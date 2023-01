Sarkozy recibió 300.000 euros del principal fondo soberano ruso tras elogios a Putin en un acto en Moscú

En Moscú, el 22 de noviembre de 2018, el Russia Direct Investment Fund (RDIF), principal fondo soberano del Estado ruso, organiza su tradicional fiesta "pre-Año Nuevo". Para dirigirse a sus selectos invitados, su jefe, Kirill Dmitriev, invitó a una personalidad destacada: Nicolas Sarkozy. Su presencia fue, cuando menos, sorprendente. A priori, RDIF no tenía gran interés en invitar al expresidente de la República Francesa a una simple fiesta de empresa, pero Nicolas Sarkozy aprovechó la ocasión para hacer unas declaraciones alabando a Vladimir Putin, que fueron inmediatamente retransmitidas por la agencia de noticias rusa Sputnik, controlada por el Estado.

"Rusia ha vuelto a ser una potencia mundial. Este es su lugar, este es su papel histórico, este es su destino", dijo a la galería (ver vídeo). "Por último, quiero decir que siempre he sido amigo de Vladimir Putin, porque es un hombre con el que se puede hablar, incluso cuando no estamos de acuerdo", añadió el ex Jefe de Estado, antes de dirigirse al presidente de la RDIF, Kirill Dmitriev diciendo: "Es la primera vez que me invitas aquí, el año que viene quiero también ser invitado".

¿Estaba Nicolas Sarkozy pagado por el Kremlin para cantar las alabanzas del presidente ruso? La cuestión se plantea a la luz de los movimientos financieros identificados por Mediapart, que pudo consultar documentos bancarios que describen la actividad de una de las cuentas de Nicolas Sarkozy en París.

Estos documentos revelan que poco antes y poco después de su participación en el partido de Moscú, Nicolas Sarkozy recibió un total de 300.000 euros: 200.000 euros el 4 de octubre de 2018, y otros 100.000 euros el 28 de febrero de 2019. El dinero lo transfirió una misteriosa empresa llamada RS Capital Limited, cuya nacionalidad no se especifica en los documentos bancarios.

Casualmente, el fondo soberano RDIF, que invitó al ex jefe de Estado, tiene una discreta filial llamada RS Capital Limited, registrada en Emiratos Árabes Unidos, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo.

Preguntado por Mediapart, Nicolas Sarkozy no quiso responder. "No ha habido ningún pago al Sr. Sarkozy vinculado a su participación en actos del RDIF", nos dijo el departamento de comunicación de la empresa estatal rusa, sin más detalles. Es decir, el fondo soberano no niega haber pagado al ex presidente, pero indica que no cobró por el evento en Moscú. A la pregunta de si había efectuado los pagos de 300.000 euros, RDIF no respondió.

Además de la filial del fondo soberano ruso en Abu Dhabi, hemos identificado otras dos empresas denominadas RS Capital Limited que estaban activas en el momento de los pagos.

Una de ellas, registrada en el Reino Unido, se creó en abril de 2018, siete meses antes del evento de RDIF en Moscú. Es propiedad y está gestionada por testaferros, empleados de la empresa de domiciliación Basra & Basra, con sede en Southampton. ¿Pagó la empresa británica RS Capital Limited a Nicolas Sarkozy? ¿Está controlada por Rusia? Preguntados por Mediapart, Basra & Basra no dio respuesta.

Hay una tercera empresa, RS Capital Limited, registrada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Es una filial del grupo Ridge Solutions, propiedad de un empresario angoleño. Cuando se le preguntó, Ridge Solutions tampoco respondió.

Nicolas Sarkozy está en el punto de mira de la justicia por otro asunto ruso, según publicó Mediapart. En 2019, pocos meses después de su discurso en la fiesta del RDIF, el ex presidente firmó un contrato plurianual de consultoría por valor de 3 millones de euros con la aseguradora rusa Reso Garantia, controlada por los oligarcas Serguéi y Nikolái Sarkísov. La Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación preliminar por "tráfico de influencias" en este asunto; el procedimiento sigue abierto. Nicolas Sarkozy no quiso comentar la naturaleza de su trabajo para los hermanos Sarkísov, pero su portavoz nos dijo que su misión terminó en otoño de 2021.

Tras su salida del Elíseo en 2012, el ex jefe de Estado hizo gala de su cercanía a Vladimir Putin, con quien se reunió en varias ocasiones, hasta el punto de ser recibido en la residencia privada del presidente ruso en octubre de 2015, un año después de la anexión por Rusia de la región ucraniana de Crimea.

A finales de 2018, cuando Sarkozy elogiaba sin pudor a Putin, el amo del Kremlin ya era el autócrata que se había anexionado Crimea, apoyaba a los separatistas de Donbás, era sospechoso de eliminar a opositores como Borís Nemstov (asesinado al lado del Kremlin), y había enviado a su aviación a destruir Alepo, en Siria, matando a miles de civiles...

El 16 de enero de 2020, el ex presidente acudió de nuevo a Moscú para participar en el Foro Gaidar, organizado por entidades vinculadas al Estado ruso. En el podio, "Nicolas Sarkozy elogió los logros de Rusia, subrayando que el país se ha convertido de nuevo en una superpotencia gracias a los esfuerzos del Presidente Putin", según el comunicado de prensa del acto.

Más vergonzoso aún, Nicolas Sarkozy fue recibido en el domicilio privado del oligarca Suleiman Kerimov durante esta visita a Moscú en enero de 2020, según reveló Mediapart. Casualmente, Kerimov estaba negociando en ese momento un acuerdo con el fiscal de Niza para cerrar una de las partes de una investigación judicial abierta por "complicidad en fraude fiscal" en relación con la compra de varios chalets de lujo en la Costa Azul.

Según una fuente bien informada, Kerimov esperaba, al invitar a Nicolas Sarkozy, beneficiarse de su don de gentes para asegurarse un buen trato por parte de la justicia francesa. Al ser contactado por Mediapart sobre este tema, el ex presidente no respondió. El abogado de Kerimov confirmó que el oligarca "se reunió con el Sr. Sarkozy en Moscú", pero precisó que "en ningún momento hablaron del procedimiento penal francés".

Caja negra

Contactado dos veces a través de su agregada de prensa Véronique Waché, Nicolas Sarkozy no respondió.

La oficina de prensa del RDIF nos envió una respuesta de una sola frase, reproducida íntegramente en el artículo. Se contactó varias veces con el fondo soberano ruso por correo electrónico y WhatsApp, pero no respondió.

Contactado por teléfono y luego por correo electrónico, el bufete de domiciliación Basra & Basra acusó recibo de nuestras preguntas pero no respondió.

Ridge Solutions Group, contactado por teléfono y correo electrónico, no respondió.

Traducción de Miguel López

Varapalo judicial a Sarkozy Ver más