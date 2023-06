La ultraderecha sueña (y tiene motivos) con romper el equilibrio en el Parlamento Europeo

Son sólo 66 en una cámara de 705 diputados, pero los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), quinto grupo del Parlamento Europeo, podrían estar entre los vencedores de las elecciones europeas del año que viene.

Bajo esa etiqueta aparentemente muy convencional se encuentran algunos de los grupos de extrema derecha más turbulentos y controvertidos del momento, desde Fratelli d'Italia, el partido postfascista de Giorgia Meloni, hasta Vox, los neofranquistas en la oposición en España, pasando por Ley y Justicia (PiS), en el poder en Polonia.

"Es una paradoja: tienen menos eurodiputados que cuando empezaron, pero su influencia no deja de crecer, y ha cambiado la forma en que otros grupos los perciben", afirma Barbara Gaweda, politóloga del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Helsinki.

"Esto no se ve necesariamente en las cifras, debido al declive que sufrieron tras el Brexit. Pero podemos esperar un marcado crecimiento en las próximas elecciones europeas", añade Marco Siddi, politólogo de la Universidad de Cagliari (Italia).

El grupo ECR se formó en 2009, después de que los conservadores británicos abandonaran el principal grupo de derechas del Parlamento Europeo, el PPE. Los tories querían crear un polo conservador y euroescéptico al margen de la familia democristiana. Durante la legislatura 2014-2019, el ECR se convirtió en el tercer grupo del Parlamento, con 74 diputados electos, por delante de los liberales y los verdes.

Tras el Brexit, los conservadores abandonaron la Eurocámara. El número de miembros disminuyó ligeramente pero las opiniones del ECR se volvieron más radicales, en particular en el tema de los inmigrantes y el derecho al aborto. "La novedad es que estos partidos han ganado en influencia en el ámbito nacional, y eso repercute en el Parlamento Europeo", continúa Marco Siddi.

El investigador se refiere, por ejemplo, a Fratelli, ganador de las elecciones parlamentarias italianas de septiembre de 2022, pero también a los Demócratas de Suecia, una formación de extrema derecha que apoya a la coalición gobernante en Estocolmo desde 2022, o al Partido Finlandés, que quedó segundo en las elecciones parlamentarias de abril y podría participar en una coalición.

Un grupo más presentable que los ultraderechistas de ID

El ECR encarna a esa derecha ultraconservadora, con ganas de gobernar y que está forjando alianzas con la derecha tradicional en muchos países del continente, empezando por Italia. En España, un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox, tras las elecciones legislativas del 23 de julio, podría reforzar aún más el impulso del grupo en el Europarlamento.

En realidad, ahora hay dos grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo. Por un lado, Identidad y Democracia (ID, 62 diputados, el sexto grupo más numeroso, del que forma parte el francés Rassemblement National), que sigue siendo inaceptable a los ojos de la mayoría, en particular por las ambigüedades de algunos de sus miembros con respecto a Moscú. Por otro, el más presentable ECR, con el que el tradicional PPE de derechas parece cada vez más cómodo forjando alianzas, tanto en las capitales como en el seno de las instituciones europeas.

Al final no tenemos uno, sino dos grupos de fachas en el Parlamento David Cormand — EELV

En el día a día del Parlamento, el ID sigue siendo objeto de un cordón sanitario, mientras que los miembros del ECR son vistos como pragmáticos y dispuestos al compromiso, al menos a ojos del ala derecha de la Cámara. Manfred Weber, el líder alemán del PPE, no ha dudado en reunirse con Giorgia Meloni en varias ocasiones desde su elección, reavivando las especulaciones sobre una coalición PPE-ECR en el Parlamento tras las elecciones europeas de junio de 2024.

Y ello a pesar de que el PiS, que gobierna en Varsovia, desafía abiertamente a la autoridad de la Comisión Europea en materia de Estado de Derecho en general y de independencia de los jueces en particular. Y a pesar de que, en otro orden de cosas, el búlgaro Angel Dzhambazki, miembro del ECR, fue sancionado por la institución en 2022 por haber hecho un saludo nazi en el hemiciclo (gesto cuyo significado él negó).

Esa acción preocupa en las filas de la izquierda, llevando a David Cormand, eurodiputado de Europe Écologie-Les Verts (EELV), a declarar: "El ECR está en plena radicalización, lo que significa que ahora tenemos no uno, sino dos grupos de fachas en el Parlamento, además de un PPE que va a su vez a la deriva".

"Uno de nuestros puntos fuertes es que cada vez tenemos más jefes de Estado y de gobierno en Italia, la República Checa y Polonia, y mi partido encabeza el ejecutivo de Flandes", declaró a Mediapart Assita Kanko, eurodiputada belga del N-VA (independentistas flamencos de derechas). En la mesa del Consejo, los partidarios de ECR están casi en pie de igualdad con las demás familias políticas, sobre todo si se pondera la relación de fuerzas teniendo en cuenta la población de los Estados miembros:

La eurodiputada belga Assita Kanko, que también es objeto de una investigación del Parlamento Europeo tras las acusaciones de "acoso" a algunos de sus ex asistentes, pertenece al N-VA, miembro del ECR desde 2014.

Preguntada por cómo convive con partidos más extremistas de su grupo, como Vox, con su retórica antifeminista y anti-inmigrante, Kanko responde con una pirueta, sonriendo: "No estamos de acuerdo en nada, y estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en nada. Actuamos de forma civilizada, eso es todo. En todos los grupos políticos del Parlamento hay gente que no está de acuerdo con otros colegas".

Assita Kanko no duda en afirmar que está más cerca de un partido como Les Républicains (LR) en Francia, asociado al PPE, que del pos-fascista Fratelli italiano, lo que dice mucho de la falta de coherencia política de ciertos grupos del Parlamento Europeo. Y añade: "En el ECR compartimos una visión crítica de Europa, pero cada delegación nacional tiene su propia visión". Escuchándola, sería natural un acercamiento entre el PPE y los ECR después de las elecciones europeas de 2024.

El partido francés Reconquête se presenta en 2024

Otra particularidad del grupo ECR es que no incluye a ningún representante francés. El Rassemblement National (RN) de Jordan Bardella está inscrito en Identidad y Democracia (ID) junto a la Lega de Matteo Salvini. En cuanto a los ex miembros de RN que siguieron a Éric Zemmour en Reconquête, entre ellos Nicolas Bay, siguen como no inscritos por el momento, pero es muy posible que hagan todo lo posible por unirse a ECR en la próxima legislatura.

Contactado por Mediapart, Nicolas Bay confirma que ha viajado recientemente con miembros croatas y suecos del ECR, un grupo que "se corresponde bien con la línea política y los valores" de Reconquête. "Estamos avanzando en este proyecto", añade. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD), en racha en los últimos sondeos, fue miembro durante un breve espacio del ECR (de 2014 a 2016), antes de pasarse a ID.

¿Cómo han votado los 66 miembros del grupo desde 2019? Su línea, en pocas palabras, es una defensa de las "libertades económicas", posiciones ultraconservadoras sobre la familia y la inmigración, y un ferviente apoyo a Ucrania frente a Moscú. En junio de 2022, el ECR votó abrumadoramente a favor de conceder "sin demora" a Ucrania el estatus de país candidato a la UE, mientras que el otro grupo de extrema derecha, ID, se mostró muy dividido (con el RN en contra).

El ECR también destaca por su fuerte rechazo al Pacto Verde promovido por la Comisión Europea: de hecho, es un partido miembro del ECR, los Demócratas Suecos, el que más ha votado en contra de las disposiciones ecológicas durante este mandato, según cálculos recientes de un centro de investigación de Bruselas.

Como prueba de su normalización, el ECR obtiene a veces puestos de ponente para los textos en elaboración. En enero de 2022, el grupo incluso consiguió una de las 14 vicepresidencias del Parlamento, que fue a parar al letón Roberts Zile. Para el ecologista David Cormand, el resultado de esta votación de medio mandato revela las ambigüedades del PPE, pero también de Renew, el grupo liberal dirigido por el macronista Stéphane Séjourné, con respecto al grupo ECR.

¿Y Viktor Orbán?

En aquel momento, aparte de la elección de los 14 vicepresidentes, la cuestión principal era ponerse de acuerdo sobre la nueva Presidenta del Parlamento Europeo. David Cormand reprocha al grupo macronista haber apoyado con los votos del ECR a la conservadora maltesa Roberta Metsola, del PPE, en lugar de construir otras mayorías más progresistas.

“Séjourné hizo de aprendiz de brujo", lamenta Cormand. “Aquel día eligió una alianza con la derecha conservadora y euroescéptica, en lugar de apoyar a las izquierdas del hemiciclo, con auténticos proeuropeos, como los Verdes y The Left (GUE/NGL), que quizás lo sea menos, pero al menos no son fachas". En resumen, Cormand critica a los macronistas por haber devuelto las llaves del Parlamento a la derecha, incluidos los más duros.

Stéphane Séjourné niega cualquier vínculo con ECR, asegurando que la llamada mayoría von der Leyen, llamada así por la mayoría que llevó a la elección de la presidenta de la Comisión en verano de 2019 (socialdemócratas, PPE y liberales), sigue prevaleciendo sobre el grueso de los votos del mandato.

Sea como fuere, el ECR descarta por el momento cualquier alianza formal con el PPE. A lo sumo, aboga por acuerdos ad hoc con la derecha tradicional sobre textos específicos, entre otras cosas debido al calendario polaco. “El PiS polaco no quiere que se le vea como parte de una coalición con el PPE en vísperas de las elecciones de otoño en Polonia", observa la investigadora Barbara Gaweda. Donald Tusk (ex primer ministro polaco y miembro del PPE, ndr) es un verdadero espantajo para el PiS.”

En las elecciones europeas de junio de 2024, Fratelli d'Italia podría duplicar sus efectivos (frente a los nueve actuales). También se espera que las delegaciones ultraderechistas española, sueca y finlandesa refuercen su presencia. Esto debería dar a Fratelli una influencia aún mayor, incluso en los nombramientos del próximo año para los presidentes de las principales instituciones europeas.

Sobre todo porque no se puede descartar la llegada del Fidesz de Viktor Orbán, después de su expulsión del PPE en 2021. Las relaciones entre Meloni y Orbán son sólidas. Sin embargo, la proximidad del húngaro a Moscú puede complicar el acercamiento, dado que el PiS, polaco pro-Kiev, codirige el grupo.

“La integración del Fidesz es un escenario que yo no descartaría", comenta el profesor Marco Siddi. “En muchos temas, empezando por la inmigración, húngaros y polacos están de acuerdo. Y Viktor Orbán aún votó a favor de las sanciones a Rusia”.

Caja negra

En la infografía sobre las fuerzas presentes en el Consejo, hemos optado, en los casos en que hay coaliciones en el poder, por utilizar el color político de la persona que representa al país en las cumbres europeas. Por ejemplo, Olaf Scholz (SPD, socialdemócrata) para Alemania, a la cabeza de una coalición socialista-liberal-ecologista.

En cuanto a Finlandia, sigue siendo la socialdemócrata Sanna Marin quien debería representar al país en la próxima reunión del Consejo en Bruselas a finales de junio, pero hemos tenido en cuenta los resultados de las elecciones de abril, que dieron la victoria a un partido afiliado al PPE (del que sin duda saldrá el próximo Primer Ministro). En Chipre, el Presidente Nikos Christodoulides es un antiguo miembro de la Agrupación Democrática (afiliada al PPE), pero se presentó como independiente en las últimas elecciones.

También solicité entrevistas con eurodiputados de Vox, PiS y Fratelli para escribir este artículo. Todos declinaron o no respondieron a las reiteradas peticiones. Algunos ejemplos de las votaciones del Grupo ECR pueden encontrarse en este apéndice.

Traducción de Miguel López

