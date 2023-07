Desde la muerte de Nahel, Bernard-Bernard Cazeneuve se encuentra en el centro de la polémica sobre el uso de armas de fuego por parte de los policías. La izquierda, en particular, no deja de señalar que el ex líder socialista diseñó la llamada ley de seguridad pública que, en febrero de 2017, estableció el actual marco legal en esta materia. De hecho, fue él quien elaboró la ley como ministro del Interior, y luego la promulgó cuando era primer ministro.

En dos ocasiones, Bernard Cazeneuve se ha justificado en la prensa. En primer lugar, el 29 de junio, en Le Monde, declaró que "no es honesto atribuir al texto lo que no ha querido que se produzca" y explicó que la ley se había aprobado en un "contexto de asesinatos masivos tras los atentados".

Al día siguiente, en una entrevista a Le Point, el ex primer ministro de François Hollande amplió su defensa del texto. "En Francia, no hay licencia para matar, simplemente el reconocimiento de que las fuerzas del orden pueden proteger su propia vida o la de los demás, en el marco de la legítima defensa", afirmó.

Bernard Cazeneuve se refiere también a un "contexto particular" que justifica este texto, "el de los atentados terroristas mortales y la tragedia del atentado de Niza del 14 de julio de 2016, en el que un policía municipal neutralizó al conductor de un camión ariete que mató a 86 personas e hirió a varios centenares más en el Paseo de los Ingleses".

Esta invocación de una justificación por el impacto del terrorismo para la adopción de la ley de seguridad pública parece sorprendente al leer la exposición de motivos y el estudio de impacto del texto. En ningún momento se menciona un atentado para justificar las disposiciones del artículo 1, que modifica el marco jurídico del uso de armas de fuego por los agentes de policía.

En la apertura del examen del texto en sesión pública por los diputados, el martes 7 de febrero, el ministro del Interior, Bruno Leroux, sí mencionó un atentado, el del Carrousel du Louvre, durante el cual un hombre atacó a dos soldados con un machete. Pero este atentado tuvo lugar el 3 de febrero, mucho después de la redacción del texto, e implicó a soldados de la operación Sentinelle, a los que, por tanto, no afectaba la reforma.

Sin embargo, la ley de seguridad pública se vio fuertemente influenciada por la actualidad del momento, pero por otra tragedia. El 8 de octubre de 2016, una veintena de personas atacaron con piedras y cócteles molotov dos coches de policía en un barrio de Viry-Châtillon (Essonne). Dos policías sufrieron quemaduras graves.

Las imágenes de los agentes rodeados de llamas indignaron a toda la clase política y provocaron un amplio movimiento de protesta en el seno de la policía. Esto desembocó en un gran escándalo, con agentes encarcelando a sabiendas a personas inocentes. Pero en aquel momento, los sindicatos policiales también reclamaban un cambio en la ley.

“Era el final del reinado de François Hollande, con policías al límite tras ser llamados a trabajar en exceso para cubrir manifestaciones contra la Ley del Trabajo y para operaciones antiterroristas", recuerda Magali Lafourcade, secretaria general de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia (CNCDH). Y, sobre todo, la agresión a policías en Viry-Châtillon. Su cólera había ido acompañada de manifestaciones al margen de la legalidad, con policías armados y enmascarados y sin apoyo sindical, porque se trataba de un movimiento espontáneo. Creo que eso asustó mucho al gobierno.

La ley de seguridad pública fue una de las respuestas del gobierno a la revuelta policial. En aquel momento, los policías se regían por el derecho común de legítima defensa. A partir de ahora, se beneficiarán de un régimen específico, copiado del de los gendarmes y consagrado en el nuevo artículo 435-1 del Código de Seguridad Interior.

Este estipula que los policías están autorizados a utilizar sus armas para inmovilizar los vehículos cuyos ocupantes se nieguen a detenerse y "puedan, en su huida, causar daños a sí mismos o a terceros". Así que no podemos sino sorprendernos cuando Bernard Cazeneuve afirma en Le Point que la ley de seguridad pública "no modifica en absoluto el marco de la legítima defensa. Me atrevería incluso a decir que precisa las condiciones en las que se puede desencadenar, haciendo imposible abrir fuego fuera de ese marco".

Sin embargo, como ha demostrado Mediapart, el número de declaraciones de uso de un arma contra un vehículo se disparó entre 2016 y 2017, pasando de 137 a 202, antes de estabilizarse en un nivel más alto que antes de la adopción del texto, por ejemplo 157 en 2021.

Es probable que estas disposiciones provoquen un aumento de las víctimas Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia en febrero de 2017

Además, cuando se releen las numerosas advertencias que se hicieron al Gobierno en su momento, parece difícil sostener que este aumento del uso de armas de fuego y del número de víctimas no era previsible. En un dictamen emitido el 23 de febrero de 2017, la CNCDH preveía que "tales disposiciones pueden conducir a un aumento de la pérdida de vidas humanas cuando dichos servicios intervienen en operaciones en la vía pública".

Le preocupaba especialmente la vaguedad de algunas redacciones, como el párrafo que autoriza el uso de armas de fuego contra personas "susceptibles de perpetrar, en su huida, atentados contra su vida o su integridad física o la de otras personas".

La comisión advirtió de que "existe el riesgo de que tales disposiciones lleven a utilizar armas de fuego en persecuciones relativamente frecuentes en zonas urbanas, cuando los agentes de policía consideren que el vehículo perseguido es lo suficientemente peligroso como para suponer un riesgo para otros usuarios de la vía pública y transeúntes".

“No había ninguna justificación para alinear las normas de los gendarmes con las de los policías", reitera hoy Magali Lafourcade. “Los gendarmes están formados para manejar armas y, sobre todo, operan en zonas rurales". La Secretaria General de la CNCDH señala también un problema de formación policial que se ha agravado desde entonces.

“Los niveles de reclutamiento de la policía han caído en picado", señala. “Los jóvenes policías son enviados masivamente a zonas difíciles en cuanto salen de la escuela. No se les enseña nada sobre el sesgo cognitivo. Un joven procedente de una zona rural donde casi nunca se ha cruzado con una persona racializada puede ser enviado a una zona donde no tiene los códigos, la cultura, la forma de hablar y, por tanto, de dirigirse a los adolescentes. Y entre medias hay muy poca supervisión. Los jóvenes policías reciben muy poco apoyo cuando asumen funciones especialmente difíciles".

La policía y la gendarmería se considerarán legitimadas para usar sus armas... y potencialmente matar Sindicato de la Magistratura en febrero de 2017

En un dictamen publicado el 23 de enero de 2017, el Defensor del Pueblo también advirtió de la inseguridad jurídica creada por esta reforma. Escribió: "El proyecto de ley complica el régimen jurídico del uso de las armas, dando la impresión de una mayor libertad para las fuerzas del orden, con el riesgo de aumentar su uso, mientras que los casos previstos ya están cubiertos por el régimen general de la legítima defensa y el estado de necesidad".

Estos diversos peligros también habían sido señalados por la práctica totalidad de la sociedad civil, desde los sindicatos hasta las asociaciones de defensa de las libertades. El Sindicato de la Magistratura (SM) predijo que "la policía y la gendarmería se considerarán justificadas para utilizar sus armas –y potencialmente matar a personas– en condiciones totalmente desproporcionadas". La Unión Sindical de Magistrados (USM) añadió: "Es peligroso sugerir que la policía podrá hacer un uso más amplio de sus armas".

Por parte de los abogados, se opusieron al proyecto de ley el Sindicato de Abogados de Francia (SAF), el Colegio de Abogados de París y la Conférence des Bâtonniers [organismo que reúne a todos los colegios profesionales], que declararon en un comunicado de prensa conjunto: "La respuesta al malestar policial no puede ser la única razón para justificar este proyecto de ley, y es importante que no se modifiquen las condiciones de la legítima defensa".

La Liga de los Derechos del Hombre advirtió: "Este proyecto de ley autoriza a la policía a abrir fuego en condiciones que aumentarán el riesgo de meteduras de pata sin garantizar la seguridad jurídica de los policías". Los propios policías parecen lamentar ahora esta reforma, o al menos reconocen la inseguridad jurídica que les crea, por su redacción demasiado vaga.

En un artículo publicado el sábado 1 de julio, Le Monde informa de que los policías están difundiendo un modelo de solicitud de derecho de renuncia, en el que el agente anuncia que entrega su arma debido a las "diversas apreciaciones" que pueden hacerse del artículo 435-1 del Código de Seguridad Interior, susceptibles de "dar lugar a diligencias penales".

En el documento, el policía anuncia que lleva su pistola a la armería y que permanecerá allí "hasta que [su] formación continua le permita [comprender] mejor las disposiciones de este artículo para evitar una persecución penal en caso de que [tenga] que disparar [su] arma".

Magali Lafourcade, por su parte, subraya el daño que esta reforma ha hecho a algunos jóvenes. "La experiencia de la ciudadanía, el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional y el respeto de los principios republicanos es ante todo una experiencia sensible", afirma. "Se adquiere a través de la interacción con los representantes del Estado. Cuantos más niños de estos barrios experimenten la brutalidad policial, más se afianzará la desconfianza que ya tienen hacia nuestras instituciones".

‘Caso Naël’: la izquierda francesa se solidariza (por fin) con las revueltas en los barrios populares Ver más