el rodaje de Les Volets verts, de Jean Becker. Según nuestra información, una de las denunciantes, Amélie, escenógrafa de 53 años, ha sido citada para un careo con el actor durante la tarde.

Gérard Depardieu también está siendo investigado por «violaciones» y «agresiones sexuales» desde 2020, tras una denuncia en 2018 de la joven actriz Charlotte Arnould. Según sabemos, la jueza ha concluido su instrucción y las dos partes deben ahora presentar sus alegaciones por escrito y la fiscalía de París debe emitir sus alegatos finales. El actor, que niega cualquier agresión sexual, se declara inocente.

Casi seis años después de la denuncia de Charlotte Arnould, otras tres mujeres han decidido también presentar denuncias, y es sobre estos supuestos hechos sobre los que está previsto que Gérard Depardieu sea interrogado hoy.

En enero, Pauline (nombre ficticio), una ex ayudante, acusó al actor de haberla agredido sexualmente en marzo de 2014, cuando ella tenía 24 años, durante el rodaje del cortometraje Le Magicien et les Siamois, de Jean-Pierre Mocky, en Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), según declaró al diario local Le Courrier de l'Ouest.

Los hechos que denunció –agresiones sexuales y comentarios sexuales «obscenos»– habrían tenido lugar en el domicilio parisino de Gérard Depardieu, donde varios miembros del equipo se reunían para preparar el rodaje, y después en el plató, en marzo de 2014. La denunciante relató al periódico regional que tuvo que soportar «sus manazas por todo [su] cuerpo» y las «palabras indecentes» del actor en el plató.

Dos denuncias sobre «Les Volets verts»

Este lunes Gérard Depardieu también ha declarado en relación con las denuncias por «agresión sexual» (que no prescriben) reveladas por Mediapart. Las denuncias fueron presentadas en febrero y marzo por dos mujeres que trabajaron en el rodaje de Les Volets verts en el verano de 2021.

La primera, Amélie, es una escenógrafa de 53 años. Acusa al actor de haberla agredido sexualmente en septiembre de 2021 en el plató y de haberle hecho comentarios sexuales obscenos.

Amélie declaró a Mediapart y en su denuncia que Gérard Depardieu la «agarró brutalmente» de repente en el plató y «la bloqueó cerrando las piernas sobre [ella] como un cangrejo», luego «sobó su cintura, su vientre y hasta [sus] pechos», mientras hacía «comentarios obscenos»: «Ven a tocar mi gran sombrilla, que te la voy a meter por el coño», le dijo, refiriéndose a que ella estaba buscando una sombrilla para el rodaje.

Tras «unos segundos de conmoción», dice que intentó apartarse, pero Gérard Depardieu la sujetó «con una fuerza fenomenal» y, «presa del pánico», «se quedó estupefacta». En ese momento, Amélie recuerda haber sido «retirada hacia atrás» por unos brazos, mientras otros agarraban las manos del actor. «Sus guardaespaldas se lo llevaron», nos cuenta. «Gritaba y se reía para sus adentros y me dijo: '¡Nos volveremos a ver, cariño! Me quedé atónita y conmocionada. Sólo duró unos instantes, pero eso aún me persigue».

La segunda denunciante, Sarah (ficticio), de 33 años, era tercera ayudante de dirección en el mismo rodaje. Denunció en Mediapart «tocamientos en el pecho y las nalgas» en tres ocasiones por parte del actor. A raíz de nuestra investigación, los investigadores de la 3ª división de la policía judicial se pusieron en contacto con ella y decidió presentar una denuncia.

«Me costaba trabajo llamar a la policía o incluso a un abogado. Tuve suerte de que todo me resultara más fácil, sobre todo cuando me llamó una agente de policía. Me habría arrepentido de no haberlo hecho», nos contaba a finales de marzo, y añadía: «Gérard Depardieu es un ejemplo. Durante años hicimos la vista gorda ante su comportamiento en el trabajo. Mostrar ahora que él ha sido denunciado y que está en manos de la justicia envía una señal a otros hombres, en el cine y en otros lugares, de que no es algo que deba tomarse a la ligera».

Amélie y Sarah habían declarado que el actor tenía que haberles pedido disculpas a petición del equipo de producción, pero que el resto del rodaje fue difícil, ya que el actor las había sometido supuestamente a insultos y comentarios, según sus relatos.

Veinte mujeres acusaron el comportamiento del actor

Preguntado por Mediapart en febrero sobre esos testimonios, Gérard Depardieu no respondió. Sus abogados, Christian Saint-Palais y Béatrice Geissmann Achille, nos dijeron: «Para preservar lo que queda de calma judicial en la tramitación de este caso, hemos optado por defender a Gérard Depardieu exclusivamente ante los jueces».

En cuanto a la denuncia de Pauline, el abogado Saint-Palais declaró a Le Courrier de l'Ouest que su cliente impugnaba «absolutamente los hechos que pudieran calificarse de agresión sexual». Contactado de nuevo el lunes por Mediapart, el abogado no respondió. Carine Durrieu-Diebolt, abogada de dos de las tres denunciantes, tampoco respondió al ser contactada.

Una periodista española denuncia a Gerard Depardieu por violación en 1995 Ver más

Desde que el asunto salió a la luz en 2018, ya son veinte las mujeres que han acusado a Gérard Depardieu de violencia sexual y de género, tanto en la prensa como ante los tribunales. En total, el actor es objeto de cinco denuncias, entre ellas la de la escritora española Ruth Baza, que le acusa de haberla violado en 1995 cuando fue a entrevistarle a París. Una sexta denuncia por «agresión sexual», presentada por la actriz Hélène Darras –que había declarado en Mediapart–, fue archivada por prescripción en diciembre.

En abril de 2023, Gérard Depardieu negó «formalmente» a Mediapart «todas las acusaciones susceptibles de entrar en el ámbito penal». En una carta abierta publicada en octubre, declaró que «nunca jamás había abusado de una mujer». Como las investigaciones judiciales siguen su curso, sigue siendo presuntamente inocente.

Traducción de Miguel López