¿Podrá Putin ganar su guerra contra la sociedad rusa?

El 15 de febrero de 2023, Maria Ponomarenko, periodista de 44 años, activista y madre de dos hijos, fue condenada a seis años de cárcel por un tribunal de Barnaul, capital de la región de Altai, en el sur de Siberia. ¿Su delito? Desacreditar la actuación del Ejército ruso en Ucrania publicando "noticias falsas", en este caso informaciones publicadas en Europa sobre el bombardeo del teatro de Mariúpol (Ucrania) el 16 de marzo de 2022, donde se habían refugiado cientos de civiles.

Cuando se anunció el veredicto, la periodista pudo volver a hablar. "El Estado totalitario nunca se muestra tan fuerte como en vísperas de su desmoronamiento. Este régimen se derrumbará mucho antes de mi liberación", declaró la acusada, que llevaba meses denunciando las terribles condiciones de su detención preventiva.

Paralelamente a la "operación militar especial" en Ucrania, el Kremlin ha emprendido una guerra igualmente sistemática contra la población rusa. Por supuesto, es menos mortífera. Pero en menos de un año ha permitido la instalación de un nuevo tipo de dictadura, la de un sistema mafioso criminal anclado en dos pilares: una movilización ideológica afín al fascismo y una maquinaria represiva capaz de penetrar en todas las familias (véase nuestro anterior artículo Putin, la guerra, el crimen).

La anexión rusa de Crimea y el estallido de la guerra en el Donbás ucraniano en 2014-2015 fueron acompañados de un nacional-patriotismo rampante, promovido como religión de Estado con la ayuda de la Iglesia ortodoxa, y de una creciente militarización de la sociedad. La guerra iniciada en febrero de 2022 sirvió de formidable acelerador en la construcción de este modelo dictatorial. Así lo señala en Telegram el economista moscovita Vladislav Inozemtsev: "Las realidades militares han permitido a las autoridades destruir en pocos meses los últimos vestigios de las libertades rusas, lo que en otra situación habría llevado años".

Un Parlamento bajo control ha aprobado decenas de leyes represivas que han aniquilado los derechos civiles y las pocas libertades públicas toleradas. La libertad de prensa ha sido destruida, al igual que el derecho de manifestación; Internet está sometida a una estrecha vigilancia: algunas grandes plataformas han sido prohibidas (TikTok y otras); los círculos culturales del teatro y la edición, hasta ahora más o menos preservados, han sido purgados y escorados; los opositores políticos eliminados; y las asociaciones de defensa de los derechos humanos (Memorial, Centro Sájarov) prohibidas.

A la represión se ha unido una propaganda que ha producido una "zombificación" de la población rusa

Una represión masiva unida a una propaganda que ahora ocupa todo el espacio público y que habría producido lo que muchos opositores rusos llaman la "zombificación" de la población. En su libro Z de Zombie, el escritor Iegor Gran, hijo del gran disidente soviético Andrei Siniavski (leer nuestro artículo), describe esta máquina de propaganda construida sobre el revisionismo histórico, los mitos de la Rusia santa, las virtudes de la supuesta "alma rusa" y la vileza conspirativa del "Occidente colectivo decadente y satanista", como ha explicado en numerosas ocasiones Vladímir Putin...

Ver los canales de televisión rusos (las principales fuentes de información del país y todos controlados por el régimen) da una idea del poder de esta propaganda. Vladímir Soloviev, Olga Skabiejewa, Margarita Simonian, Dmitri Kiselev son las cuatro estrellas televisivas de esta realidad alternativa que el Kremlin quiere forjar. Caballeros de la asediada Santa Rusia convierten el plomo en oro, lo falso en real, la derrota en victoria, y nos prometen el apocalipsis y el fuego nuclear a los degenerados occidentales cada día. Podría ser sorprendente, incluso divertido, si este guiso diario no estuviera compuesto únicamente por los horrores de la guerra y las justificaciones de los crímenes más graves.

En este mundo paralelo construido por cadenas de televisión y miles de cuentas en las redes sociales VKontakte, Telegram o Instagram, el pluralismo es incluso la regla, ¡aseguró recientemente Vladímir Soloviev! Porque el Kremlin ha sido lo suficientemente inteligente como para permitir una apariencia de debate. Ciertamente, no entre pro y antibelicistas, ni entre los partidarios de Putin y los de Navalny (que agoniza lentamente en prisión). No, el debate se limita a dos temas: cómo ganar mejor la guerra y cómo regenerar la Rusia eterna.

Pues la ambición de la guerra está ahora claramente enunciada. Frente a un "Occidente colectivo que quiere destruir Rusia", como repitió Vladímir Putin en su discurso ante el Parlamento el 21 de febrero, se trata de salvar el mundo ruso, su lengua, sus valores, su identidad, su religión. Para ello, hay que construir un nuevo hombre ruso en la fragua que es la guerra contra Ucrania. Después del homo sovieticus, tan bien descrito por el disidente Alexander Zinoviev, ¡llega el homo Putinicus!

Debemos tomarnos en serio este proyecto al menos por dos razones. Porque es la única manera de que el régimen criminal de Putin se mantenga en el poder y, cuando Putin fallezca, se perpetúe. Porque está teorizado por las figuras de los diversos campos ultranacionalistas que hoy son los únicos autorizados en el terreno político. Dejemos de lado a Aleksandr Dugin, teórico eurasista cuyas tesis han irrigado la extrema derecha europea y son hoy bien conocidas, para mencionar sólo a dos figuras que la guerra iniciada hace un año ha colocado en primera línea de la escena.

El primero es el ultranacionalista y oligarca ortodoxo Konstantin Malofeev, que también desempeñó un papel importante en el acercamiento entre el Frente Nacional y Rusia. Próximo a Vladímir Putin, ha financiado masivamente a las milicias separatistas de Donbass. Como reaccionario y defensor de los valores familiares tradicionales, ha sido un firme defensor de las leyes contra la homosexualidad y las personas LGBTQI+.

Cuanto más dure esta guerra, más se purificará la sociedad rusa del liberalismo y del veneno occidental Konstantin Malofeev

Cuando Vladímir Putin, en un discurso unas semanas después del estallido de la guerra, llamó a una necesaria "autodepuración de la sociedad", Malofeev aplaudió con ambas manos. Y en recientes declaraciones a The New York Times, el oligarca celebra que la guerra continúe porque es la única forma de transformar la sociedad rusa.

"El liberalismo en Rusia ha muerto para siempre, gracias a Dios", afirma Malofeev. "Cuanto más dure esta guerra, más se purificará la sociedad rusa del liberalismo y del veneno occidental. Si la Blitzkrieg hubiera triunfado, nada habría cambiado", añade, asegurando que Rusia aún necesita al menos un año más "para que la sociedad se purifique completamente de los últimos fatídicos años".

El segundo personaje es el escritor Zakhar Prilepine, figura destacada de otro bando ultranacionalista. Hijo espiritual de Eduard Limonov, fundador del Partido Nacional-bolchevique, Prilepine es el propagandista de lo que tiene todas las características de un fascismo rojo, que exalta a Stalin, el militarismo, el culto al líder y la eliminación de los traidores. Tras haber ido a luchar al Donbás en 2014 (después de haber combatido en las dos guerras chechenas), haber creado una "fundación humanitaria" para los habitantes de las regiones separatistas, Prilepine fue elegido diputado en 2020. Apoya a Putin y tiene un conocido programa de televisión en el que pone en práctica su objetivo de "desocupar la cultura rusa" alabando las grandes horas de la Unión Soviética y la famosa "alma rusa".

En agosto, destacó sobre todo por formar un grupo de trabajo en el Parlamento para "purgar el espacio cultural ruso" de todos aquellos que no apoyen la guerra contra Ucrania. Invitando a denunciar en línea, a través de un sitio web, a los "agentes antirrusos y sus cómplices", este grupo elaboró una lista de 150 personas objetivo. La mayoría de ellos han sido despedidos, apartados de los medios de comunicación estatales o han huido al extranjero.

En su canal de Telegram, seguido por más de 300.000 personas, Zakhar Prilepine nunca se desarma, transmitiendo comentarios y mensajes nauseabundos. Su última campaña, a mediados de febrero, fue lanzar una gran operación llamada "Tanques de la Victoria", similar a la realizada durante la "Gran Guerra Patria". Se pide a los rusos que hagan donaciones a su fundación para dotar a las fuerzas armadas de tanques y equipamiento...

La continuación lógica de esta "zombificación" en marcha la dio Vladímir Putin en su discurso ante el Parlamento ruso el martes 21 de febrero. El discurso tuvo poca repercusión en Europa, ya que sus diatribas antioccidentales se consideraron repeticiones. Sin embargo, este largo y detallado discurso (casi dos horas) es la primera expresión de lo que es un proyecto político global para Rusia.

Este martes, Vladímir Putin se dirige a los rusos. Ya había declarado que la guerra "será larga". Esta vez, va más lejos al anunciar lo que será en adelante el único horizonte del país y de la sociedad: un estado de guerra perpetua. "Este es un periodo de transformación de nuestro país, un periodo de cambios fundamentales e irreversibles", anuncia.

La guerra, este enfrentamiento continuo con Occidente, obliga a reestructurar tanto la sociedad como la economía, el mundo cultural e intelectual para completar la militarización del país. Los soldados tendrán dos semanas de vacaciones cada seis meses; los desmovilizados tendrán acceso a empleos reservados y a formación; una fundación pública ayudará económicamente a las familias de los militares; la economía se desarrollará adaptándose a las exigencias del ejército; los trabajadores de las industrias de defensa tendrán viviendas subvencionadas... Lo hacemos todo con nuestras propias manos y Rusia superará todos los retos".

Represión masiva, propaganda de la que es imposible escapar: ¿cómo resistir entonces a la apisonadora construida por un régimen al que ninguna fuerza organizada puede desafiar en Rusia?

Muchas han sido las duras críticas al pueblo ruso, apático en el mejor de los casos y partidario activo del régimen y de la guerra contra Ucrania en el peor. Innumerables testimonios han descrito estas rupturas incluso en el seno de las familias, entre los que defienden una guerra considerada necesaria contra los ucranianos nazis y los que, mucho menos numerosos, toman la medida de la catástrofe. Iegor Gran describe perfectamente este cóctel explosivo que mezcla frustraciones, miseria material, demonios imperialistas, convicción del excepcionalismo ruso y sumisión a un Estado Moloch para explicar el apoyo de una gran parte de la población a la guerra de Putin.

Desde su celda de la cárcel, el opositor Ilia Yashin consiguió aprobar un texto respondiendo a estas críticas. Se trata de una figura de la oposición democrática, cercano a Boris Nemtsov hasta el asesinato de este último en 2015, una vez elegido municipal en Moscú, luego compañero de viaje de Alexeï Navalny. Detenido en el verano de 2022, fue condenado en diciembre a ocho años y medio de cárcel por denunciar la guerra contra Ucrania y los crímenes de guerra cometidos en Bucha, cerca de Kiev. "Mejor pasar diez años entre rejas y seguir siendo un hombre honrado que arder en silencio en la vergüenza de la sangre que derrama este régimen", declaró cuando se anunció el veredicto.

En este texto publicado el 15 de febrero, Ilya Yashin afirma que quiere "defender a [su] pueblo" de las acusaciones de pasividad o complicidad con el régimen de Putin.

"Cientos de miles de mis compatriotas han abandonado el país, han dejado sus hogares, no aceptando convertirse en asesinos a la llamada del gobierno. Los que permanecen en Rusia viven como rehenes. Muchos desaprueban la guerra, pero callan por miedo a las represalias. El silencio de un rehén con la pistola de un terrorista apuntándole no le convierte en cómplice de un terrorista [...] Al culpar a mi pueblo de los crímenes de guerra de la junta del Kremlin, están aliviando la carga moral y política de Putin [...] Con esta guerra bárbara, Putin también está matando a mi país, Rusia. Creo que los rusos pueden convertirse en aliados del mundo libre contra el tirano. Acercarme a mis conciudadanos", escribió.

La impresión de que Putin goza ahora del pleno apoyo de la opinión pública rusa es sencillamente incorrecta Denis Volkov, Centro Levada

De los numerosos sondeos de opinión realizados en Rusia desde febrero de 2022, sólo se han mantenido dos elementos: un apoyo masivo a la "operación militar especial" (del orden del 70% o más) y un aumento de la popularidad de Putin, como durante la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, este apoyo debe analizarse de cerca, ya que revela defectos y fragilidades.

Esto es lo que han hecho dos especialistas en política rusa y sondeos de opinión, Denis Volkov, director del Centro Levada, el único instituto de sondeos creíble de Rusia, y Andrei Kolesnikov, analista político. Completando los datos de los sondeos con entrevistas a grupos, llegan a un diagnóstico muy distinto del que establecería una unanimidad entusiasta en la sociedad rusa.

En un estudio publicado recientemente, los dos autores concluyen: "En lugar de consolidar la sociedad rusa, el conflicto de Ucrania ha exacerbado las divisiones ya existentes sobre muchas cuestiones, incluido el apoyo al régimen". En otras palabras, la impresión de que Putin goza ahora del pleno apoyo de la opinión pública rusa es sencillamente incorrecta". Distinguiendo entre apoyo activo y adhesión pasiva, y señalando el peso de la "conformidad pasiva" y el distanciamiento voluntario de la política, este estudio señala sobre todo la fragilidad y volatilidad de la adhesión al régimen, así como las crecientes preocupaciones.

Completado en agosto de 2022, este estudio no tiene en cuenta la movilización de 300.000 hombres en otoño en Rusia y la enorme conmoción que ello representó en la sociedad rusa. Esta conmoción quedó espectacularmente ilustrada por la huida al extranjero de casi un millón de hombres jóvenes, un número tres veces superior a las cifras de movilización anunciadas.

Más interesante aún, el sitio web de información independiente Meduza, con sede en Lituania, obtuvo y publicó a finales de noviembre de 2022 encuestas realizadas a petición del Kremlin y "sólo para uso interno" del FSO (Servicio Federal de Protección). Realizados después de la movilización, estos estudios (que pueden leerse aquí y allá) apuntan a una rápida evolución de la opinión. Una gran mayoría estaba a favor de las negociaciones de paz, mientras que sólo una cuarta parte era partidaria de continuar la guerra. Sobre todo, una gran parte de la opinión pública está preocupada, "desmoralizada y pesimista sobre el futuro".

Si Putin se va, si la política actual da un giro de 180 grados, estas personas seguirán apoyando al gobierno Leonid Gozman, opositor

Esto es coherente con la relación entre los rusos y su régimen desde el periodo soviético: una extrema desconfianza y distanciamiento de un Estado visto como depredador y violento. El opositor Leonid Gozman, condenado el pasado agosto a quince días de cárcel por haber comparado a Stalin con Hitler, resume a su manera esta actitud de los rusos en un texto publicado por el diario (ahora prohibido en Rusia) Novaya Gazeta: "El apoyo a Putin no procede hoy de personas con opiniones particulares, fascistas o nacionalistas. Proviene de aquellos a los que no les importa nada. No lo apoyan a él ni a su política, sino al Gobierno en general. Si Putin se va, si las políticas actuales dan un giro de 180 grados, estas personas seguirán apoyando al gobierno".

Lo peor está por llegar para el régimen de Putin. ¿Cómo afrontar el impacto en toda la sociedad de decenas de miles de soldados rusos muertos y heridos? En Les Cercueils de zinc, publicado en 1989, la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich relataba el trauma de diez años de guerra soviética en Afganistán, una guerra que contribuyó al colapso de la Unión Soviética. Quince mil soldados soviéticos murieron en Afganistán. En doce meses de conflicto en Ucrania, el número de militares rusos muertos, heridos, desaparecidos o capturados asciende a doscientos mil, según estimaciones creíbles de la mayoría de los servicios occidentales.

¿Cómo podría la población rusa aceptar pasivamente semejante carnicería? Hoy parece que sí, con la ayuda de las masivas indemnizaciones económicas pagadas a las familias y el silencio de la maquinaria propagandística. Pero, de forma desorganizada, empiezan a surgir testimonios, protestas en las redes sociales o en pequeños medios de comunicación locales.

El conductor nos arrojó un ataúd de zinc como si fuéramos perros y se marchó Ekaterina Irtouganova, 73 años

Así cuenta esta historia el sitio web de noticias Gens du Baikal , Siberia. "El conductor nos tiró un ataúd de zinc como a perros y se fue. En el ataúd estaban los restos de Maxim Irtouganov, de 32 años, condenado a seis años de cárcel en 2019 por consumo de drogas y robo. Reclutado el pasado noviembre por la empresa de mercenarios Wagner, fue asesinado en Ucrania el 3 de enero. Su abuela, que lo crio, Ekaterina Irtouganova, de 73 años, dice que el ejército se negó a participar en el funeral y sus familiares tuvieron que reunir urgentemente 70.000 rublos (800 euros). "El cuerpo de mi nieto fue tratado como un cerdo. Luchó por su patria y tras su muerte nadie estuvo a su lado. Estoy en contra de esta guerra, los jóvenes mueren [en Ucrania - ed.] a millares, pero no hay progresos", declaró al periódico.

Esta creciente preocupación entre los rusos explica la persistencia de actos individuales de protesta. Tras la represión masiva de las manifestaciones contra la guerra de febrero y marzo de 2022 (más de 20.000 detenciones, cientos de penas de prisión), ha desaparecido cualquier movimiento colectivo. La resistencia sólo puede ser individual y suele sancionarse inmediatamente con multas, despidos, exclusión de la escuela o la universidad, presión sobre las familias.

Si te acusan de desacreditar al ejército ruso, entonces puedes considerarte una persona honrada Ivan Losev, 26 años

Los medios de comunicación rusos en el exilio y algunos medios locales aún autorizados hacen la crónica de esta protesta ordinaria, dispersa y ciertamente marginal. Algunos ejemplos entre cientos. En Chita, una gran ciudad del Lejano Oriente ruso, Ivan Losev, de 26 años, acaba de ser multado con 440 dólares por varias publicaciones antibelicistas en Instagram.

En uno de ellos, relataba un sueño muy concreto, un encuentro con el presidente ucraniano Zelensky, una historia que también fue considerada insoportable por la policía local... Pero a Ivan Losev no le preocupa.

"Todo mi miedo se ha desvanecido", afirma. Si se le acusa de desacreditar al ejército ruso, entonces puede considerarse una persona honesta. "Estoy convencido de que Ucrania vencerá y de que ocurrirá muy pronto. Los que nos enfrentamos a cargos por nuestra postura antibelicista y estamos encarcelados volveremos a ser libres. Y seremos héroes. Los que tenían demasiado miedo para hablar, los que apoyaban al régimen y acataban sus leyes caníbales se sonrojarán de vergüenza".

En Sochi, a orillas del Mar Negro, una mujer de 38 años fue detenida a principios de mes. Había publicado en WhatsApp un mensaje en coreano que, traducido por la policía, resultó ser "Gloria a Ucrania". En Khanty-Mansiysk, al norte de Siberia, un joven de 20 años fue condenado en enero a 12 años de cárcel por quemar una oficina de reclutamiento militar con cócteles molotov. En Kazán, capital de Tartaristán, un académico fue condenado en enero a tres días de detención administrativa por publicar un texto que contenía, según el fiscal, "comentarios extremistas". Ya había sido condenado en febrero de 2022 por llevar una insignia de "No a la guerra".

Todos estos actos aislados y reprimidos no crean una ola de protesta popular y apenas amenazan al régimen. Pero muestran cómo una opinión, bajo el impacto de los reveses militares y el regreso de los ataúdes, puede cambiar. Esto explica, sin duda, el especial cuidado que puso Putin en su discurso ante el Parlamento el 21 de febrero.

Al trazar este horizonte de estado de guerra perpetuo, el presidente multiplicó las promesas económica a todos los estratos de la población, y en particular a los directamente afectados por la guerra. El Estado los protegerá y financiará, prometió. Olvidando que los rusos nunca han creído ni por un minuto en un Estado protector y financiero, ellos que viven a diario con la corrupción masiva de las administraciones y un poder central que les ha arruinado varias veces en los últimos treinta años...

"Ganaremos porque nuestro país está unido y permanece unido", dijo Vladimír Putin el martes. Esto es cierto en el mundo paralelo de sus propagandistas. No lo es en la compleja, angustiada y fracturada sociedad rusa. Esta otra guerra de Putin, como la de Ucrania, aún está por ganar.

Periodistas rusos en el exilio se la juegan informando de las intoxicaciones del Kremlin sobre la guerra Ver más