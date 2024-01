El PP de Murcia sigue los pasos de Andalucía y entierra su guerra con Teresa Ribera para salvar el Mar Menor

Si hace menos de dos meses el PP andaluz firmó la paz con el Ministerio de Transición Ecológica, este miércoles ha sido el turno de Murcia. Fernando López Miras ha firmado un acuerdo con la ministra Teresa Ribera para conformar por fin la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, un órgano que coordinará las actuaciones del Gobierno central, el regional y los ayuntamientos para recuperar la laguna murciana de su degradación ambiental. El pacto no viene acompañado por ahora de nuevas medidas para rehabilitar la zona, sino que se ha vendido como la primera piedra para enterrar el hacha entre las administraciones y ponerse a trabajar para salvar el ecosistema.

"Veníamos de posiciones no necesariamente fáciles a la hora de encontrar un espacio de entendimiento, pero es imposible que una administración consiga objetivos sin la otra", reconoció este miércoles Teresa Ribera desde Murcia. La creación de este comité llega más de tres años tarde, aunque López Miras evitó hablar de choque entre administraciones y justificó el retraso a la pandemia y las elecciones del año pasado.

Las posiciones entre el Gobierno murciano (PP y Vox) y el Ejecutivo central ha sido constante durante los últimos dos años. Primero porque el presidente autonómico se ha resistido a culpar al sector primario de la contaminación del Mar Menor, y segundo por sus roces sobre la política hídrica y el trasvase Tajo-Segura. Teresa Ribera sacó adelante por su cuenta en noviembre de 2021 el Marco de actuaciones prioritarias para el Mar Menor, un programa de 484 millones para recuperar la zona mediante medidas basadas en la naturaleza, pero ahora reconoce que el choque entre administraciones no podía prolongarse, ya que muchas competencias estaban solapadas y había que remar en la misma dirección. Las organizaciones ecologistas que trabajan en la zona reclamaban desde hace tres años la formación de este grupo de trabajo, que viene incluido en la Ley del Mar Menor aprobada por el propio Ejecutivo de López Miras en 2020.

"Lo que se ha aprobado era algo a lo que ellos mismos se comprometieron, y que encima llega casi cuatro años tarde", recuerda Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia. En todo caso, esta y otras ocho asociaciones publicaron este miércoles un comunicado donde aplauden el acuerdo político. "Un plan tan complejo no puede ejecutarse si no hay coordinación entre administraciones, aunque no funcionará si esta comisión se convierte en un arma arrojadiza entre gobiernos", advierte el ecologista.

Junto a la creación de este equipo, la Ley del Mar Menor aprobada en el parlamento murciano también recoge la formación de otros tres grupos, que por ahora no existen: el Consejo del Mar Menor, la Comisión Interdepartamental del Mar Menor y el Comité Científico del Mar Menor. El primero estaría formado por políticos, expertos y organizaciones civiles y estudiaría el Mar Menor y propondrá actuaciones para su recuperación. El segundo supervisaría las medidas y estaría formado por la Consejería de Medioambiente de la Región. El tercero, el grupo científico, ya se creó en 2016, pero que sufrió la baja de varios expertos por su uso partidista y debe ser reformulado para que pueda ser efectivo.

A primera hora del miércoles, Ribera y López Miras pasearon por el entorno de las Salinas de San Pedro del Pinatar, a los pies del Mar Menor, una fotografía similar a la que dejó la ministra cuando en noviembre posó junto a Juan Manuel Moreno en Doñana. Al igual que en Murcia, el acuerdo en andaluz llegó tras años de enfrentamiento político y después de que Transición Ecológica ejecutase su propio programa al margen de la Junta, aunque los dos varones del PP ya se han olvidado de sus roces. "Debemos trabajar unidos, porque es lo mejor que podemos hacer para proteger el Mar Menor”, dijo López Miras este miércoles. La frase contrasta con la de enero de 2023, cuando Miras acusó a la titular de Transición Ecológica de "el mayor ataque político perpetrado contra la Región de Murcia en las últimas décadas", en referencia a los recortes de agua del Trasvase Tajo-Segura que recogió el plan hidrológico 2022-2027.

Sin embargo, hay dos grandes diferencias entre el pacto que firmó Ribera con Juanma Moreno y el que ha cerrado ahora con Miras. La primera es que en Andalucía se acordó un plan completo para abordar el futuro de Doñana con una nueva inversión de 350 millones en la zona y con soluciones para los agricultores afectados, mientras que en Murcia solo se ha alcanzado un acuerdo "simbólico" —en palabras de la ministra— para empezar a cooperar. La segunda es que Vox también forma parte del Gobierno de la Región, y tiene nada menos que la consejería de Ordenación del Territorio, imprescindible para reordenar los usos de las tierras alrededor de la laguna y reducir el impacto de la agricultura en el Mar Menor, la principal responsable de su degradación. De hecho, la Ley del Mar Menor aprobada por el PP de Murcia en 2020 incluye la elaboración de un Plan de Reordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, que no ha llegado todavía. De hecho, Vox votó en contra de la Ley del Mar Menor en el Parlamento de Murcia, y ha reiterado su compromiso de tumbarla.

En lo que han coincidido los dos líderes este miércoles es en que no hay margen para seguir discutiendo sobre la laguna. El ministerio calcula que cada año se vierten 3.580 toneladas de nitratos al Mar Menor y 19,7 toneladas de fosfatos, principalmente por el uso de abonos en la agricultura y los desechos generados por la ganadería, que se filtran al subsuelo y acaban en el agua, o son arrastrados hasta allí por las escorrentías.

El marco de actuaciones del ministerio pretende frenar esa llegada con la construcción de tres humedales artificiales, cinco filtros verdes y zonas renaturalizadas de plantas que absorban esos nutrientes antes de que lleguen al mar. Todos estos proyectos se encuentran en la fase final de su evaluación ambiental, según dijo este miércoles Ribera. También anunció que se han cerrado en los últimos años 9.000 hectáreas de regadío ilegal.

Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, afirma que el ecosistema del Mar Menor está muy degradado, aunque su estado mejora y empeora por épocas. El exceso de nutrientes en la laguna provoca desde hace años el crecimiento desorbitado de fitoplancton y algas por todo el ecosistema, lo que deriva en una caída del nivel de oxígeno en el agua. En 2016, 2019 y 2021 se produjeron como consecuencia de este proceso la muerte masiva de peces y moluscos en el Mar Menor. A ello se suma que el cambio climático ha provocado que la temperatura del agua haya superado los 31 grados en verano durante los últimos dos años.

"Hay playas enfangadas, la nacra está al borde de la extinción y el caballito de mar prácticamente desaparecido", enumera Luengo. "Pero hay mucho más. El ecosistema no son especies aisladas y unas dependen de otras y el desequilibrio de unas especies afecta a otras", resume.