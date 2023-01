Viaje a lo largo del Colorado, el río que languidece por el cambio climático

Las Vegas (Nevada, EEUU), septiembre de 2022.

El equipo de Leasure Lawn Inc. despliega césped sintético. Debido a la sequía, la ciudad de Las Vegas ha establecido directrices estrictas para el uso del agua. A partir de 2026, no se podrá regar el césped que no sirva a la comunidad, como el de parques o escuelas. Muchos hogares ya se están pasando al césped artificial.

Jonas Kako