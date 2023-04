Donald Trump, tocado pero no hundido

El gran jurado de Nueva York ha hablado. Este panel de ciudadanos, encargado de determinar si hay pruebas suficientes para ir a juicio, decidió el jueves 30 de marzo imputar a Donald Trump en el caso de los pagos secretos realizados a la actriz porno Stormy Daniels en 2016, en plena campaña presidencial, para ocultar su relación extramatrimonial.

El multimillonario añade así otra distinción sin gloria a su historial. Único presidente de la historia de EE UU en ser sometido dos veces a juicio político por la Cámara de Representantes, en particular por su papel en un intento de insurrección, es ahora el primer inquilino de la Casa Blanca acusado penalmente.

Aunque aún no se conocen las repercusiones políticas de este anuncio sin precedentes, sería prematuro proclamar el fin de Donald Trump. El magnate inmobiliario sigue siendo el claro favorito a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Y anunció hace varias semanas que continuaría su campaña a toda costa, incluso si era acusado.

Incluso si fuera enviado a prisión, una posibilidad extremadamente remota en este momento, no hay razón para que interrumpa sus esfuerzos por recuperar la Casa Blanca. Eugene Debs, candidato socialista a la Presidencia en 1920, llegó a las urnas desde su celda de Atlanta (Georgia), adonde había sido enviado por criticar el servicio militar obligatorio estadounidense en la Primera Guerra Mundial. El prisionero número 9653 recibió casi un millón de votos.

Haciendo creer que sería "arrestado" tres días después, el sábado 18 de marzo, Donald Trump consiguió consolidar su dominio en las primarias frente a su principal rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis, candidato que aún no ha dado el paso.

Ahora le aventaja en treinta puntos, según un sondeo de la cadena conservadora Fox News publicado el miércoles 29 de marzo, y ha recaudado cuatro millones de dólares a través de correos electrónicos y mensajes de texto para recaudar fondos tras el anuncio de su inminente detención.

La acusación no hará sino reforzar la imagen de mártir que a Donald Trump le gusta dar para movilizar a sus partidarios. "Es una persecución política y una interferencia electoral a un nivel nunca visto en la historia", dijo en un comunicado el jueves por la noche, antes de lanzar una nueva campaña de recaudación de fondos. Y afirmó que los demócratas habían cometido "lo impensable: acusar a un hombre completamente inocente". El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que dirige la investigación, pertenece al partido de Joe Biden.

Como muestra del poder de Trump dentro de su familia política, todos sus oponentes, desde Ron DeSantis a la ex gobernadora Nikki Haley, le han dado su apoyo denunciando una decisión "política", que refleja la instrumentalización de la justicia por parte de la "izquierda radical" y corrupta. Nadie quiere arriesgarse a molestar a la base electoral del expresidente.

Incluso Mike Pence, a quien algunos trumpistas llamaron a "ahorcar" durante el ataque al Congreso, donde se hallaba presente para la certificación de los resultados de las presidenciales de 2020, se unió al lenguaje radical de los barones del partido. En una entrevista en la CNN horas después del anuncio de la acusación, el exvicepresidente dijo estar "indignado" y denunció una "imputación política impulsada por un fiscal que hizo campaña con la promesa de acusar al expresidente". En Estados Unidos, los fiscales locales y estatales son elegidos por la ciudadanía.

Además, "acusación" no significa "condena". Si Donald Trump decide declararse inocente, lo más probable es que se inicie un juicio. Sin embargo, según varios medios de comunicación y juristas estadounidenses, el caso Stormy Daniels se considera un delito menor y menos grave que otros procedimientos contra el ex jefe de Estado (cuestionamiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia, papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, etc.).

¿Por qué? Merece la pena repasar los detalles del caso. Donald Trump no hizo él mismo los pagos de 130.000 dólares a la actriz: fue su abogado y secuaz en aquel momento, Michael Cohen, quien realizó los pagos justo antes de las elecciones de 2016, antes de ser reembolsado por el multimillonario.

Cohen está acusado de intentar ocultar los reembolsos anotándolos en los registros de su empresa, la Organización Trump, como "honorarios legales" y no como contribución a la campaña, que está sujeta a un límite según la normativa electoral.

Como delito menor, la falsificación de registros contables podría acarrearle hasta un año de cárcel. Pero el fiscal tendrá que demostrar que es directamente responsable.

La pena podría aumentar si la Fiscalía logra demostrar que el acto se realizó con la intención de ocultar un delito, como una infracción de la ley de gastos de campaña. Esto puede resultar difícil para el fiscal. De hecho, la credibilidad de Michael Cohen, un ex condenado sobre el que descansa gran parte de este caso, podría ser fácilmente cuestionada por la defensa de Donald Trump.

Por el momento, quedan muchas incógnitas por despejar, en particular sobre la solidez de las pruebas reunidas por el fiscal Bragg y la naturaleza de la treintena de cargos presentados contra Donald Trump.

Actualmente sellados, serán leídos por un juez de Manhattan en el momento de la acusación formal contra el multimillonario. Esto tendrá lugar durante su entrega, prevista para el martes 4 de abril. Las condiciones de su comparecencia se determinarán en los próximos días. Lo único seguro es que, una vez que llegue al tribunal de Manhattan, tendrá que dar sus huellas dactilares y hacerse una foto con las autoridades, como todos los acusados.

Extremismo y conspiración

"Si se publica su foto policial, será un momento de movilización para toda una generación de activistas políticos", dijo Gavin Wax, presidente del Club de Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York, a quien conoció en una reciente manifestación pro-Trump frente al tribunal de Manhattan. "Su acusación también podría ayudarle en el bando demócrata. Creo que hay mucha gente al otro lado del pasillo que ve este caso como una maniobra política y una persecución política".

Hasta ahora, no hay pruebas que sugieran esto. Aunque la acusación puede reforzar su posición entre los votantes de las primarias republicanas a corto plazo, es probable que le perjudique entre el electorado general, al que ya no convence la nueva candidatura del empresario.

Desde su desgraciada salida de Washington tras el ataque al Capitolio, el 45º presidente ha dado pocas razones para creer que sus bases electorales hayan crecido, especialmente entre los votantes suburbanos, un electorado clave, que se han alejado del Partido Republicano en los últimos años.

Escondido en los salones dorados de su villa de Florida en Mar-a-Lago, Trump se ha refugiado en la conspiración y el extremismo. Una visión que el electorado de los swing states, esos Estados críticos durante la carrera hacia la Casa Blanca que se decantarán hacia uno u otro lado, rechazó durante las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2022.

Con esta primera acusación, y otras que probablemente le seguirán en los casos de Georgia o el 6 de enero de 2021 en los próximos meses, los electores tendrán aún menos motivos para votar por él.

Según una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada el miércoles, el 57% de los estadounidenses cree que una acusación debería inhabilitarle. Y lo que es más importante, el 55% de los que se declaran independientes, esas personas que no son ni demócratas ni republicanas y a las que los aspirantes al Despacho Oval tendrán que convencer en 2024, son de esa opinión. Pero de aquí al inicio de los caucus y las primarias del año que viene aún pueden pasar muchas cosas.

