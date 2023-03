El dueño del PSG, acusado de aplicar en Francia la ley catarí que permite tratar a los empleados como siervos

Continúan los problemas judiciales para Nasser al-Khelaïfi. Según la información de Mediapart, socio editorial de infoLibre, su ex mayordomo, Hicham Karmoussi, presentó el jueves una denuncia por "trabajo no declarado" contra el patrón catarí del PSG y la cadena BeIN Sports. Por lógica, debería añadirse a la investigación preliminar, también por "trabajo no declarado", abierta el 16 de enero por la fiscalía de París, tras una primera denuncia presentada por Hicham Bouajila, otro ex empleado de Nasser al-Khelaïfi, tal y como reveló el diario L'Équipe.

Ambas denuncias y los documentos que las sustentan, consultados por Mediapart, revelan hechos sorprendentemente parecidos. Aunque trabajaban para el patrón del PSG en París, Hicham Karmoussi e Hicham Bouajila fueron contratados como entrenadores de tenis, con contratos de trabajo cataríes, por la Smash Academy de Doha, creada a principios de los años 2000 por Nasser al-Khelaïfi. Él mismo fue tenista profesional antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial.

Los dos demandantes denuncian una práctica destinada a mantenerlos bajo control y privarlos de sus derechos, que recuerda a la kafala, la ley catarí, oficialmente abolida antes del Mundial de 2022, que somete a los trabajadores extranjeros al dominio de su empleador.

También afirman que no fueron los únicos en este caso. En su denuncia, el ex mayordomo Hicham Karmoussi asegura que el patrón del PSG había empleado a cuatro "criadas filipinas que trabajaban ilegalmente en territorio francés". El entorno de Nasser al-Khelaïfi lo niega categóricamente.

Hicham Bouajila declaró a Le Monde que otros allegados de Nasser al-Khelaïfi tenían "contratos clandestinos": "De lo que se trataba era de tener una forma de legalidad. Estábamos obligados a tener este tipo de contrato. Muchos cobraban en Catar o con contratos BeIN".

Contactado por Mediapart, Nasser al-Khelaïfi niega, en una declaración escrita, las "mentiras" de los denunciantes e indica que "la justicia hará su trabajo".

El último denunciante, Hicham Karmoussi, ya había contado su situación a Mediapart. Este ex tenista marroquí de 47 años se convirtió en 2005 en empleado de la Smash Academy y en entrenador particular de tenis del actual Emir de Catar, Tamim al-Thani. Según su relato, en 2008 se convirtió en asistente personal de Nasser al-Khelaïfi. Cuando este se trasladó a París tras la adquisición del PSG en 2011, Hicham Karmoussi le acompañó, y vivió durante nueve años con su jefe en un amplio piso del distrito XVI de París.

Pero siguió cobrando de la escuela de tenis catarí. En un certificado de trabajo para obtener un visado, Nasser al-Khelaïfi certificó por escrito, en mayo de 2018, que Hicham Karmoussi estaba contratado como entrenador de tenis por la Smash Academy de Doha, aunque realmente trabajaba como mayordomo en París (ver documento).

Desde su llegada a Francia en 2011, Hicham Karmoussi solo tenía un visado temporal que debía renovar regularmente al salir del territorio, y que "no le permitía trabajar en Francia", escribe su abogado, Antoine Ory. "Nasser hacía esto para asegurarse mi fidelidad. Es inteligente, me tenía gracias a los visados, no quería que fuera libre y tuviera mis derechos", nos cuenta Hicham Karmoussi.

En 2018, el mayordomo fue detenido dos veces en el aeropuerto, en Marsella y luego en París, porque su visado había caducado. Incluso se le ordenó abandonar el país. Después de esos incidentes Nasser al-Khelaïfi no tuvo más remedio que hacerle un contrato de trabajo francés con BeIN Sports, mientras continuaba pagándole parte de su salario a través de la Smash Academy.

Hicham Karmoussi afirma que, debido a esta situación, se ha visto obligado a realizar algunos encargos muy especiales. El mayordomo dice que cuando la amante de Nasser al-Khelaïfi fue hospitalizada, él tuvo que acompañarla en el hospital en lugar de su jefe, que quería mantener la discreción.

También afirma haber "limpiado" el piso de Nasser al-Khelaïfi en 2017, recuperando y destruyendo, por orden suya, documentos que podrían haber sido de interés para los magistrados franceses y suizos que investigan las sospechas de corrupción vinculadas a la adjudicación del Mundial. Guardó algunos documentos y luego se los pasó a dos personas de confianza, lo que condujo, tras vericuetos dignos de una película de espías, a su destitución en 2020 (leer aquí).

Nasser al-Khelaïfi no ha querido responder a los hechos concretos relatados por Hicham Karmoussi.

Hicham Bouajila, el hombre que presentó la primera denuncia por "trabajo no declarado" en diciembre, es un empresario tunecino de 47 años. Su nombre salió a la luz el verano pasado por su intento fallido de orquestar la adquisición del Olympique de Marsella por un inversor emiratí.

Nasser al-Khelaïfi firmó certificados de trabajo para sus dos ex empleados como representantes de una escuela de tenis en Doha

Varios documentos y testimonios demuestran que fue uno de los asesores de Nasser al-Khelaïfi. Hicham Bouajila afirma haberle ayudado a partir de 2011 con su traslado a París y haber realizado posteriormente varias "misiones", relativas al "reclutamiento deportivo", pero también "de carácter político".

El entorno del patrón del PSG lo niega y afirma que Hicham Bouajila nunca ha trabajado "ni para BeIN, ni para el PSG, ni para Nasser-al-Khelaïfi".

El empresario tunecino afirma en su denuncia haber ayudado al club con el regreso de los hinchas ultras al Parque de los Príncipes, sobre el conflicto con el jugador Adrien Rabiot, y también haber participado en la creación de una Asociación de Amigos de Catar en Francia en 2017, a raíz del bloqueo del emirato decretado por una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El entorno de Nasser al-Khelaifi responde que nunca estuvo implicado en estos asuntos.

En 2015, según su relato, Nasser al-Khelaïfi le hizo firmar un contrato de trabajo con la Smash Academy, que ya empleaba a su mayordomo. El documento, que hemos podido ver, afirma que Hicham Bouajila tiene un contrato indefinido como profesor de tenis en Doha, por un salario de 30.000 riyales al mes (7.680 euros actuales). "Puro artificio. Hicham Bouajila nunca ha practicado el tenis y nunca tuvo intención, en esas condiciones, de convertirse en entrenador de ese deporte", escribe su abogado, Bertrand Repolt, en la denuncia.

Nasser al-Khelaïfi aparece personalmente implicado. En 2016, como "presidente" de la Smash Academy, firmó un certificado de trabajo para Hicham Bouajila con el fin de obtener un visado para él, que es estrictamente idéntico al que firmó dos años más tarde para su mayordomo.

Hicham Bouajila afirma que fue despedido por Nasser al-Khelaïfi en 2018, a raíz de un "grave accidente de tráfico" que sufrió en Túnez. Afirma que su salario solo se le pagaba "esporádicamente", que el jefe del PSG no le pagó "remuneraciones complementarias que se le habían prometido" y que no le reembolsó los gastos de su misión.

En una respuesta escrita a Mediapart, el jefe del PSG se mostró muy duro con los dos denunciantes, a los que calificó de "delincuentes profesionales" que intentaban "manipular a los medios de comunicación": "Me sorprende que tanta gente considere creíbles sus mentiras y contradicciones, pero así son los medios de comunicación hoy en día. La Justicia hará su trabajo".

"Esas acusaciones son grotescas y reflejan ciertamente el acorralamiento por su parte cuyos métodos quedan ahora al descubierto", responde el abogado de Hicham Karmoussi, Antoine Ory. Contactado por Mediapart, Hicham Bouajila dice que "los criminales son los que torturan psicológica y físicamente a las personas". Se anuncia una dura batalla entre Nasser al-Khelaïfi y sus ex empleados.

Traducción de Miguel López

