Por lo general, de los actos neonazis clandestinos sólo se hace una publicidad discreta. Para evitar cualquier prohibición previa, sus promotores filtran la información a cuentagotas a un círculo restringido de iniciados. Esta vez, el festival National Socialist Black Metal (NSBM) Call of Terror, cuya quinta edición se celebrará el 24 de febrero en un lugar por determinar de la región francesa de Ródano-Alpes, no tiene mucho interés en camuflarse y ha sacado la artillería pesada a redes sociales, con una cuenta de Instagram y un canal de Telegram abiertos al público.

Distribuido el 5 de diciembre de 2023 y descubierto también por Libération, el folleto de colores chillones juega con los códigos de los carteles tradicionales del metal, llegando incluso a tomar prestado el eslogan "See you in hell” (Nos vemos en el infierno) del Hellfest, el mayor evento de música extrema de Francia. En él aparecen dos cascos espartanos, símbolo belicista habitual de la extrema derecha violenta, utilizado por los grupos Division nationaliste révolutionnaire y Honneur & Nation, así como por el club de boxeo identitario L'Agogé de Lyon. La elección del 24 de febrero no es casual: es el aniversario de la fundación del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) en Múnich en 1920.

El cabeza de cartel, Graveland, es una banda emblemática de la escena NSBM. Procedente de Wrocław, en Polonia, y en activo desde principios de los años 90, las canciones épicas de la banda presentan numerosas referencias a la mitología germánica, reivindicando el culto a Wotan, que es a la vez la versión en alemán antiguo del dios supremo Odín y el acrónimo del eslogan americano "Will of the aryan nation” (Voluntad de la nación aria).

Su líder Robert Fudali, de 54 años, admirador declarado de Adolf Hitler, de quien afirma que cumplió "el verdadero destino oculto en la sangre de los blancos", es conocido desde hace tiempo por sus llamamientos al asesinato y sus comentarios antisemitas, supremacistas y xenófobos.

"¡Raza aria, despierta! Está llegando la nueva era del paganismo y las tinieblas. Graveland os mostrará el camino. Repetid el holocausto, matad a judíos y cristianos. [...] Hemos elegido el camino de la guerra, porque debemos hacer la guerra a las razas infrahumanas de Turquía, África y Rumanía. Destruid a los negros y otros subhumanos que están saboteando nuestras tradiciones y cultura. Hay que limpiar Europa de esa puta mierda", proclamaba en 1996 en la revista musical Pit Magazine.

"Nuestras tradiciones y costumbres autóctonas están siendo sustituidas por el folclore africano. Los blancos son bombardeados con una cultura pop moderna y sin sentido que hunde nuestra civilización en la decadencia espiritual y la superficialidad. El poderoso lobby pro-judío es responsable de esta situación porque los judíos temen un nuevo Holocausto, por lo que apoyan todas las actividades contra la extrema derecha", declaró en 2006 a la revista mensual estadounidense Decibel Magazine.

Recientemente, en su cuenta de Facebook, Fudali alabó la "valentía" del rapero americano Kanye West al posar con una camiseta con la imagen de Burzum, una famosa banda noruega de NSBM: "Se arriesga a que le caiga encima la ira de toda la industria musical, que está completamente controlada por un 'cierto grupo'".

Los Graveland, que trabajan con el sello Drakkar Productions, con sede en Millau (Aveyron), tocaron en el Ragnard Rock Festival de Simandre-sur-Suran (Ain) en julio de 2016. Durante el concierto, se observaron entre el público saludos nazis y camisetas que glorificaban al Tercer Reich, tras lo cual el asunto se remitió a los tribunales.

En el Call of Terror 2024, Graveland compartirá cartel con otra banda polaca, Kataxu, también miembros del Pagan Front. Este movimiento, que agrupa a una treintena de bandas europeas y eslavas de NSBM, explicó su estrategia metapolítica en la revista alemana A-Blaze en 2008: "Entendemos nuestra música como un medio adecuado para transmitir un mensaje que puede ir más allá del mero placer estético. Hay que animar al oyente a pensar. [...] Y por eso intentamos motivar a nuestros compañeros y nuestros fans para que sigan el camino del activismo político".

Un manifiesto publicado en su web en 2007 enumeraba los doce "mandamientos" del Pagan Front. Entre ellos: "Orgullosos nacionalsocialistas", "Contra toda influencia judeocristiana", "Tolerancia cero con los enemigos de nuestra raza" y "Unidos bajo la esvástica".

En el programa del Call of Terror también aparecen los italianos SPQR. Esta banda toma su lema de la divisa del Imperio Romano ("Senatus populusque Romanus"), un emblema que recuperaría el régimen fascista de Benito Mussolini para revivir la historia cultural de la antigua Roma.

En septiembre de 2022, los músicos de SPQR subieron al escenario de Direzione Rivoluzione, la fiesta anual organizada por el partido neofascista CasaPound Italia en Grosseto (Toscana), a la que había sido invitado el eurodiputado Vincenzo Sofo, marido de la vicepresidenta de Reconquête, Marion Maréchal. A principios de año, el cuarteto romano estrenó el videoclip de su nueva canción "Il mio nome è vendetta" ("Mi nombre es venganza"), en homenaje a la Brigada Azov, unidad militar ucraniana conocida por ser neonazi y ultranacionalista.

La cuarta y última banda del cartel, Leibwächter, no tiene existencia documentada, pero podría ser un alias de Leibstandarte, un grupo del NSBM de Lyon, que toma su nombre de la 1ª división de la Schutzstaffel (SS) responsable de la guardia personal de Hitler.

Mediapart se puso en contacto con los organizadores de Call of Terror, pero no respondieron. Según nuestra información, el concierto del 24 de febrero tendrá lugar en alguna localidad entre Lyon y Ginebra, y el precio de la venta anticipada se ha fijado en 28 euros (35 euros en taquilla). Se espera la asistencia de centenares de espectadores procedentes de varios países europeos.

Hemos contactado con las prefecturas de Ródano, Ain, Isère, Savoya y Alta-Savoya, los cinco departamentos en los que es probable que se celebre el evento, pero no han respondido. En otro orden de cosas, el 25 de enero la prefecto de Ain prohibió la actuación –prevista para el día siguiente– del cómico Dieudonné, debido a sus condenas por antisemitismo.

En febrero de 2023, tras las revelaciones de Mediapart, seis prefectos de la región del Gran Este prohibieron el festival NSBM Night for the Blood por orden del ministro del Interior, Gérald Darmanin. Tanto el organizador como el lugar de celebración, la sala polivalente de Remomeix (Vosgos), habían sido identificados por las autoridades y el concierto se canceló finalmente en el último momento.

Los promotores neonazis utilizan a menudo la misma estratagema para organizar sus actos: alquilar una sala de pueblo bajo falsos pretextos. En 2020, el último Call of Terror, fue el Espace Culturel de Châtillon-la-Palud (Ain, 1.649 habitantes) el que pagó el pato.

“Parecían simpáticos, con un look algo rockero y pendientes, no eran skinheads", dijo el empleado del ayuntamiento encargado de contratar el material. “Me aseguraron que sólo era una fiesta privada con música. Vieron la sala y pagaron. Me dijeron que sólo habría unos cien invitados.”

En 2017, el festival neonazi se celebró en Saint-Genix-les-Villages (Saboya, 2.376 habitantes). "Nos engañaron porque nos dijeron que era una concentración de moteros. Cuando recibimos solicitudes de alquiler, no teníamos medios para llevar a cabo investigaciones policiales sobre las personas", declaró a Mediapart el alcalde, Jean-Claude Paravy. "Noté que la gendarmería no estaba muy preocupada de que fueran a reunirse, para identificar las matrículas que llevaban y actualizar sus archivos de información", dice el alcalde.

En 2018, el Call of Terror se hizo en Longes (Ródano, 964 habitantes), y luego en 2019 en Trêves (Ródano, 735 habitantes). Aunque está generalmente prohibido tomar imágenes en estos eventos, en dos fotos de la edición de 2019 obtenidas por Mediapart se ve a los participantes realizando saludos nazis durante los conciertos de las bandas Absurd (Alemania) y Goatmoon (Finlandia).

Profanación de tumbas, asesinato de un cura e incitación al odio racial

Tres semanas después del Call of Terror, el 16 de marzo, se celebrará en Italia otro gran evento del NSBM: la novena edición del Hot Shower Fest, cuyo nombre hace referencia a las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis, organizado en la región de Milán. El cartel incluye grupos americano-vietnamitas (Vothana), brasileños (Walsung), austriacos (Knochenhorde) y franceses (Seigneur Voland).

Esta última banda, de Toulon (Var), propaga un black metal abiertamente antisemita, con letras tan explícitas como "Judíos y demás gérmenes de podredumbre", "Cuando las esvásticas brillaban en el cielo", "Sobre las ruinas y las cenizas de Sion" y "Las doce tribus de Israel exterminadas por el última bastion blanco del III Reich alemán".

El líder de la banda Seigneur Voland (nombre que se daba al diablo en el norte de Francia en la Edad Media), Anthony Mignoni, fue condenado en octubre de 1997 a cuatro años de cárcel por exhumar y profanar la tumba de Yvonne Foin, una mujer de unos setenta años que había sido enterrada veinte años antes en un cementerio de Toulon. Devoto de Satanás y de Hitler, justificó su acción por su rechazo a la humanidad.

En abril de 2001, el mismo Anthony Mignoni fue llamado a declarar ante la Audiencia de Colmar porque se le consideraba el gurú de David Oberdorf, un joven condenado a veinte años de cárcel por el asesinato, en diciembre de 1996, del cura de Kingersheim (Alto Rin). "David hizo eso porque quería superarme en horror. Por eso firmó su crimen con 33 puñaladas y una estrella grabada en la mano del sacerdote", declaró el cantante ante el tribunal.

En una entrevista concedida a L'Alsace en el verano de 2023, que retomaba el proceso, Thierry Moser, abogado del demandante, hablaba de "un asesino bajo la influencia de un autor moral que escapó de la justicia".

En febrero de 2004, Anthony Mignoni y el guitarrista de Seigneur Voland, Laurent Franchet, fueron condenados por incitación al odio racial y amenazas de muerte contra la periodista Anne Sinclair, la ex ministra francesa Simone Veil y Patrick Gaubert, entonces presidente de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra). El motivo eran escritos impresos en el fanzine Wotan, boletín mensual de reeducación, publicado por el grupo Charlemagne Hammer Skins.

Reagrupados en 2019 tras quince años de separación, Seigneur Voland ha actuado desde entonces en Finlandia, Bélgica, Alemania, Ucrania, Japón, Reino Unido, Portugal y, en septiembre de 2023, en un evento clandestino en el noreste de Francia, en compañía de Graveland y Kataxu (los dos cabezas de cartel polacos de Call of Terror), según información de Mediapart.

La sombra del neonazi alemán Hendrik Möbus

Contactados por email, los organizadores del Hot Shower Fest eludieron la cuestión pidiendo que se les devolviera la llamada al número fijo de una pizzería de Nápoles (ver Caja Negra). Preguntamos a la prefectura de la región de Milán, pero no respondió.

Según la web Antifascist Europe, gestionada por la Fundación Rosa-Luxemburg, con sede en Berlín, la organización, logística y seguridad del festival están coordinadas por la rama italiana de los Hammerskins, una banda criminal neonazi dedicada a la "defensa de la raza blanca", con ramificaciones internacionales y una estricta jerarquía. El medio de investigación alemán Exif señaló que Hammerskins franceses y suizos también se encargaron de la seguridad en la primera edición de Call of Terror en 2017. El festival de Ródano-Alpes también puede contar con el apoyo de grupos de extrema derecha fuertemente implantados a nivel local.

Detrás de los dos acontecimientos franceses e italianos se cierne la sombra del neonazi alemán Hendrik Möbus, figura clave de la escena NSBM. Al frente de su sello Darker Than Black Records, este influyente músico ha editado los discos de varias de las bandas del cartel y él mismo ha tocado, con su proyecto Absurd, en el Hot Shower Fest 2018 y el Call of Terror 2019. Según Thorsten Heindrichs, musicólogo de la Universidad de Maguncia (Alemania), el activista de 48 años es incluso el "vendedor de entradas" del festival transalpino.

Condenado en 1993 por el asesinato de un compañero en Sondershausen (Turingia), Hendrik Möbus salió de prisión en 1998. Condenado de nuevo por actividades neonazis en 1999, huyó a Estados Unidos para evitar un nuevo encarcelamiento y trabajó para William Luther Pierce III, líder de la Alianza Nacional, organización supremacista con sede en Virginia Occidental. Extraditado a Alemania en 2001, estuvo encarcelado hasta 2007 y desde entonces ha sido objeto de varios procesos judiciales.

Vigilado de cerca por los servicios de inteligencia de su país, Hendrik Möbus apuesta por países extranjeros para ayudar a que prospere su empresa extremista. El investigador Thorsten Heindrichs observa que "Möbus está mucho mejor conectado internacionalmente que la mayoría de los neonazis alemanes". Otra pista que tiende a corroborar este análisis: el artista participó en la organización del festival ucraniano NSBM Asgardsrei que, de 2015 a 2019, atrajo cada año a Kiev hasta 1.500 participantes de todo el mundo.

En el marco del coloquio paneuropeo "Pact of steel" (Pacto de acero, llamado así por la alianza militar germano-italiana de 1939), organizado con motivo de la edición 2018 del evento, Hendrik Möbus pronunció una conferencia sobre el barón Roman von Ungern-Sternberg, general anticomunista en la Guerra Civil rusa. Junto a él estuvo la co-organizadora de Asgardsrei, Olena Semenyaka, a quien el especialista francés en la extrema derecha ucraniana Adrien Nonjon describe como la "primera dama" del nacionalismo ucraniano, ya que es "el mascarón de proa femenino del movimiento Azov".

En la presentación de la conferencia, la filósofa de formación, que también dirige el club metapolítico Plomin, asumía con naturalidad la combinación de conciertos de metal y mesas redondas activistas en el mismo lugar. "Asgardsrei nunca ha sido un evento puramente musical, como el propio género del black metal, que, en su forma original, es algo más que música.”

Nicholas Potter, investigador de la Fundación Amadeu-Antonio, una ONG alemana a la vanguardia de la lucha contra el racismo y el extremismo de derechas, destacó en su comparecencia ante el Consejo de Europa en enero de 2023, el hecho de que "los festivales de rock y los torneos de artes marciales mixtos son espacios para la radicalización, el reclutamiento y la recaudación de fondos".

Europol, la agencia europea de policía criminal, no piensa menos de estos eventos, considerándolos cruciales para el mundo neonazi. "Además de su activismo online, conceden un gran valor a las reuniones físicas y a las actividades de grupo", señalaba en un informe sobre el estado de la amenaza terrorista publicado en octubre.

Caja negra

Contactados por Mediapart, Robert Fudali (Graveland), Anthony Mignoni (Seigneur Voland) y Hendrik Möbus (Absurd, Darker Than Black Records) no respondieron. Después de enviarles nuestras preguntas, en un intento de intimidarnos, Hot Shower Fest publicó una foto del autor de este artículo en su página de Facebook para sus cerca de 2.800 seguidores.

