El 8 de marzo de 2023, los medios de comunicación estonios anunciaron la detención de Andreas Mestamaa, responsable de Baltic Tours, la agencia de viajes más antigua de ese país báltico, en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía Europea. Metsamaa es sospechoso de haber organizado un fraude a gran escala sobrefacturando servicios de viaje en nombre de Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas.

Según la información recibida por Mediapart, la Fiscalía Europea investiga a cuatro empleados de Baltic Tours y a la propia empresa. Mediapart ha podido obtener un gran número de elementos del expediente: testimonios, correos electrónicos, documentos internos de Frontex y facturas, recogidos por guardafronteras que, sobre el terreno, sospecharon rápidamente de la existencia de una trama de sobrefacturación y comisiones ilegales, que creen que fue puesta en marcha por Baltic Tours y sus subcontratistas a principios de 2022.

Esos documentos muestran que la presunta estafa de Baltic Tours sigue el modelo de una trama de sobrefacturación supuestamente montada por eTravel, una agencia de viajes polaca, acusada de malversar fondos del presupuesto de Frontex entre 2019 y 2021, según confirman documentos internos de la agencia europea.

Se pusieron en marcha dos esquemas de sobrefacturación perfectamente idénticos, uno tras otro, levantando las sospechas de los trabajadores de la agencia de vigilancia fronteriza. ¿Ha sido Frontex víctima del fraude de agencias de viajes sin escrúpulos, poniendo de manifiesto su falta de vigilancia y control, o ha participado, con el apoyo de ejecutivos ubicados en Varsovia, sede de Frontex?

Llama la atención la respuesta de un empleado de la agencia, contactado por Mediapart. «Algunos directivos lo sabían y, como mínimo, dejaron que ocurriera». Se menciona la responsabilidad de Aija Kalnaja, ahora directora adjunta de Frontex, que ha asumido múltiples responsabilidades al frente de la agencia: el despliegue de guardias fronterizos era de su competencia antes de asumir el cargo de directora interina, tras la inesperada dimisión de Fabrice Leggeri en abril de 2022. El ex director ejecutivo, ahora candidato a las europeas por Rassemblement National, tuvo conocimiento del presunto fraude ya en mayo de 2021.

Precios que sorprendieron a los guardafronteras

En cuanto Baltic Tours realizó las primeras reservas, en enero de 2022, algunos agentes de Frontex sintieron cierta amargura. El 28 de enero de 2022, durante una misión en Rumanía, un guardia fronterizo expresó su enfado. Escribió un largo correo electrónico a la unidad responsable del despliegue de agentes, quejándose de un cambio de planes «totalmente irracional» relativo a su alojamiento en las afueras de Bucarest.

Una empresa con sede en Albania, subcontratada por Baltic Tours, le dijo por WhatsApp que se cambiara de domicilio. Tenía que mudarse a un piso más barato, más pequeño y muy alejado de su lugar de trabajo. Pero el alojamiento que ocupaba le convenía perfectamente, explicó, y su tarifa, 82 euros, estaba por debajo del límite máximo de gasto diario por alojamiento, fijado en 136 euros por noche para las misiones en Rumanía. Sabe que también otros guardias fronterizos han sido trasladados «contra su voluntad» a esos remotos estudios al módico precio de 48 euros la noche.

La directora del departamento de gestión del despliegue de la guardia de fronteras, Sabine Kloss-Tullius, informó por email a los agentes de un cambio «temporal» de política: ante las necesidades operativas urgentes de Frontex, Baltic Tours ofrecerá alojamientos «no negociables». Aunque sean más pequeños y menos confortables.

Pero el objetivo de la operación no es ahorrar dinero público en el presupuesto de Frontex, todo lo contrario. Los agentes comparan el precio real de su alojamiento con el precio pagado por Frontex a la agencia Baltic Tours y descubren discrepancias a veces asombrosas. Un guardia de fronteras se entera de que su alojamiento se facturaba a 11.400 euros por tres meses, pero al propietario, sin embargo, sólo le pagaban 6.000 euros. Hay muchos casos así, y algunos guardias fronterizos se quedan atónitos y remiten el asunto a la sede de Frontex en Varsovia.

Comisiones del 10%

Aunque el contrato marco firmado entre Baltic Tours y Frontex en diciembre de 2021 estipula claramente que la agencia de viajes no está autorizada a utilizar subcontratistas sin la autorización de Frontex, en cada misión se recurre a uno o incluso dos subcontratistas locales.

Baltic Tours cobra a Frontex una cantidad igual o ligeramente inferior al límite máximo diario autorizado para el alojamiento de los guardafronteras. Frontex paga, por tanto, una cantidad muy superior a la que realmente abonan los subcontratistas a los propietarios de los alojamientos. La diferencia se reparte entre Baltic Tours y los subcontratistas.

En un correo electrónico enviado por un empleado de Baltic Tours el 11 de enero de 2022 a un subcontratista, está claramente escrito que la tarifa debe incluir una «comisión del 10%», que no está prevista en el contrato. Esta comisión se añade a la comisión legal estipulada en el contrato entre Baltic Tours y Frontex. Por cada reserva de alojamiento, Baltic Tours gana 7 euros.

Un sistema de sobrefacturación a tan gran escala sólo es posible con una condición: que los justificantes, facturas de hotel o de alojamiento, no sean consultados ni reclamados por Frontex, en contra de las obligaciones legales.

«Un importe global adicional»

La cuestión es de suma importancia pues varios correos electrónicos demuestran que, en diciembre de 2021, los servicios responsables de los desplazamientos de los guardias fronterizos habían dado instrucciones a todos los agentes de Frontex para que introdujeran en una base de datos toda la información útil sobre sus alojamientos habituales, incluidos los precios. De este modo, Frontex pretendía facilitar la tarea de Baltic Tours, a pesar de que la agencia de viajes debería haberse encargado de crear esa base de datos.

Gracias a la información facilitada por los guardafronteras, el personal de la unidad de viajes de Frontex en Varsovia «debería haber visto desde el principio la diferencia entre las facturas presentadas por Baltic Tours y los precios facturados normalmente por los propietarios, según consta en la base de datos», afirma un empleado de Frontex.

En una nota interna de Frontex fechada el 23 de marzo de 2022, la directora adjunta, Aija Kalnaja, parece a primera vista ser consciente del problema, pues menciona los precios «superiores a los del mercado» cobrados por Baltic Tours, dado que «se incluía un tanto alzado adicional en la factura». Habla de la falta de información y de informes incorrectos enviados por la agencia de viajes.

El 18 de marzo se envió una carta a Baltic Tours pidiéndole que presentara documentos justificativos. Pero, ¿qué había ocurrido antes? ¿Se habían pedido los justificantes antes de que se suspendiera el contrato el 11 de febrero de 2022? El caso de eTravel proporciona algunas pistas, que no le bastan a Frontex.

Antes de Baltic Tours, eTravel

Antes de Baltic Tours, eTravel actuó como agencia de viajes de Frontex desde el 31 de mayo de 2019 hasta diciembre de 2021. La historia es similar en todos los aspectos. Los guardias fronterizos se percataron de las flagrantes diferencias de precios y alertaron a las oficinas de Frontex en Varsovia. Los empleados de Frontex lamentaron que «no pasara nada internamente a pesar de las pruebas formales del fraude. Nadie intentó limitar los daños».

El Tribunal de Cuentas Europeo también se ha interesado por el asunto. Su auditoría confidencial de 2022 destaca el hecho de que eTravel no informaba a Frontex del uso de subcontratistas. Mencionaba una «debilidad crítica» en los sistemas de control establecidos por Frontex, al tiempo que confirmaba el riesgo «significativo» de sobrefacturación. En su colaboración con eTravel, «Frontex pagó los gastos de alojamiento basándose únicamente en las facturas de eTravel, sin ser capaz de confirmar el coste real pagado a los hoteles». Los justificantes, las facturas de los hoteles, no obraban en poder de Frontex, y no parecían solicitarlos.

Así pues, la agencia eTravel siguió con su misión antes de salir a concurso con otros operadores y perder el contrato en 2021 en favor de Baltic Tours.

Pero eTravel no se convirtió en persona non grata. En un documento interno de Frontex fechado en diciembre de 2023 y firmado por el nuevo director ejecutivo, Hans Leijtens, descubrimos que en febrero de 2023 la empresa polaca obtuvo otro contrato para organizar operaciones de retorno de inmigrantes ilegales en rutas comerciales.

La empresa polaca, contactada por Mediapart, afirma que «no ha cometido ningún acto reprochable» y que «se han cumplido todas las obligaciones contractuales». Incluso afirma que sus servicios permitieron a Frontex «ahorrar un 30% de su presupuesto».

En su auditoría confidencial, el Tribunal de Cuentas considera que el contrato entre Baltic Tours y Frontex es sencillamente «irregular»

En el documento interno de Frontex, el director propone no sólo rescindir el contrato existente, sino también rechazar la candidatura de eTravel a la nueva licitación para viajes de la guardia de fronteras. La razón es que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) «ha concluido una de sus cuatro investigaciones» sobre eTravel, confirmando que no se ha respetado el contrato entre eTravel y Frontex y que eTravel ha cometido «graves irregularidades», lo que sugiere que la agencia de viajes ha cometido «infracciones de la legislación polaca». El documento hace referencia en este caso a comisiones ocultas, a través de subcontratistas, que luego se facturaban a Frontex.

En diciembre de 2021, Baltic Tours sustituirá a eTravel. «¿Cómo fue posible que la nueva agencia de viajes transpusiera exactamente el mismo sistema de fraude en menos de una semana?», se preguntan los empleados de la agencia. Es una pregunta pertinente, sobre todo si se tiene en cuenta que la adquisición del contrato por parte de Baltic Tours fue en sí misma conflictiva.

En su auditoría confidencial, el Tribunal de Cuentas considera que el contrato entre Baltic Tours y Frontex es sencillamente «irregular». Según los auditores, Frontex no respetó los criterios de la licitación relativos al número de consultores llamados a trabajar en la misión Frontex. Los auditores también señalan que los requisitos de volumen de negocios eran insuficientes para llevar a cabo una misión de esta envergadura. «Esto expuso a la agencia a un riesgo financiero», señala el informe.

«Falta de rendimiento»

Los hechos son sólidos. ¿Cuál ha sido la reacción de la dirección de Frontex ante esta avalancha de noticias preocupantes? Contactado por Mediapart, el servicio de prensa de la agencia de guardia de fronteras dice «no estar en condiciones de confirmar o desmentir los hechos denunciados», habida cuenta de los «procedimientos judiciales en curso». De paso, se afirma que Frontex habría capeado el temporal gracias a las medidas «paliativas» adoptadas con rapidez.

En efecto, el contrato con Baltic Tours se suspendió el 11 de febrero de 2022 antes de rescindirse en mayo por «falta de rendimiento». Las reservas realizadas por Baltic Tours antes de la suspensión del contrato, es decir, en enero y principios de febrero de 2022, habrían sido pagadas por Frontex a Baltic Tours, todavía con una tarifa inflada por la agencia estonia, hasta mayo, cuando se canceló el contrato.

Desde mayo de 2022, Frontex carece de agencia de viajes. El impacto sobre el terreno lo sufren directamente los guardias de fronteras. «Somos nosotros quienes pagamos las consecuencias de todo esto», dice uno de ellos. «Además de guardias de fronteras, somos agentes de viajes y agentes inmobiliarios. Mientras tanto, los responsables, los que permitieron que esto sucediera dentro de Frontex, ahí siguen. Es una vergüenza.» La gestión de este caso le ha costado a Aija Kalnaja ser investigada por la Olaf, como reveló Mediapart en diciembre de 2022.

En cuanto a Fabrice Leggeri, dice a Mediapart que había remitido el asunto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y trasladado a la «directora de división» encargada de la logística. Pero algunos empleados lamentan que no se haya tomado ninguna medida disciplinaria importante. Las agencias de viajes implicadas declinaron hacer comentarios.

Fabrice Leggeri, denunciado por complicidad en crímenes contra la humanidad

El ex responsable de Frontex, número tres de la lista de Rassemblement National (RN) a las elecciones europeas, ha sido denunciado por dos asociaciones por complicidad en crímenes contra la humanidad y tortura. Utopía 56 y la LDH acusan al hombre que dirigió la agencia europea de guardacostas y guardafronteras de 2015 a 2022 de haber participado en la devolución o interceptación de embarcaciones de migrantes.

El jefe de Frontex dimitió en 2022, poco antes de que se conocieran las conclusiones de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), que confirmó la existencia de devoluciones ilegales y señaló el acoso a trabajadores de la agencia.

Unas semanas después de su marcha, Der Spiegel publicó extractos del informe acusatorio de la Olaf, según el cual la dirección de Frontex tenía conocimiento de devoluciones ilegales de inmigrantes. «En lugar de impedir las devoluciones, el ex jefe Fabrice Leggeri y sus colaboradores las encubrieron. Mintieron al Parlamento Europeo y ocultaron el hecho de que la agencia apoyó algunas de las devoluciones con dinero de los contribuyentes europeos", resume la revista alemana.

Marine Le Pen y Jordan Bardella salieron en defensa de su compañero de lista, que fue «víctima de ONG de extrema izquierda pro inmigrantes», según el líder del partido. Contactado por Le Monde, que reveló la denuncia, Fabrice Leggeri denunció «alegaciones incorrectas» y «maniobras políticas» destinadas a «desacreditar la lista de RN».

Defensora del Pueblo UE avisa de que inacción de Frontex hará a la UE parecer "cómplice" de muertes de migrantes Ver más

Traducción de Miguel López