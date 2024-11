La lluvia en Almería deja anegaciones en carreteras, caminos rurales y casas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de amarillo a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el Poniente almeriense y la ciudad de Almería. Dicho aviso se mantendrá activo hasta las 20:59 horas de este lunes en estas zonas de la provincia de Almería, donde se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de unos 40 mm.

Según ha informado EFE, este aviso se ha traducido hasta el momento en anegaciones en la vía pública, acumulaciones de agua y pisos inundados principalmente en los municipios de Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar y Balanegra.

Asimismo, el aviso por tormentas señala la existencia de un "riesgo importante". Poco antes, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, Situación Operativa 0, ante las precipitaciones registradas en el Poniente almeriense.

Los ayuntamientos del Poniente almeriense activan sus planes de emergencia

La alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, ha señalado que el agua procedente del municipio almeriense de Dalías ha provocado una importante crecida de dos ramblas, una de las cuales atraviesa su pueblo, y que incluso ha provocado el corte de un tramo de la autovía A-7.

"Al principio sí que estábamos bastante asustados porque venía mucha agua por la rambla, pero ya ha comenzado a bajar. Ahora estamos valorando los daños. Los caminos están llenos de todo pero, por suerte, el nivel de las ramblas ha bajado y, aunque pensábamos que se desbordaban, todo se reduce afortunadamente a daños materiales en caminos rurales y de acceso a las ramblas", ha explicado.

Rodríguez ha señalado también que se ha activado el plan de emergencias local, con la señalización de los posibles puntos problemáticos. "Ha sido por el agua que venía de la sierra de Dalías. No se podía ni cruzar, aunque en Balanegra no estaba lloviendo tanto y no había alertas. Pero en la sierra de Dalías ha caído mucho más de 70 litros en muy poco tiempo", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha dicho que la situación en el municipio es ahora "mucho más tranquila" que a primera hora de la tarde y ha precisado que "después de las tres comenzó a disminuir la intensidad y ahora está lloviznando y se están abriendo claros". "Las nubes se han concentrado alrededor de las montañas. Aunque estamos en alerta naranja, estamos más tranquilos".

Lirola ha explicado que en el núcleo principal del pueblo sólo han caído unos 30 litros por hora, pero han sido "casi 80 en la zona agrícola que linda con lo que se conoce como la sierrecilla de Dalías, en el paraje de Los Hornillos", donde los caminos se han anegado y sufrido bastantes daños. Ha subrayado que la construcción de una balsa de contención, que "casi se ha llenado", ha evitado que el agua llegue a más fincas.

"Fue un acierto hacerla. Creo que habrá unas 20 hectáreas, como mínimo, bastante dañadas y afectadas", ha apuntado el regidor, que ha indicado que sigue activado el plan local de emergencias en prevención.

Aunque sin emergencias de calado, en Roquetas de Mar también se ha activado el plan local de emergencias y se ha recomendado extremar las precauciones tanto a peatones como a conductores.

Desde Roquetas han instado a evitar los itinerarios a través de ramblas y zonas de riesgo, y efectuar desplazamientos solo si son necesarios. "Si puedes, quédate en casa. Las lluvias intensas pueden generar inundaciones en calles y carreteras", han alertado. Además han aconsejado bajar la velocidad al volante, mantener la distancia de seguridad y evitar áreas con agua acumulada, y al caminar evitar zonas bajas, sótanos y pasos subterráneos, así como áreas cercanas a canales o ríos, que pueden inundarse rápidamente.