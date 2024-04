Tras los ataques perpetrados en su territorio el jueves por la noche, Irán prefirió mantener un perfil bajo. Al reconocer que Israel había efectuado ataques –se oyeron tres explosiones hacia las cuatro de la madrugada, hora local, cerca de una base militar en el centro del país, según la agencia oficial Irna–, Teherán se apresuró a restarles importancia.

Las autoridades iraníes afirmaron que habían derribado drones, pero que no se había producido "ningún ataque con misiles hasta el momento". Y las instalaciones nucleares situadas en la región de Isfahan, en el centro del país, son "completamente seguras", añadió Tasnim, una agencia de noticias controlada por los Guardianes de la Revolución. Según tres funcionarios iraníes citados por The New York Times, uno de los ataques alcanzó una base aérea militar cerca de Isfahan. Pero, de nuevo, "sin daños importantes", dijo Irna.

¿Cómo debemos interpretar esta mínima reacción de las autoridades iraníes? ¿Se trata de un comunicado destinado a calmar los ánimos en un país donde el régimen está más a la defensiva que nunca? Últimamente, las mujeres iraníes que se niegan a llevar el velo o lo llevan muy mal –las bi-hidjab y las bad hidjab, como las llaman en Irán– son vistas ahora por el régimen como agentes al servicio de Israel y de los países occidentales. Fue el 13 de abril, pocas horas antes del ataque con drones contra Israel, cuando el jefe de la policía de Teherán lanzó la nueva campaña para obligarles a respetar el código de vestimenta islámico.

Anunció que había llegado el momento de enfrentarse a quienes "rompen los tabúes sociales asociados al pañuelo islámico". Inmediatamente comenzaron la intimidación, la brutalidad y las detenciones, como muestran decenas de vídeos publicados en Instagram, sobre todo por Dadban, una organización que ofrece asistencia jurídica a los detenidos. En uno de estos vídeos, la policía llega a utilizar una pistola eléctrica contra una mujer que se niega a ser detenida.

Todo cambió en unos días

Sin embargo, la campaña contra el bi-hijab se había debilitado seriamente tras la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 y la revuelta de la juventud iraní que le siguió, dando la impresión de que las mujeres iraníes iban camino de ganar la batalla contra el uso obligatorio del velo.

Por supuesto, la prohibición seguía en vigor, y se había instalado toda una red de cámaras en las principales carreteras de Teherán para atrapar a los conductores sin pañuelo, que eran objeto de advertencias, fuertes multas y confiscación de su vehículo a la tercera infracción. También en el metro, las gasht-e ershad –literalmente patrullas de la moralidad– no habían renunciado a hacer cumplir el código de vestimenta, lo que se había traducido en violencia y detenciones. En las calles, sin embargo, el cambio fue espectacular. En algunos barrios, las mujeres con velo se habían convertido incluso en minoría.

Pero "en el espacio de unos días, todo cambió", cuenta Ersan, franco-iraní que regresa a París. "Poco antes del atentado de Israel, paseaba por un parque con una prima que no llevaba el hiyab cuando una mujer de la policía de la moral se le acercó y le pidió educadamente, incluso amablemente, que se lo volviera a poner, cosa que ella hizo, antes de quitárselo de nuevo unos minutos más tarde. Entonces, de repente, las cosas se pusieron violentas. Las mujeres sin velo o que lo llevan mal son ahora detenidas y golpeadas abiertamente en la calle", afirma.

La periodista Naeimeh Doustdar Sanaye, defensora de los derechos de las mujeres iraníes y exreclusa de la prisión de Evin, en Teherán, cree que el régimen intenta movilizar a sus bases "mezclando tópicos sobre la defensa del honor y la patria". "¿Cuál es la lógica de ir ahora a la guerra contra nuestro propio pueblo?", se pregunta en la cadena X el periodista Hossein Soleimani, considerado "conservador".

La guerra está creando un estado de excepción que facilita el movimiento de la maquinaria represiva Aghil Daghagheleh — Sociólogo

El 17 de abril, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que sigue encarcelada en Evin, denunció en su cuenta de Instagram "una República Islámica [que] ha convertido las calles en campos de batalla contra las mujeres para calmar el dolor de su ilegitimidad y colapso mediante el terror y el miedo, y para intentar curar la debilidad y el ridículo de sus pretensiones en la escena internacional mediante una dominación brutal y odiosa en casa".

Lo que muestran también los vídeos colgados en las redes sociales es que la represión ya no la ejerce únicamente el gasht-e ershad, que depende del Ministerio del Interior, sino también los Pasdarán, cuya misión es defender las fronteras de Irán y la difusión de la revolución islámica, no reprimir dentro del país.

Tampoco ha habido nunca tantas citaciones para aquellos de quienes el régimen sospecha que no comparten los valores de la República Islámica. Y la mayoría de ellas proceden cada vez más del propio servicio de inteligencia de los Pasdaran, el todopoderoso Ettelaat-e Sepah. Lo que les interesa es saber quiénes son nuestros contactos fuera de Irán", afirma el director de una empresa. Y lo que nadie se atreve a admitir es que, durante los interrogatorios, se ofrecen a colaborar con ellos e informarles. Es lo que ocurrió con mi marido, que se negó. Los correos electrónicos procedentes de Irán también se han vuelto mucho más reservados, lo que demuestra que el miedo ha entrado en la mente de la gente.

"Una de las características constantes de la guerra es el engrase de la maquinaria represiva. La guerra crea un estado de emergencia que facilita el movimiento de la maquinaria represiva", añade el sociólogo Aghil Daghagheleh, que enseña en Canadá, en un texto ampliamente compartido en las redes sociales iraníes. "Lo que se desprende de la situación es que el gobierno quiere alimentar su maquinaria represiva, que surgió del conflicto militar con Israel, y que sus primeras víctimas fueron (una vez más) las mujeres, los periodistas y los activistas políticos. Estas acciones del gobierno son el mayor peligro para el movimiento de los amantes de la libertad y de las mujeres que se viene produciendo desde hace varios años", continúa.

Temor de que se generalice la ejecución de condenados a muerte

El 16 de abril, 350 intelectuales y miembros de la sociedad civil iraní firmaron una declaración colectiva en la página web Akhbar-e Rooz (cercana al movimiento democrático y alojada en Alemania) para expresar su rechazo a la guerra. Escribían: "El actual ambiente belicista, además de enmascarar la falta de responsabilidad del sistema político ante las grandes crisis, fomenta la creciente represión de los movimientos de protesta en Irán".

En las cárceles, la situación parece haberse vuelto aún más catastrófica. Según la información transmitida por el historiador y especialista en Oriente Medio Jonathan Piron, se están llevando a cabo huelgas de hambre "debido al aumento de la posibilidad de ejecuciones generalizadas de condenas a muerte". "Varios presos no políticos ya han sido ejecutados, en silencio, en diversas cárceles del país", mientras que "otros presos han sido enviados a celdas de aislamiento en la cárcel de Ghazalhasar y en otras prisiones [...] para esperar su ejecución", explica.

Todo demuestra que el poder se concentra ahora únicamente en manos del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, su poderosa oficina –el Maktab-e Khabar–, que es el verdadero gobierno de la República Islámica, y el cuerpo de los Pasdaran, conocido en Irán como el Sepah. Fue el propio Líder quien ordenó la reanudación de la represión contra las mujeres sin velo –"las que infringen las normas religiosas"– en un discurso pronunciado con ocasión del Eid al-Fitr.

Tras el atentado del 13 de abril, la Sepah se puso inmediatamente en contacto con todos aquellos que habían reaccionado en las redes sociales para criticar la Operación Promesa Honesta. El diario reformista Etemaad está siendo perseguido por publicar un artículo en el que pedía al régimen que no tomara represalias tras el ataque a su consulado en Damasco, al igual que el periódico económico Jahan-e Sanat, que informó sobre las tensiones en el mercado financiero tras el ataque a Israel –incluso tuvo que suspenderse la cotización de la moneda iraní–.

La primera vuelta de las elecciones parlamentarias ya sugirió este deslizamiento hacia el totalitarismo

Todo hace temer que la confrontación con Israel sea una oportunidad para que los militares iraníes, y en particular el cuerpo de los Pasdaran, refuercen aún más su ya tentacular control sobre el país.

Un signo de esta militarización cada vez mayor de la República Islámica es que ya no es sólo el ministro iraní de Asuntos Exteriores quien transmite los mensajes de Teherán a Estados Unidos, a través de la Embajada suiza (que representa los intereses estadounidenses en Irán en ausencia de relaciones oficiales entre ambos países), sino que también lo hacen directamente las fuerzas armadas. El general Mohammad Baqeri, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, escribió a Washington al día siguiente de los ataques en territorio israelí, advirtiendo que si los estadounidenses "cooperan con Israel en sus próximas posibles acciones, sus bases [en la región] no estarán seguras".

Israel lanza un ataque limitado contra Irán en pleno repunte del conflicto en Oriente Próximo Ver más

Varios titulares de la prensa iraní afirman incluso que el embajador suizo fue convocado el 14 de abril a la sede del cuerpo de los Pasdaran, lo que no se ajusta en absoluto a los usos y costumbres diplomáticos.

Este deslizamiento hacia el totalitarismo ya se hizo patente en la primera vuelta de las elecciones legislativas, celebrada el 1 de marzo - aún se desconoce la fecha de la segunda vuelta. La mayoría de los candidatos reformistas, incluidos los más eminentes, ni siquiera pudieron ver validadas sus inscripciones, ya que fueron descalificados por el Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano encargado de validarlas. La misma suerte corrieron los conservadores considerados insuficientemente radicales. Facciones reformistas como los "pragmáticos" habían gobernado el país bajo los presidentes Mohammad Jatamí (de 1997 a 2005) y Hassan Rohani (de 2013 a 2021).

Ambos obtuvieron sólo 25 de los 245 escaños disputados en la primera vuelta, a los que hay que añadir un puñado de candidatos independientes. De ahí las grietas cada vez más evidentes en el nizem (el "régimen"). Así pues, ha llegado a su fin en Irán lo que el investigador Mohammad-Reza Djalili llamó, hace más de veinte años, la "ilusión reformista". Reducido a estar apoyado únicamente por el aparato represivo, los Pasdaran y un núcleo duro de sus partidarios, Alí Jamenei parece más aislado que nunca. Sigue siendo el Líder Supremo. Pero un Líder Supremo desnudo.